Новое поколение бытовой техники LG с «Заботливым искусственным интеллектом»

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Компания LG впервые внедрила модули Wi-Fi в свою бытовую технику более десяти лет назад. С тех пор LG не перестает улучшать качество жизни своих клиентов, предлагая инновационные решения. Будучи лидером на рынке умной бытовой техники, компания LG в настоящее время использует свой фирменный встроенный чип искусственного интеллекта "DQ-C" в бытовой технике, наделяя их уникальной функцией «Заботливого интеллекта» («Affectionate Intelligence»).
На выставке CES 2024 CEO LG Уильям Чо (William Cho) представил новую технологию «Заботливый интеллект». Она знаменует собой новый этап в развитии бытовой техники LG, делая ее более персонализированной и ориентированной на потребности каждого пользователя.
«Заботливый Интеллект» основан на трех основных принципах: «Интеллект в режиме реального времени», анализирующий текущие данные, полученные с умных устройств LG и других устройств IoT (Интернет вещей); «Организованный интеллект», позволяющий мгновенно координировать работу взаимосвязанных устройств в соответствии с предпочтениями клиентов; и «Ответственный интеллект», обеспечивающий сохранность и конфиденциальность данных, подбирая персонализированный подход к каждому пользователю.
Повышенный уровень комфорта вместе с расширенной линейкой бытовой техники с «Заботливым Интеллектом»
Расширенная линейка бытовой техники LG со встроенным «Заботливым Интеллектом» теперь включает в себя 11 категорий продуктов: кондиционеры, стиральные машины, сушильные машины, паровые шкафы Styler™, очистители воздуха, роботы-пылесосы, холодильники, электрические плиты, посудомоечные машины, очистители воды и телевизоры.
Представленный ранее в этом году в Южной Корее, стационарный кондиционер с «Заботливым Интеллектом» обеспечивает непревзойденный комфорт благодаря усовершенствованной функции AI Smart Care1. Эта функция определяет местоположение человека в комнате в режиме реального времени и автоматически регулирует направление, интенсивность и температуру воздушного потока.
В будущем LG планирует превратить свою разработку «Заботливого Интеллекта» в инновационный сервис на основе искусственного интеллекта, который выходит за рамки концепта «умного дома» и будет применяться в различных сферах и даже сетевых пространствах.
Бытовая техника LG с искусственным интеллектом
В 2011 году компания LG стала первым производителем, внедрившим модули Wi-Fi в свою бытовую технику. Шесть лет спустя, в 2017 году, компания расширила возможности подключения Wi-Fi для большинства своих моделей бытовой техники, представив бренд LG ThinQ™ и положив начало эре бытовой техники с искусственным интеллектом.
Специальная линейка встроенных чипов искусственного интеллекта
В июле 2023 года после более чем трех лет исследований и разработок LG представила революционные решения: комплексный встроенный чип искусственного интеллекта DQ-C и совершенно новую операционную систему для бытовой техники. В прошлом году компания создала специальное подразделение, ответственное за разработку чипов искусственного интеллекта следующего поколения для будущих устройств с «Заботливым Интеллектом». Эти шаги являются частью стратегии LG, направленной на расширение своего ассортимента и предоставление все большему числу клиентов преимущества «умных» устройств.
Инновационные разработки LG в области «Заботливого Интеллекта» и других впечатляющих технологий укрепили позицию компании как мирового лидера в индустрии бытовой техники.
# # #
1 В настоящий момент функция AI Smart Care доступна только в Южной Корее.