НОВАЯ МОДЕЛЬ LG WASHTOWER ОБЪЕДИНИЛА В СЕБЕ СТИРАЛЬНУЮ И СУШИЛЬНУЮ МАШИНЫ В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ

Симбиоз современных технологий, элегантного дизайна и простоты в использовании-всё это в LG WashTower

Свободное пространство в помещении очень ценно, и при распределении бытовых устройств очень хочется, чтобы его оставалось как можно больше, особенно когда речь идет о ванных комнатах, кухнях и гостиных. LG представила новейшее решение в сфере стирки и сушки - модель LG WashTower 13 кг., которая экономит место, совмещая в себе два устройства в одном. Такое компактное и инновационное изобретение не только экономит ценное пространство, а также предлагает ряд умных функций, заботясь о вашей одежде просто и эффективно.

Компактность и удобство управления

По сравнению с традиционными стиральными и сушильными машинами, установленными одна над другой, LG WashTower™ 13 кг удивляет своим компактным размером. С уменьшенной высотой (длиной) в 45 мм и поднятой центральной панелью управления на 85 мм1, такая инновационная система прекрасно впишется в любое пространство, сделав ее отличным выбором как для крупных, так и ограниченных по размеру помещений. Она подойдет под любой интерьер и сделает ванную комнату более элегантной и функциональной.

Умная синхронизация: Smart Pairing

Одной из отличительных особенностей LG WashTower™ является технология Smart Pairing, которая синхронизирует цикл сушки с выбранным циклом стирки2. Это обеспечивает эффективность и экономию времени, так как режим сушки автоматически выбирается в зависимости от выбора режима для стирки. Таким образом умный интеллект AI DD™ определяет наилучший алгоритм для бережного ухода предметами из вашего гардероба.

Экономия времени

LG WashTower™ предоставляет уникальную возможность стирки и сушки белья всего за 1 час3. Сушильная машина начинает работу еще до окончания стирки, сокращая время сушки и обеспечивая быстрое просушивание одежды.

Бережный уход

Система Allergy Care4 от LG с гипоаллергенным режимом разработана для того, чтобы сделать одежду максимально чистой и безопасной для чувствительной кожи.

Энергосберегающий способ сушки

Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™_5 LG WashTower 13 кг обеспечивает не только быструю сушку, а также экономит энергию. Только с такими функциями и происходит забота об окружающей среде с эффективным использованием ресурсов в процессах стирки и сушки.

Умное обслуживание с LG ThinQ

Приложение LG ThinQ6 дает пользователям возможность постоянного мониторинга стиральной машины. Независимо от того, необходимо ли сервисное обслуживание или вы хотите проконтролировать потребление энергии, приложение обеспечит легкий и быстрый доступ к удобному управлению.

LG WashTower - это не просто стирально-сушильная система, это абсолютно новый опыт заботы о вашей одежде. С новым устройством, обьединившем в себе умные функции, компактность и высокую эффективность, вас ждет по-настоящему новая эра по уходу за одеждой.

# # #

1 - Экономия пространства по сравнению с 24-дюймовыми стирально-сушильными машинами LG.

2 - Протестировано компанией Intertek в мае 2022 г. Программа «Хлопок» с загрузкой 2 кг в сравнении с обычной программой «Хлопок» LG. (F13EJN) Проверено среднее повреждение ткани путем вставки образцов с 5 отверстиями и сравнения AI класса 1 и AI класса 3 в цикле «Хлопок». Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды. Только для программ «Хлопок», «Смешанные ткани» и «Легкий уход».

3 - Протестировано компанией Intertek. Протестировано с 3-мя условиями загрузки; Женская спортивная одежда (полиэстер 89%, спандекс 11%, 3 листа рубашек (полиэстер 65%, хлопок 35%) и две пары пижам (хлопок 73%, полиэстер 27%). Протестировано в режиме Speed Wash (Быстрая стирка) стиральной машины, цикл малой загрузки (быстрая сушка) в сушильной машине и опция «Подготовка к сушке». Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.

4- Цикл Allergy Care одобрен BAF (Британским фондом аллергии), снижает уровень аллергена, вызываемого клещами домашней пыли. Программу гигиены можно загрузить через приложение ThinQ или выбрать непосредственно из облачного цикла в приложении. Проверено компанией Intertek. Программа «Гигиена» в стиральной машине снижает количество бактерий (S. aureus, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при тестовой загрузке 3,6 кг хлопка.

5- Проверено компанией Intertek в январе 2021 г. Режим «Хлопок (нормальный)» с загрузкой 3,83 кг в сравнении с сушкой с обычным компрессором. (RC90V9AV2W против RC9066A3F). Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.

6 - Поддержка устройств умного дома, совместимых с Alexa и Google Assistant, может зависеть от страны и индивидуальных настроек умного дома.