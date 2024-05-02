НОВАЯ МОДЕЛЬ LG WASHTOWER ОБЪЕДИНИЛА В СЕБЕ СТИРАЛЬНУЮ И СУШИЛЬНУЮ МАШИНЫ В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Симбиоз современных технологий, элегантного дизайна и простоты в использовании-всё это в LG WashTower
Свободное пространство в помещении очень ценно, и при распределении бытовых устройств очень хочется, чтобы его оставалось как можно больше, особенно когда речь идет о ванных комнатах, кухнях и гостиных. LG представила новейшее решение в сфере стирки и сушки - модель LG WashTower 13 кг., которая экономит место, совмещая в себе два устройства в одном. Такое компактное и инновационное изобретение не только экономит ценное пространство, а также предлагает ряд умных функций, заботясь о вашей одежде просто и эффективно.
Компактность и удобство управления
По сравнению с традиционными стиральными и сушильными машинами, установленными одна над другой, LG WashTower™ 13 кг удивляет своим компактным размером. С уменьшенной высотой (длиной) в 45 мм и поднятой центральной панелью управления на 85 мм1, такая инновационная система прекрасно впишется в любое пространство, сделав ее отличным выбором как для крупных, так и ограниченных по размеру помещений. Она подойдет под любой интерьер и сделает ванную комнату более элегантной и функциональной.
Умная синхронизация: Smart Pairing
Одной из отличительных особенностей LG WashTower™ является технология Smart Pairing, которая синхронизирует цикл сушки с выбранным циклом стирки2. Это обеспечивает эффективность и экономию времени, так как режим сушки автоматически выбирается в зависимости от выбора режима для стирки. Таким образом умный интеллект AI DD™ определяет наилучший алгоритм для бережного ухода предметами из вашего гардероба.
Экономия времени
LG WashTower™ предоставляет уникальную возможность стирки и сушки белья всего за 1 час3. Сушильная машина начинает работу еще до окончания стирки, сокращая время сушки и обеспечивая быстрое просушивание одежды.
Бережный уход
Система Allergy Care4 от LG с гипоаллергенным режимом разработана для того, чтобы сделать одежду максимально чистой и безопасной для чувствительной кожи.
Энергосберегающий способ сушки
Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™_5 LG WashTower 13 кг обеспечивает не только быструю сушку, а также экономит энергию. Только с такими функциями и происходит забота об окружающей среде с эффективным использованием ресурсов в процессах стирки и сушки.
Умное обслуживание с LG ThinQ
Приложение LG ThinQ6 дает пользователям возможность постоянного мониторинга стиральной машины. Независимо от того, необходимо ли сервисное обслуживание или вы хотите проконтролировать потребление энергии, приложение обеспечит легкий и быстрый доступ к удобному управлению.
LG WashTower - это не просто стирально-сушильная система, это абсолютно новый опыт заботы о вашей одежде. С новым устройством, обьединившем в себе умные функции, компактность и высокую эффективность, вас ждет по-настоящему новая эра по уходу за одеждой.
# # #
1 - Экономия пространства по сравнению с 24-дюймовыми стирально-сушильными машинами LG.
2 - Протестировано компанией Intertek в мае 2022 г. Программа «Хлопок» с загрузкой 2 кг в сравнении с обычной программой «Хлопок» LG. (F13EJN) Проверено среднее повреждение ткани путем вставки образцов с 5 отверстиями и сравнения AI класса 1 и AI класса 3 в цикле «Хлопок». Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды. Только для программ «Хлопок», «Смешанные ткани» и «Легкий уход».
3 - Протестировано компанией Intertek. Протестировано с 3-мя условиями загрузки; Женская спортивная одежда (полиэстер 89%, спандекс 11%, 3 листа рубашек (полиэстер 65%, хлопок 35%) и две пары пижам (хлопок 73%, полиэстер 27%). Протестировано в режиме Speed Wash (Быстрая стирка) стиральной машины, цикл малой загрузки (быстрая сушка) в сушильной машине и опция «Подготовка к сушке». Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
4- Цикл Allergy Care одобрен BAF (Британским фондом аллергии), снижает уровень аллергена, вызываемого клещами домашней пыли. Программу гигиены можно загрузить через приложение ThinQ или выбрать непосредственно из облачного цикла в приложении. Проверено компанией Intertek. Программа «Гигиена» в стиральной машине снижает количество бактерий (S. aureus, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при тестовой загрузке 3,6 кг хлопка.
5- Проверено компанией Intertek в январе 2021 г. Режим «Хлопок (нормальный)» с загрузкой 3,83 кг в сравнении с сушкой с обычным компрессором. (RC90V9AV2W против RC9066A3F). Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
6 - Поддержка устройств умного дома, совместимых с Alexa и Google Assistant, может зависеть от страны и индивидуальных настроек умного дома.