Новые впечатления от просмотра с премиальными телевизорами LG OLED SIGNATURE

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Если вы ищите телевизор, не похожий ни на один другой – обратите внимание на линейку LG SIGNATURE. Лаконичный дизайн, богатая функциональность и исполненные смыслом инновации.
Телевизоры серии Z1 8K OLED представлены в двух диагоналях – 77 и 88 дюймов. Второй является самым большим телевизором LG на органических светодиодах. 88 дюймовая модель располагается на специальной напольной подставке, где отверстие в середине – не просто дизайнерский изыск, а функциональный атрибут. Через него звук из динамиков телевизора перенаправляется прямиком к пользователю. Если же вы хотите разместить продукт на стене, выбирайте модель в размере 77 дюймов. Ее можно как повесить, так и поставить в любом месте вашего дома.
Как и во всей серии телевизоров LG OLED, высокое качество изображения, 100-процентная цветопередача, глубокий черный цвет и бесконечная контрастность достигаются благодаря миллионам самоподсвечивающихся пикселей. Помимо качества картинки, эта серия, как и большинство телевизоров LG OLED, работает на базе нового интеллектуального процессора α9 Gen4 8K, в котором применяются алгоритмы глубинного обучения для анализа и оптимизации контента с помощью обработки и масштабирования 4K-изображения до реального 8К.
Полное погружение в происходящее на экране обеспечивает уникальное сочетание технологий Dolby. Dolby Vision IQ™ автоматически настраивает изображение в зависимости от жанра контента и окружающих условий, а Dolby Atmos подстраивает звук под любое пространство, делая его более объемным и многомерным.
Технология расширенного динамического диапазона HDR 10 Pro регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, что придает реалистичную четкость любым изображениям. Также эта технология повышает интенсивность обычного HDR-контента, делая ваши любимые фильмы и сериалы более динамичными и яркими.
Помимо прочего, телевизор LG SIGNATURE может стать частью экосистемы умного дома с помощью интеллектуальной технологии LG ThinQ. Благодаря искусственному интеллекту у вас есть возможность управлять телевизором через голосовой помощник или с помощью нового главного экрана.
Телевизор LG SIGNATURE Z1 8K OLED обладает изящным внешним видом. Безрамочный дисплей и ультратонкая OLED-панель дают полное ощущение воздушности пространства и вписываются в интерьер, словно картина, превращая гостиную в музей современного искусства.
Испытать весь спектр эмоций от просмотра любимых фильмов, увидеть всё до мельчайших деталей и ощущать эффект полного погружения – всё это о новых телевизорах LG SIGNATURE Z1 8K OLED.