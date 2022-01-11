Наушники с лучшим шумоподавлением по версии Rolling Stone

В этом году линейку беспроводных наушников LG TONE Free возглавила новая модель FN7. Вместе с набором всевозможных функций, за качество звука в FN7 отвечает технология чистого звучания от британского производителя аудиосистем Meridian Audio, чьи разработки хорошо известны любителям музыки.

Говоря о технологии Meridian, имеет смысл подробнее рассказать об акустической стороне наушников. Она построена на динамическом излучателе с металлизированной диафрагмой диаметром 6 мм, закрепленной на широком силиконовом подвесе. Специалисты Meridian выбрали такую конфигурацию излучателя, чтобы добиться от модели максимально глубокого баса.

Еще одно главное отличие TONE Free FN7 от аналогов – они обеспечивают надежную посадку в ухе не с помощью глубокого погружения или большим амбушюрам, а благодаря сбалансированной конструкции с правильным распределением веса.

Вместе с посадкой, за комфортное использование наушников отвечают гипоаллергенные амбушюры из медицинского силикона с элементами спирали, которые равномерно распределяют давление и создают дополнительный упор, что позволяет наушникам плотно прилегать к ушной раковине.

LG TONE Free FN7 признаны наушниками с лучшим шумоподавлением по версии Rolling Stone.

Для функционирования системы шумоподавления, в каждом наушнике используются по три микрофона. Верхние два используются как при прослушивании музыки, так и при разговоре по телефону, в то время как нижний отвечает за передачу голоса при общении и усиление четкости голоса. У системы есть несколько режимов: высокое шумоподавление, низкое шумоподавление и режим окружающего звука, в котором вы будете слышать все происходящее вокруг, когда нужно с кем-то поговорить или перейти улицу.

Если говорить о возможностях автономной работы, то встроенный аккумулятор обеспечивает до 7 часов непрерывной работы при отключенном шумоподавлении, а зарядный кейс добавляет еще два полных цикла зарядки, доводя максимальное время прослушивания до 21 часа. А если у вас нет времени ждать, всего пять минут зарядки дадут вам один час прослушивания.

Когда дело доходит до гигиены, никакие наушники не сравнятся с наушниками TONE Free. Зарядный кейс UVnano с технологией ультрафиолетового излучения убивает 99,9% бактерий и патогенных микроорганизмов во время зарядки наушников.1

Если подвести итог, выбирая LG TONE Free FN7, вы выбираете мощный бас, долгое время автономной работы и чистое звучание Meridian для ежедневного прослушивания музыки.

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1 Независимое тестирование показывает, что зарядный чехол UVnano устраняет 99,9% бактерий на сетке динамика наушников за десять минут во время зарядки. УФ-излучение работает только при зарядке кейса.