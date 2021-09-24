Наша настоящая жизнь в метавселенной

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В университетских кампусах метавселенная играет важную роль, даже несмотря на то, что многие студенты продолжают учиться дома. Многие выпускные сейчас проходят онлайн. Например, студенты Калифорнийского университета в Беркли использовали Minecraft для создания Blockeley, виртуального кампуса в масштабе 1:1, для церемонии, которую никто не хотел бы пропускать.
Модные бренды также проявляют инициативу и начинают продвигать себя в новых виртуальных пространствах, а некоторые даже продают цифровые товары. Так Gucci вошел в виртуальный мир Roblox, очень быстро продав 4,5 миллиона цифровых изделий.
Компания LG привлекла для презентации своих продуктов на выставке CES 2021 виртуального инфлюенсера Рию Ким. Виртуальные люди – пример того, как расширенная реальность (XR) проникает в нашу повседневную жизнь, выходя за пределы систем искусственного интеллекта на основе распознавания голоса для более персонализированного подхода во время взаимодействия человека и ИИ.
Популярность смоделированных офисных помещений растет по мере того, как все больше компаний переходит на удаленный режим работы. Не все хотят отказываться от офисной атмосферы, поэтому они воссоздают свои рабочие пространства в виртуальной реальности. WeTransfer, интернет-служба для передачи и хранения файлов, базирующаяся в Нидерландах, открыла виртуальное пространство после закрытия своих офисов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. А SK Telecom организовала в Южной Корее масштабную ярмарку вакансий на своей VR-платформе, чтобы соискатели могли создать свой собственный аватар и общаться с другими во время поиска.
Мы уже часть метавселенной. Многие наши активности перешли в онлайн, а виртуальная реальность стала продолжением реальной жизни. Эти перемены диктуют новые тренды во всем, в том числе и в профессиях: появляются архитекторы виртуальности, дизайнеры эмоций и дополненной реальности территорий. Будущее, которое еще 10 лет назад мы могли видеть только в футуристических блокбастерах, гораздо ближе, чем мы привыкли думать.