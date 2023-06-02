LG продемонстрировала свои новейшие дисплейные решения на тему «Жизнь, расцветай» на ISE 2023

LG Electronics (LG) представила свои передовые решения в области цифровых вывесок на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2023 в Барселоне, Испания. Полный спектр дисплеев компании - включая Micro LED дисплеи, прозрачные дисплеи Transparent OLED Signage и светодиодные дисплеи – был представлен в ряде цифровых пространств, демонстрирующих варианты их использования в различных отраслях, включая розничную торговлю, корпоративный сектор, а также образование и гостиничный бизнес.

Выбрав тему «Жизнь, расцветай» (Life, Be Bloomed) для выставки ISE этого года, LG представила инновационные дисплейные решения, которые предлагают широкий спектр возможностей, чтобы делать жизнь лучше каждый день. На стенде компании посетители могли познакомиться с решениями, созданными для улучшения бизнес-коммуникаций; решениями, которые обеспечивают четкое качество изображения и плавную интеграцию в различных коммерческих средах; и решениями, которые могут передать эмоции и динамику потрясающих цифровых произведений искусства совершенно новым способом.

Огромный 272-дюймовый дисплей LG MAGNIT 8K Micro LED (модель LSAB007), дебютировавший на ISE, впечатляет как своим масштабом, так и качеством изображения. Этот дисплей использует миллионы самоизлучающиxся микро-пикселей для создания изображений исключительной реалистичности и глубины, в то время как его разрешение 8K (7680 x 4320) чётко передаёт детали.

LG MAGNIT 8K обеспечивает впечатляющую цветовую палитру и широкий угол обзора. Это замечательное дисплейное решение привлечёт посетителей стенда компании эксклюзивными 8K кадрами, демонстрирующими красоту и величие мира природы. Благодаря своим внушительным размерам и превосходному качеству изображения, LG MAGNIT является отличным решением для демонстрации произведений медиа-искусства в общественных местах, а также для использования в центрах мониторинга, залах заседаний, корпоративных и гостиничных лобби.

Еще одна зрелищная инсталляция на стенде была представлена посетителям выставки: синхронизация LG 8K Micro LED с 56 прозрачными дисплеями OLED Signage (модель 55EW5G-V), покрывающими обе стороны входа в выставочный зал LG для создания невероятно захватывающего опыта медиа искусства. Эта увлекательная установка дисплеев позволила перенести посетителей в мир красок и волшебства – мир, созданный передовыми технологиями компании в области дисплеев.

На ISE 2023 компания LG также впервые представила свои решения для виртуальных производственных студий. Виртуальная производственная студия позволяет создателям контента снимать на полностью цифровом фоне, который создается путем отображения виртуального пейзажа на серии бесшовно соединенных светодиодных экранов. LG и ее профессиональные партнеры, в том числе Mo-Sys и ARRI, презентовали посетителям, как работает виртуальная производственная студия и как ее можно использовать для развлекательных направлений, таких как кино и телевидение, а также для корпоративного внутреннего вещания, кроме того были продемонстрированы светодиодные дисплеи LG и сопутствующие решения.

В центре стенда LG – привлекательная светодиодная скульптура Floating CUBE LED, творчески сочетающая в себе четыре светодиодных дисплея 2K (модель LSCB012). Основанный на Tensegrity, структурном принципе целостности напряжения, CUBE представляет собой поразительно трехмерное анаморфное цифровое арт произведение, которое движется и течет по поверхности дисплеев. Светодиодные дисплеи LG fine-pitch обеспечивают реалистичное качество изображения, а бесшовная угловая конструкция инсталляции CUBE под углом 90 градусов усиливает ощущение того, что вы смотрите на реальные трехмерные объекты в физическом пространстве.

Кроме того, LG представила свое новое цифровое решение для обучения LG CreateBoard (модель TR3DK) на выставке ISE 2023. Это интерактивная цифровая доска была разработана для привлечения, информирования и вдохновения учащихся, а также для поощрения более тесного сотрудничества. Новая модель предоставляет LG CreateBoard Lab для создания контента и записей в дополнение к LG CreateBoard Share для беспроводного доступа к контенту и совместному использованию экрана. Также на выставке представлено LG ConnectedCare DMS, облачное решение для управления устройствами для школ и других учебных заведений, которое позволяет удаленно управлять несколькими дисплеями.

В рамках своей обширной выставки LG представила удобные облачные решения для управления, адаптированные к потребностям различных отраслей, включая розничную торговлю, корпоративный сектор, образование и гостиничный бизнес. LG Pro:Cloud — это облачная платформа для доступа к решениям LG по управлению контентом (content management solutions, CMS), включая Pro:Centric Cloud (гостиничный бизнес) и SuperSign Cloud, а LG ConnectedCare — это решение для удаленного управления, позволяющее мониторить состояние цифровых вывесок, проверять потребление энергии и регулировать яркость дисплея с помощью встроенной панели Energy Dashboard.¹

Также на выставке ISE 2023 в полной мере демонстрировалась неизменная приверженность LG принципам устойчивого развития. В соответствии с видением компании «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All) новейшие решения LG для бизнеса обеспечивают энергоэффективность, сниженное потребление ресурсов, повышенную пригодность для повторного использования и расширенную инклюзивность.² В зоне ESG посетители ознакомились с такими инновациями, как облачные решения для интеллектуального управления энергопотреблением, которые помогают снизить потребление энергии, и вывески 4K UHD (модель UL3J-EP) с компонентами, частично изготовленными из переработанного пластика, а также LG Kiosk с инклюзивной функцией - тактильной клавиатурой для слабовидящих.

«На выставке ISE 2023 компания LG демонстрирует, как ее решения для дисплеев могут повысить ценность практически в любом коммерческом секторе или сфере вашей жизни, — сказал Пайк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава бизнес-подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions. «Наши решения для дисплеев — это не просто экраны для демонстрации контента, они могут помочь вам подключаться, создавать, общаться и сотрудничать, расширяя и оцифровывая ваш повседневный опыт множеством удобных новых способов».

Чтобы узнать больше о решениях LG для цифровых вывесок на ISE 2023, посетите сайт www.lg-informationdisplay.com/ise2023 .

¹ Energy Dashboard выйдет в 2023 году.

² http://www.lg-informationdisplay.com/support/esg