Вы знали...? Необычные правила хранения продуктов в холодильниках.

Правильное размещение продуктов может не только продлить их срок годности, а и сохранить их качество. Несмотря на стандартные инструкции по размещению, некоторые продукты требуют особого внимания, и в этой статей мы поделимся несколькими правилами, которые помогут Вам сохранить их свежесть на протяжении длительного времени.





1. Необычное место для молока и молочных продуктов

По общему правилу, молоко следует размещать на центральной полке холодильника, чтобы оно оставалось свежим дольше. Важно помнить, что хранить молочные продукты на дверце, где температура меняется при каждом открытии холодильника, не рекомендуется. Особенно это касается молока, так как частые изменения температуры могут привести к быстрой порче. Идеальным местом для молока и других молочных продуктов будет нижняя полка холодильника, ближе к задней стенке, где температура остается более стабильной. Для некоторых холодильников перепад температуры не так страшен, ведь есть специальные технологии, помогающие сохранять продукты дольше. Поэтому выбор правильного холодильника играет ключевую роль. Холодильник LG с нижней морозильной камерой предоставляет идеальное пространство для оптимального хранения еды. Множество отделений и специальная технология Door Cooling+, которая обеспечивает на 32%1 более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы продукты сохранялись свежими еще дольше, а также это создает идеальные условия для различных видов продуктов: от зоны Fresh Balancer для фруктов и овощей до отделения Fresh Converter для мяса и рыбы с регулируемой температурой. Также холодильник LG имеет Smart Inverter2 компрессор, с помощью которого уровень шума становится минимальный по сравнению с моделями с обычным компрессором.

2. Фрукты и овощи: разное хранение для разных потреблений





Кажется логичным хранить все фрукты и овощи в специальном отделе. Однако, не все они одинаково реагируют на расположение в одном месте. Например, картофель и лук должны храниться в прохладном и темном месте, чтобы предотвратить их прорастание. С другой стороны, большинство фруктов и овощей, таких как яблоки, апельсины, морковь и огурцы, могут быть помещены в отдел для овощей и фруктов. Помимо удобства размещения различных видов продуктов, холодильник LG создан для оптимального хранения. Технология LinearCooling™3 снижает колебания температуры и поддерживает свежесть продуктов до 7 дней. При этом его специально предназначенная зона для овощей и фруктов обеспечивает подходящий уровень влажности и температуры, сохраняя при этом их свежесть и витаминные свойства. А система многопоточного охлаждения Multi Air Flow4 равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше даже на верхних полках холодильника.

3. Правильное хранение мяса и рыбы





Свежее мясо и рыбу рекомендуется хранить в нижних отделах холодильника. Это связано с тем, что эти отделения обычно имеют более низкую температуру, что помогает предотвратить размножение бактерий и сохранить свежесть продуктов. Для этого также необходимо использовать специальные контейнеры или упаковку, чтобы избежать контакта с другими продуктами и предотвратить загрязнение. А если говорить об объеме хранения, то холодильник LG из серии Side-by-Side представляет собой элегантное и просторное решение. С его вместительностью Вы без труда сможете организовать и размещать большое количество различных продуктов. Благодаря полкам, выдвижным ящикам и специальным отделениям, таким как зона для овощей и фруктов, а также отделение для мяса и рыбы, этот холодильник обеспечивает оптимальные условия для разнообразного продовольствия, сохраняя их свежесть и качество на долгий срок. А система Moist Balance Crisper испаряет избыточную влагу из овощей и фруктов и собирает в виде конденсата на специальной верхней крышке ящика, это убирает излишки влаги, а затем равномерно попадает на продукты, чтобы дольше сохранить их. Как и во многих линейках холодильников LG, здесь присутствует технология Door Cooling ™, которая равномерно, быстро и бережно охлаждает все, что находится в холодильнике. При этом Вы всегда можете насладиться очищенной и прохладной водой. Ведь в нем встроен специальный диспенсер с системой UVnano 5. Это означает автоматическую очистку 99,99% 6 бактерий водяной форсунки с помощью УФ-света.

Разве не замечательно, когда не прилагаешь особых усилий в мыслях о правильном расположении и заботе продуктов, так как за Вас это делают умные технологии от LG.

4. Хранение яиц: вертикальное или горизонтальное?

Обычно яйца хранятся в специальном отделении на дверце холодильника, однако остается вопрос, стоит ли хранить их вертикально или горизонтально. Фактически, хранение яиц вертикально может увеличить их срок годности, так как это помогает сохранить внутренние свойства яиц, а большинство холодильников предлагают специальные лотки для яиц, где они хранятся горизонтально. Главное правило – не храните яйца рядом с продуктами с интенсивным запахом, так как яйца способны поглощать запахи. Изысканный холодильник LG , принадлежащий к линейке многодверных холодильников, предлагает не только высокую вместительность и инновационные функции, а и заботится о правильном хранении яиц. Оснащенный специальным закрытым контейнером, этот холодильник обеспечивает безопасное и удобное размещение, позволяя яйцам оставаться свежими и доступными для использования в нужный момент. Ведь инновационная прозрачная дверь InstaView™ позволяет проверять наличие продуктов не открывая холодильник, нужно просто постучать по ней дважды. Это позволяет проверять наличие продуктов с легкостью. Также в данной линейке имеется технология LinearCooling™ 7, которая эффективно уменьшает колебания температуры внутри холодильного отделения. Благодаря этому аромат и свежесть ваших продуктов на протяжении 7 дней остаются в первозданном виде. Не стоит забывать о технологии Hygiene Fresh 8, в которой используется 5-этапный фильтр, устраняющий большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии. Система устраняет до 99,9% 9 содержащихся в воздухе веществ, которые загрязняют пищу, и очищает воздух в холодильнике, продлевая срок хранения продуктов. А если у вас есть большие кастрюли, то складная полка позволяет в два раза увеличить высоту хранения для отдельных предметов. Просто сдвинув ее назад, можно создать большее пространство для высоких бутылок или объемных предметов.

Соблюдение этих простых правил поможет максимально продлить срок годности всего продовольствия в холодильнике и сохранить их качество. Хранение продуктов требует некоторого внимания и знаний о правильной организации, чтобы еда оставалась свежей и безопасной для употребления. Подобрать правильный и функциональный холодильник можно в интернет-магазине LG , который можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев. А став участником онлайн Клуба LG, Вы сможете приобрести выбранную модель, воспользовавшись Приветственным купоном со скидкой 5% и постоянной скидкой 2%, и его бесплатно доставят в удобное для Вас время.

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1 – Dolby Atmos и На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

2 – 1 год гарантии на холодильник. 10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

3 – На основе результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для снижения веса пекинской капусты на 5% в отсеке для свежих продуктов холодильника LGE с технологией LinearCooling™. Только соответствующие модели. Фактический результат может зависеть от использования.

4 – Мульти Эар Флоу.

5 –Устройство UVnano (название функции: Self Care) было протестировано в лабораторных испытаниях TÜV Rheinland с использованием внутренних методов измерения сокращения E. coli, S. aureus и P. aeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия на продукт светодиодного источника УФ-света в течение 10 минут каждый час, после общего времени воздействия в течение 24 часов в нормальных бытовых условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий и использования. Продукт не предназначен для лечения заболеваний и не гарантирует, что в воде, отфильтрованная продуктом, не будет загрязняющих веществ, таких как микробиологические частицы, влияющих на здоровье пользователей. *UVnano образовано из двух слов: UV(ультрафиолет) и nanometer(нанометры — единица измерения длины).

6- Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae.

7 –На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего время, необходимое для достижения 5% снижения веса пекинской капусты на полке отделения для свежих продуктов модели LGE оснащенной технологией LinearCooling. Только соответствующие модели. Фактический результат может зависеть от использования.

8 – Протестировано: Интертек ЕТЛ СЕМКО Корея ЛТД Ас Техно Тауэр III, 197-48, Гуро-онг, Гуро-у, Сеул 152-779 Корея, Отчёт № IF13-RE00671 от 18.02.2014. Хайджин Фрэш плюс.

9- Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. Испытание проводила компания Intertek согласно протоколу испытаний ISO 27447. Количество бактерий было подсчитано до и после четырехчасовой реакции, после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий по результатам лабораторных испытаний, в ходе которых осуществлялся подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться в условиях реального использования.