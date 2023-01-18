Новый уровень игровых возможностей с гибким телевизором LG OLED Flex

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Одно из наиболее ярких и необычных событий на рынке электроники для гейминга и киберспорта 2022 года – это появление необычного, первого в мире 42-дюймового телевизора LG OLED Flex 42LX3Q6LA с гибким экраном. Дисплей Flex позволяет перейти от совершенно плоского экрана к захватывающему изгибу в 900R1, пока вы не найдете идеальный для полного погружения.
Благодаря гибкой панели геймеры могут устроиться в любимом кресле и идеально настроить положение монитора, а также изогнуть экран, чтобы почувствовать себя еще ближе к действию. Кроме того, исследования показывают, что изогнутый экран помогает снизить утомляемость глаз.
Адаптируйте вашу боевую станцию под себя
Просто нажмите кнопку изменения изгиба на пульте дистанционного управления и изучите 20 различных уровней. Наиболее удобное положение для просмотра также поможет выбрать регулировка высоты до 140 мм и наклон экрана до 10° градусов вперед или до 5° назад. Когда придет время расслабиться за просмотром фильма, вы найдете лучшее место в доме с оптимальными настройками всего в одном легком движении от вас.
Уникальный форм-фактор LG OLED Flex удалось создать благодаря использованию технологии самоподсвечивающихся светодиодных пикселей LG OLED, которые работают без дополнительного слоя подсветки и, следовательно, пригодны для выпуска дисплеев в самом невероятном исполнении, включая скручиваемые или сгибаемые экраны.
OLED-пиксели с самоподсветкой обеспечивают бесконечную контрастность, идеальный черный цвет и более миллиарда цветов, которые придают глубину и подчеркивают смелость, дерзость и красоту что бы вы ни смотрели или во что бы ни играли.
В LG OLED Flex применяется новейшая панель с технологией LG OLED evo, которая используется во флагманских линейках OLED телевизоров LG премиального класса. Именно этой панели Flex обязан 100% соответствием цветов исходному источнику2, и именно поэтому время отклика этого телевизора составляет всего 0,1 мс3, на зависть владельцам других геймерских мониторов профессионального уровня.
Имея в своем арсенале возможность реагировать на очень быстрые движения благодаря молниеносному времени отклика, LG OLED Flex обеспечит вам дополнительные преимущества для игры.
Чтобы свести к минимуму утомляемость глаз при длительном использовании, телевизор LG 42LX3Q6LA прошел ряд строгих сертификаций на отсутствие мерцания и бликов4. Дополнительное применение супер-антибликового покрытия LG SAR (Super Anti-Reflection) поможет полностью сосредоточить свое внимание на происходящем на экране, уменьшая отражения от окружающего света, предметов и людей до 25% по сравнению с дисплеями предыдущих поколений5. Даже находясь в светлом помещении, вы можете играть с менее отвлекающими тенями на экране.
Войдите в центр управления
Создатели LG OLED Flex позаботились о максимальных удобствах для геймеров. Так, например, игровая панель управления – Game Dashboard – появляется на экране без необходимости делать паузу и позволяет подобрать идеальный размер экрана для вашей игры.
Из меню Gaming Dashboard легко настроить размер изображения и его положение на экране6 под ваши вкусы или жанр игры. Для ролевых игр (RPG), гонок или платформеров, возможно, стоит использовать все 42 дюйма экрана, однако поклонникам стратегий реального времени (RTS) или шутеров от первого лица (FPS) гораздо больше может понравиться 32- или 27-дюймовое изображение, где все игровое окружение можно окинуть одним взглядом.
Функция Multi-view позволяет разделить экран пополам для просмотра контента и прослушивания звука из двух разных источников. Например, на одной стороне экрана можно играть, а на другой смотреть руководства по игре, или играть в игру и одновременно просматривать видео с YouTube7, транслируемое со смартфона.
Удобства и комфорт
Для максимального удобства в телевизоре предусмотрена функция Switching Hub. Подключите мышь, клавиатуру, гарнитуру и микрофон непосредственно к LG OLED Flex и пользуйтесь аксессуарами непрерывно в режиме телевизора и ПК, просто переключаясь между ними одним нажатием кнопки.
В LG OLED Flex также встроен игровой микрофон с подавлением эха. Смело произносите свои команды – ваш голос всегда будет громким и четким. Превосходное звучание телевизору обеспечивает 2.2-канальная система общей мощностью 40 Вт, которая помогает еще больше улучшить впечатления от игр и просмотра контента. Полет истребителя над головой, взрыв над вашим плечом – окружающий вас игровой мир будет сотрясать комнату благодаря динамикам, расположенным в передней части телевизора. Dolby Atmos® помещает звук в виртуальное пространство, создавая ощущение, что все происходит именно вокруг вас.
Технологии и дизайн, которые вы заслуживаете
LG OLED Flex поддерживает Dolby Vision 4K 120 Гц и новейшие функции HDMI 2.1, такие как переменная частота обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и режим автоматической низкой задержки (Automatic Low latency Mode, ALLM). Телевизор совместим с G-SYNC® и сертифицирован AMD FreeSync™ Premium, обеспечивая визуальное отображение без разрывов и замираний.
LG OLED Flex – это ваша броня в любой игре. Созданный в виде щита для отражения атак противников, ультратонкий дисплей расположен на прочной и мощной задней панели, напоминающей по форме рукоятку, за которую вы беретесь, когда идете в бой.
Дополнительно подсветить свою ауру и оживить игру поможет подсветка Fusion, встроенная в заднюю панель телевизора. Она поддерживает до шести предустановленных режимов8 освещения, чтобы соответствовать вашему игровому настроению. Благодаря функции Sound Sync визуальные эффекты движутся вместе со звуком, делая гигантские взрывы еще более драматичными, а функция Video Sync погружает вас в игровой мир, синхронизируясь с графикой.
Flex – превосходный телевизор для любых развлечений
Flex – это полнофункциональный и очень современный игровой телевизор с высококачественным экраном LG OLED evo и полным набором последних технологических инноваций премиум класса, включая поддержку HDR и Dolby Vision.
Телевизор LG OLED Flex работает на операционной системе LG webOS, а это означает, что его пользователям доступен новейший удобный интерфейс, превращающий телевизор в идеальный центр домашних развлечений.
Магазин контента LG Content Store открывает доступ ко множеству легко загружаемых приложений на любые вкусы, и в разделе Life's Good Hub на главном экране вы одним нажатием кнопки можете открыть для себя самые последние из них. Вы можете выбирать из примерно 2200 приложений, уже доступных на операционной системе LG webOS9.
LG OLED Flex – это, практически, неразрывное слияние развлекательной мощи универсального телевизора и игрового монитора, выполненное в невероятно удобном гибком форм-факторе, который максимально настраивается на ваши предпочтения и вкусы.
1 Этот продукт не имеет фиксированного изгиба, вместо этого он изгибается, изменяя кривизну. По результатам внутреннего тестирования максимальная кривизна аналогична продуктам с фиксированной кривизной 900R, а минимальная кривизна аналогична дисплею с плоским экраном.
2 Панели LG OLED сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).
3 Время отклика протестировано и сертифицировано компанией Intertek.
4 Панели LG OLED сертифицированы UL на отсутствие мерцания и дискомфортных бликов.
5 Блики снижены на 25% по сравнению с LG OLED G2 и C2 по данным внутренних испытаний LG.
6 Функция виртуальной настройки размера экрана будет доступна позднее в этом году.
7 Видеоролики YouTube можно транслировать со смартфона во время игр через подключенный по HDMI источник или во время просмотра прямого эфира.
8 Режимы подсветки доступны не для всех источников входного сигнала.
9 Набор приложений может отличаться в зависимости от страны и региона.