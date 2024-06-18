Новое поколение бытовой техники LG с «Заботливым искусственным интеллектом»

Компания LG впервые внедрила модули Wi-Fi в свою бытовую технику более десяти лет назад. С тех пор LG не перестает улучшать качество жизни своих клиентов, предлагая инновационные решения. Будучи лидером на рынке умной бытовой техники, компания LG в настоящее время использует свой фирменный встроенный чип искусственного интеллекта "DQ-C" в бытовой технике, наделяя их уникальной функцией «Заботливого интеллекта» («Affectionate Intelligence»).





На выставке CES 2024 CEO LG Уильям Чо (William Cho) представил новую технологию «Заботливый интеллект». Она знаменует собой новый этап в развитии бытовой техники LG, делая ее более персонализированной и ориентированной на потребности каждого пользователя.

«Заботливый Интеллект» основан на трех основных принципах: «Интеллект в режиме реального времени», анализирующий текущие данные, полученные с умных устройств LG и других устройств IoT (Интернет вещей); «Организованный интеллект», позволяющий мгновенно координировать работу взаимосвязанных устройств в соответствии с предпочтениями клиентов; и «Ответственный интеллект», обеспечивающий сохранность и конфиденциальность данных, подбирая персонализированный подход к каждому пользователю.

Повышенный уровень комфорта вместе с расширенной линейкой бытовой техники с «Заботливым Интеллектом»

Расширенная линейка бытовой техники LG со встроенным «Заботливым Интеллектом» теперь включает в себя 11 категорий продуктов: кондиционеры, стиральные машины, сушильные машины, паровые шкафы Styler™, очистители воздуха, роботы-пылесосы, холодильники, электрические плиты, посудомоечные машины, очистители воды и телевизоры.





Представленный ранее в этом году в Южной Корее, стационарный кондиционер с «Заботливым Интеллектом» обеспечивает непревзойденный комфорт благодаря усовершенствованной функции AI Smart Care1. Эта функция определяет местоположение человека в комнате в режиме реального времени и автоматически регулирует направление, интенсивность и температуру воздушного потока.

В будущем LG планирует превратить свою разработку «Заботливого Интеллекта» в инновационный сервис на основе искусственного интеллекта, который выходит за рамки концепта «умного дома» и будет применяться в различных сферах и даже сетевых пространствах.





Бытовая техника LG с искусственным интеллектом

В 2011 году компания LG стала первым производителем, внедрившим модули Wi-Fi в свою бытовую технику. Шесть лет спустя, в 2017 году, компания расширила возможности подключения Wi-Fi для большинства своих моделей бытовой техники, представив бренд LG ThinQ™ и положив начало эре бытовой техники с искусственным интеллектом.

Специальная линейка встроенных чипов искусственного интеллекта

В июле 2023 года после более чем трех лет исследований и разработок LG представила революционные решения: комплексный встроенный чип искусственного интеллекта DQ-C и совершенно новую операционную систему для бытовой техники. В прошлом году компания создала специальное подразделение, ответственное за разработку чипов искусственного интеллекта следующего поколения для будущих устройств с «Заботливым Интеллектом». Эти шаги являются частью стратегии LG, направленной на расширение своего ассортимента и предоставление все большему числу клиентов преимущества «умных» устройств.

Инновационные разработки LG в области «Заботливого Интеллекта» и других впечатляющих технологий укрепили позицию компании как мирового лидера в индустрии бытовой техники.

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1 В настоящий момент функция AI Smart Care доступна только в Южной Корее.