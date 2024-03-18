Наурыз: секреты хранения традиционных блюд

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Наурыз, древний праздник восточных народов, встречаемый с особым торжеством и радостью. Это время, когда столы накрываются изысканными блюдами, приготовленными по традиционным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. А как же сохранить эти вкусные блюда на протяжении праздника, чтобы они оставались свежими и сочными?
Один из ключевых аспектов сохранения традиционных блюд — это правильное хранение. Современные технологии призваны помочь нам в этом деле и здесь на помощь приходят инновационные холодильники, такие как модель LG DoorCooling+. Давайте рассмотрим, какие же характеристики делают данную модель прекрасным помощником в сохранении праздничных блюд.
Оптимальная температура: одним из главных секретов долгосрочного хранения продуктов является поддержание оптимальной температуры. Холодильник LG DoorCooling+ обеспечивает равномерное распределение холода на 32%1, благодаря дополнительной подаче холодного воздуха из верхней панели холодильника - попадая на полки в дверце и обдувая фронтальную часть холодильной камеры. Холодный воздух равномерно распределяется - быстро и равномерно охлаждая продукты, что позволяет сохранить свежесть на долгое время. Вы можете заранее приготовить все заготовки для салата или даже приготовить блюда и уже к вечеру поставить их на праздничный стол.
Оптимальная влажность: некоторые продукты, такие как овощи и фрукты, требуют поддержания определенного уровня влажности для длительного хранения. Холодильник LG оснащен уникальной системой управления влажностью в зоне овощей, которая позволяет сохранить их свежесть и сочность. Для вашего праздничного стола вы можете закупиться заранее и только ближе к празднику уже начать готовить. А со смартфоном и приложением LG ThinQ™_2 вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы к вашему приезду домой, ваши продукты были охлажденными настолько, насколько вам необходимо.
Просторное хранение: во время Наурыза на столе собирается множество разнообразных блюд. Холодильник LG DoorCooling+ предлагает просторное внутреннее пространство с различными полками и ящиками, что обеспечивает удобное размещение всех продуктов без перегрузки. Например, при приготовлении бешбармака многим пользователям приходится убирать кастрюлю на балкон, а с таким холодильником достаточно будет просто сложить полку и поместить в освободившееся пространство самое необходимое, без надобности переливать бульон в емкости поменьше.
Технология заморозки: холодильник LG DoorCooling+ зоной Big Freezing Zone. Закрытые отсеки морозильной камеры остаются холоднее, чем основное пространство холодильника, что помогает избежать лишней заморозки и разморозки некоторых продуктов. Так вы точно будете знать, что мясо на основное праздничное блюдо будем размораживаться не так долго и соответственно при варке будет иметь правильный цвет (розовый цвет означает, что в процессе варки мясо было сильно замороженным или наоборот, размороженным недостаточно).
Энергоэффективность: важным аспектом при выборе холодильника является его энергоэффективность. Модель LG обладает компрессором Smart Inverter3, который отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями, которые оснащены обычным компрессором
Таким образом, хранение традиционных блюд становится проще и эффективнее, благодаря современным технологиям холодильников, таким, как LG DoorCooling+. Правильное хранение продуктов позволит сохранить их свежесть, а также сохранить аутентичный вкус и аромат национальных блюд во время этого важного праздника.
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1 - На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.
2 - Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
3 – Умный инверторный компрессор. 10 лет гарантии на умный инверторный компрессор.