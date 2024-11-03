Устройства LG, которые помогут вам подготовиться к сезону аллергии

В преддверии сезона аллергии каждый третий житель Земли ищет способы улучшить качество жизни и снизить чувствительность к определенным временам года (чаще всего, весне). Первый шаг в подготовке к сезону аллергии — понять, какие аллергены больше всего влияют на вас и определить то время, когда они наиболее активны. В период сезона аллергии необходимо также следить за симптомами и, конечно же, не забывать посещать аллерголога для того, чтобы вовремя пройти тесты и определить именно ваши аллергены.

Вы также можете поддержать свое здоровье, вовремя укрепляя иммунную систему и помогая организму бороться с аллергическими реакциями. В этом вам помогут правильное питание, упражнения и здоровый 8-часовой сон. Кроме того, важно регулярно консультироваться с врачом и обновлять схему лечения аллергии, особенно если ваши симптомы подлежат изменениям или если традиционные методы борьбы с проблемой не работают.

Очищение воздуха в доме — еще один важный момент при подготовке к сезону аллергии. Необходимо регулярно убираться в вашем пространстве и избавиться от так называемых "пылесборников", таких, как тяжелые шторы или большие ковры. Вы также должны с особым вниманием использовать очистители воздуха и инновационные устройства для поддержания чистоты в помещении, ведь именно они могут значительно снизить количество домашних аллергенов. К примеру, для того, чтобы уменьшить проникновение аллергенов в дом, специалисты рекомендуют закрывать окна во время пика сезона пыльцы и использовать кондиционер вместо обычного проветривания.

Ниже представляем подборку устройств LG, которые помогут вам не только очистить пространство дома, прогреть или охладить воздух, а также позаботиться о чистоте ваших вещей для того, чтобы сделать вашу жизнь более комфортной в сезон аллергии.

Кондиционеры LG ARTCOOL Mirror и LG ARTCOOL Gallery

Для того чтобы воздух в вашем пространстве был чистым и свежим, важно выбрать правильный кондиционер. Модели LG ARTCOOL Mirror и LG ARTCOOL Gallery обеспечат оптимальный климат в помещении размером до 36 м² и станут изысканным дополнением интерьера. Эти кондиционеры оснащены технологией Dual Inverter, что обеспечивает эффективное охлаждение при сниженном энергопотреблении. Стоит отметить, что технология DUAL Inverter Compressor™_1 также решает проблему неправильной, неэффективной или шумной работы кондиционера, благодаря чему он охлаждает быстрее, служит дольше и работает тише, а благодаря использованию экологически чистого хладагента R32 такой кондиционер минимизирует нанесение вреда окружающей среде. При этом кондиционеры , которые имеют более 3 млн ионов, не только очищают воздух, проходящий через кондиционер, а и устраняют вредные вещества и запахи уничтожая более 99% всасываемых бактерий за 60 минут2. Также пользователи обязательно отметят для себя интеграцию устройства в систему умного дома LG ThinQ3, , которая позволяет управлять устройствами дистанционно, обеспечивая более приятный пользовательский опыт в повседневной жизни.

Если вы обеспокоены тем, что кондиционер может не подойти к интерьеру вашей комнаты, то LG ARTCOOL Gallery станет прекрасным решением. Внешне кондиционер напоминает картину в стильной раме, причем вы с легкостью можете заменить стандартное изображение на вашу любимую фотографию или копию известного произведения искусства.

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9 Kompressor

Чистые полы и мебель играют ключевую роль в предотвращении аллергических реакций. Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9 Kompressor с системой прессования пыли и мощностью 200 Вт эффективно справляется с этой задачей. Благодаря сочетанию инверторного мотора Smart Inventer Motor4 и осевого турбо циклона, он разделяет крупные и мелкие частицы пыли и мусора, обеспечивая глубокую очистку поверхностей. Также в пылесосе имеется 5-ступенчатая система фильтрации, которая отделяет пыль в пылесборнике и отфильтровывает оставшуюся мелкую пыль, удерживая в среднем до 99,999% частиц размером 0,5–4,2 мкм5. Таким образом, после уборки любой поверхности пыль не будет снова возвращаться в помещение и загрязнять воздух.

Стиральная машина LG с технологиями AI DD, Steam и ThinQ

Одежда и постельное белье также могут накапливать большое количество аллергенов, поэтому их регулярная и тщательная стирка крайне важна. Стиральная машина LG на 11 кг с технологиями AI DD, Steam и ThinQ оснащена программами гипоаллергенной стирки, удаляя до 99,9% аллергенов6, таких, как пылевые клещи, а функция паровой стирки дезинфицирует ткани и облегчает процесс глажки, делая уход за одеждой приятнее и эффективнее.

Выбирая устройства LG для дома, вы только создаете стильный и комфортный интерьер, а и в первую очередь заботитесь о здоровье своей семьи в сезон аллергии. Такая техника является незаменимым помощником в борьбе с аллергией благодаря таким преимуществам, как инновационные технологии, экологичность и простота в использовании.

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1- 1 год гарантии на кондиционер. 10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем.

2 - Испытание проводилось компанией INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. (отчет об испытании № IF13-RE00573). Объем испытательной камеры: 52 м³

3 - Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии

4 - 1 год гарантии на пылесос. 10 лет гарантии на инверторный мотор (работа и выезд оплачивается потребителем).

5 - Тест, проведенный SLG, был основан на IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 мкм в режиме Turbo была протестирована и составила в среднем 99,999% («Отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

6 - Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей

