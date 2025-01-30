Музыка за гранью прослушивания: LG xboom by will.i.am выводит аудио путешествие на новый уровень

Аудио больше не просто то, что вы слушаете — это то, что вы чувствуете, с чем взаимодействуете и что переживаете совершенно новыми способами. Чтобы расширить эти границы, LG совместно с мультиплатиновым музыкантом и технологическим предпринимателем will.i.am объединили усилия для создания LG xboom by will.i.am — новой линейки аудиопродуктов, оснащенной технологиями искусственного интеллекта (ИИ), сбалансированным звучанием, универсальным дизайном, а также исключительными функциями подсветки и взаимодействия.

На выставке CES 2025 компания LG и will.i.am представили более глубокое видение их совместного проекта LG xboom by will.i.am, а также продемонстрировали первые продукты из этой долгожданной серии. В роли «Experiential Architect» (Архитектора пользовательского опыта) will.i.am помогает LG утвердить xboom как культурно значимый бренд, который переосмысливает опыт прослушивания самым разнообразным и инновационным образом.

Тесное сотрудничество LG и will.i.am позволило ему активно участвовать в определении звуковых характеристик, визуального дизайна и брендинга обновленного LG xboom. Его влияние основано не только на музыкальном мастерстве, но и на эстетическом чутье и умении рассказывать истории, которые находят отклик у аудитории по всему миру. Цель этого партнерства — улучшить каждый аспект взаимодействия с клиентами: от первого знакомства с продуктом до наслаждения музыкой и контентом, вдохновляя на долгую любовь к бренду xboom.

На пресс-конференции LG World Premiere на выставке CES 2025 will.i.am выступил с презентацией, рассказывая о безграничном потенциале сотрудничества LG xboom by will.i.am и демонстрируя, как новейшие аудиопродукты объединяют передовые технологии и креативное видение. «Наша цель с новой серией xboom никогда не заключалась в том, чтобы повторять то, что уже существует», — сказал он. «Это о переосмыслении того, чем должны быть колонки... Это о поиске вдохновения».

Каждое аудиоустройство из линейки LG xboom by will.i.am было профессионально настроено многократным обладателем премии Grammy, чтобы создать фирменное звучание xboom — идеально сбалансированный аудиопрофиль с теплыми тонами. Игривые компактные дизайны воплощают творческое мастерство will.i.am, основанное на его многолетнем опыте работы в поп-культуре. Используя глубокое понимание того, что нравится людям, а также свой экспертный опыт в разработке технологий для креативных специалистов, will.i.am сыграл ключевую роль в создании бренда LG xboom.

Серия LG xboom by will.i.am включает модели Bounce, Grab и Stage 301, оснащенные искусственным интеллектом для улучшения качества прослушивания. Эти передовые колонки анализируют музыку в реальном времени, динамически настраивая звук для акцента на ключевых элементах, таких как мелодия, ритм и вокал. Функция AI Lighting создает яркую атмосферу, синхронизируя подсветку колонок с ритмом музыки, а технология AI Calibration позволяет колонкам мгновенно адаптироваться к окружающей среде, обеспечивая насыщенное звучание в разных пространствах. Впервые колонки LG xboom оснащены специальной кнопкой для бесшовного подключения к RAiDiO.FYI — радиоплатформе, созданной will.i.am, которая предлагает персонализированный контент, подбираемый ИИ-радиоведущим.

Пассивные радиаторы модели Bounce, подпрыгивающие в такт музыке, добавляют динамический визуальный элемент к аудиовпечатлению. Регулируемый ремешок обеспечивает универсальность, позволяя без труда держать, подвешивать или ставить колонку на любую поверхность, гармонируя с любой обстановкой и случаем.

Разработанная как идеальная портативная колонка, модель Grab сочетает мощное звучание с компактным и удобным для путешествий дизайном. Узкий корпус, который удобно держать одной рукой, делает её идеальным выбором для использования в движении. Два пассивных радиатора с каждой стороны обеспечивают насыщенные басы и живое звучание, легко наполняя пространство звуком, несмотря на её небольшой размер.

Xboom Stage 301 превращает любое пространство в сцену благодаря своему 6,5-дюймовому сабвуферу и двум 2,5-дюймовым среднечастотным динамикам. Эта колонка идеально подходит для больших помещений или вечеринок, имеет встроенную ручку для удобной переноски и оригинальную конструкцию для размещения на плоской подставке, под наклоном или на штативе.

В линейку также вошли новейшие наушники LG — xboom Buds. Эти передовые наушники не только обеспечивают сбалансированное звучание и насыщенные басы, но и оснащены системой шумоподавления Active Noise Canceling (ANC) и ультралегкими графеновыми драйверами. Разработанные для комфорта и надежности, новые наушники LG имеют эргономичные амбушюры, которые адаптируются к различным формам ушей, а уникальная конструкция с крючком гарантирует надежную посадку для активного образа жизни.

Выставка CES 2025 стала дебютной площадкой для линейки LG xboom by will.i.am 2025 года. Начиная с пресс-конференции LG 6 января, LG xboom и will.i.am сохраняли активное присутствие на протяжении всего мероприятия. От проведения специальных событий, таких как вечеринка RAiDiOboom в LIV Nightclub в Лас-Вегасе, до взаимодействия с посетителями на стенде xboom — каждый момент подчеркивал энергию и динамику этого партнерства.

LG и will.i.am намерены продолжать свое динамичное сотрудничество в рамках линейки xboom by will.i.am, стремясь улучшить каждый аспект прослушивания. Следите за последними новостями и обновлениями на LG Magazine.