Новый уровень игровых возможностей с гибким телевизором LG OLED Flex

Одно из наиболее ярких и необычных событий на рынке электроники для гейминга и киберспорта 2022 года – это появление необычного, первого в мире 42-дюймового телевизора LG OLED Flex 42LX3Q6LA с гибким экраном. Дисплей Flex позволяет перейти от совершенно плоского экрана к захватывающему изгибу в 900R1, пока вы не найдете идеальный для полного погружения.



Благодаря гибкой панели геймеры могут устроиться в любимом кресле и идеально настроить положение монитора, а также изогнуть экран, чтобы почувствовать себя еще ближе к действию. Кроме того, исследования показывают, что изогнутый экран помогает снизить утомляемость глаз.







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Просто нажмите кнопку изменения изгиба на пульте дистанционного управления и изучите 20 различных уровней. Наиболее удобное положение для просмотра также поможет выбрать регулировка высоты до 140 мм и наклон экрана до 10° градусов вперед или до 5° назад. Когда придет время расслабиться за просмотром фильма, вы найдете лучшее место в доме с оптимальными настройками всего в одном легком движении от вас.



Уникальный форм-фактор LG OLED Flex удалось создать благодаря использованию технологии самоподсвечивающихся светодиодных пикселей LG OLED, которые работают без дополнительного слоя подсветки и, следовательно, пригодны для выпуска дисплеев в самом невероятном исполнении, включая скручиваемые или сгибаемые экраны.



OLED-пиксели с самоподсветкой обеспечивают бесконечную контрастность, идеальный черный цвет и более миллиарда цветов, которые придают глубину и подчеркивают смелость, дерзость и красоту что бы вы ни смотрели или во что бы ни играли.



В LG OLED Flex применяется новейшая панель с технологией LG OLED evo, которая используется во флагманских линейках OLED телевизоров LG премиального класса. Именно этой панели Flex обязан 100% соответствием цветов исходному источнику2, и именно поэтому время отклика этого телевизора составляет всего 0,1 мс3, на зависть владельцам других геймерских мониторов профессионального уровня.



Имея в своем арсенале возможность реагировать на очень быстрые движения благодаря молниеносному времени отклика, LG OLED Flex обеспечит вам дополнительные преимущества для игры.



Чтобы свести к минимуму утомляемость глаз при длительном использовании, телевизор LG 42LX3Q6LA прошел ряд строгих сертификаций на отсутствие мерцания и бликов4. Дополнительное применение супер-антибликового покрытия LG SAR (Super Anti-Reflection) поможет полностью сосредоточить свое внимание на происходящем на экране, уменьшая отражения от окружающего света, предметов и людей до 25% по сравнению с дисплеями предыдущих поколений5. Даже находясь в светлом помещении, вы можете играть с менее отвлекающими тенями на экране.

Войдите в центр управления



Создатели LG OLED Flex позаботились о максимальных удобствах для геймеров. Так, например, игровая панель управления – Game Dashboard – появляется на экране без необходимости делать паузу и позволяет подобрать идеальный размер экрана для вашей игры.



Из меню Gaming Dashboard легко настроить размер изображения и его положение на экране6 под ваши вкусы или жанр игры. Для ролевых игр (RPG), гонок или платформеров, возможно, стоит использовать все 42 дюйма экрана, однако поклонникам стратегий реального времени (RTS) или шутеров от первого лица (FPS) гораздо больше может понравиться 32- или 27-дюймовое изображение, где все игровое окружение можно окинуть одним взглядом.



Функция Multi-view позволяет разделить экран пополам для просмотра контента и прослушивания звука из двух разных источников. Например, на одной стороне экрана можно играть, а на другой смотреть руководства по игре, или играть в игру и одновременно просматривать видео с YouTube7, транслируемое со смартфона.