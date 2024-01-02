Продемонстрируйте навыки презентации с сенсорными дисплеями LG

В бизнес-среде успешное общение является залогом эффективной работы. Будь то представление новаторской идеи, проведение тренинга или совместная работа с коллегами, наличие мощного инструмента для презентации может сделать весомый вклад в принятие решений. LG, мировой лидер в области инноваций, представляет вашему вниманию уникальный продукт - сенсорный дисплей LG , который поможет раскрыть потенциал в искусстве презентации.

Дисплей LG — это не просто экран, это динамичная интерактивная платформа, разработанная для сотрудничества и демонстрации впечатляющих презентаций. Предлагаем взглянуть на особенности новой модели, которые делают её такой уникальной.

Технология OTA – это возможность загрузки приложений, услуг и конфигураций через сотовую или беспроводную сеть1. Когда производитель выпускает обновление программного обеспечения или прошивки, оно загружается в облако для загрузки на целевое устройство при условии одобрения владельцем. Одним из наиболее распространенных устройств, использующих эту технологию, является смартфон, однако она становится неотъемлемой составляющей во многих отраслях ИТ, включая автомобильный рынок.

Размер в 86 дюймов

В первую очередь необходимо отдать должное размеру дисплея LG - 86-дюймов гарантируют, что просматриваемый контент будет представлен с наивысшей яркостью и четкостью, захватывая внимание аудитории, под каким бы углом зрители не смотрели на экран.

Интерактивность

LG Create Board может одновременно распознавать до 40 точек1, что обеспечивает функциональный мультитач. Это создает ощущение реалистичного прикосновения к доске. Это приводит к максимальной концентрации и органичному вовлечению участников. С помощью многоточечного сенсора можно мгновенно реагировать на действия аудитории, делая презентации более вовлекающими и внося изменения более оперативно.



Многофункциональность в одном устройстве

LG Create Board2 не ограничивается просто отображением слайдов или контента, которые вы заранее подготовили. Ведь также он включает в себя простые функции импорта и экспорта. Ресурсы можно сохранять и импортировать непосредственно на Google Диск или OneDrive, а файлы можно импортировать с USB-накопителя и просматривать все необходимые документы. Также дисплей LG позволяет пользователям отображать до 9 общих экранов или файл на экране в режиме реального времени, если на устройстве установлено приложение LG Createboard Share. Кроме того, файлы с хостинга можно легко отправлять на любые устройства, подключенные к приложению LG CreateBoard Share3.

Благодаря встроенным функциям, таким как: возможность подписи стилусом, выделение ключевых моментов и даже использование мультитач-жестов, вы можете создавать интерактивные и информативные презентации, полностью завладевая вниманием аудитории. При этом имеется облачное решение LG ConnectedCare DMS для удаленного мониторинга, контроля и управления состоянием LG CreateBoard. Эта функция позволяет ИТ-менеджерам управлять важными ресурсами операционных устройств без физического присутсвия.

При этом дисплей имеет энергосберегающий режим Power Saving, который обеспечивает оптимальное использование электроэнергии, позволяя снизить энергопотребление и сэкономить ресурсы, особенно во время постоянного использования. Когда устройство не получает внешний входной сигнал в течение определенного периода времени, установленного пользователем, устройство переходит в режим ожидания. Дисплей также может автоматически включаться или выключаться в определенное время или день, установленные пользователем, что способствует экономии энергии.

Сенсорные дисплеи LG являются не просто удобными и понятными инструментами для проведения презентаций — они открывают новые горизонты в искусстве эффективного общения. Сочетая яркость, чёткость и интуитивно понятное управление, дисплей сделает ваши презентации не обычной трансляцией разнообразных картинок, а по-настоящему запоминающимся рабочим событием. Развивайте ваши навыки презентаций вместе с LG, создавайте великолепные моменты и оставайтесь в центре внимания, демонстрируя свой профессионализм в каждой детали.

А получить подробную информацию о коммерческих дисплеях LG можно, отправив запрос нашим специалистам: aibek.ashkhanov@lge.com , meirzhan.sadykov@lge.com .

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1- До 40 фиксируемых точек на платформе Window.

2- LG CreateBoard также поддерживает общий доступ без приложений для ПК (через веб-сайт) и мобильных устройств в пределах одной сети.

3 - Для более стабильного подключения мы рекомендуем установить специальное приложение (LG Createboard Share).