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Обращайтесь только в официальные сервисы LG. Не попадайтесь на уловки мошенников!

Обращайтесь только в официальные сервисы LG. Не попадайтесь на уловки мошенников!

21/07/2025

АЛМАТЫ, 21 июля 2025 года — Компания LG Electronics сообщает об участившихся случаях появления фейковых сайтов, выдающих себя за авторизованный сервисный центр LG. Злоумышленники вводят потребителей в заблуждение, используя фирменный стиль бренда. LG Electronics заявляет, что единственным источником достоверной информации о продукции компании и сервисном обслуживании на территории Республики Казахстан является официальный сайт LG.

 

 

Обращаясь в неофициальные сервисы, вы рискуете не только переплатить, но и серьезно навредить своей технике. Такие мастерские используют неоригинальные запчасти, что может привести к дополнительным поломкам и даже полному выходу техники из строя. Более того, мошенники завышают стоимость ремонта в несколько раз. «Замена линейного компрессора по 10 летней гарантии в официальном сервисе в среднем стоит до 60 тысяч тенге, а сам компрессор предоставляется бесплатно в то время, как недобросовестные, неофициальные мастера требуют до 200 тысяч. На сайте LG для удобства клиентов мы собрали примерные расценки на услуги авторизированных сервисных центров», комментирует директор по сервису Александр Федяев.

 

Чтобы защитить себя и свою технику, настоятельно рекомендуем избегать обращения к недобросовестным исполнителям, использующим поддельные онлайн-платформы.

 

Компания LG Electronics официально заявляет: представленные ниже сайты не имеют отношения к официальному сервисному обслуживанию и вводят пользователей в заблуждение:

 

 

https://lg-service.kz/

https://lg-technical-serv.kz/

https://tech-masterskaya.kz/

 

 

Официальный сервисный центр LG расположен по адресу: г. Алматы в мкр. Самгау, ул. Кокорай, 2А/9. Часы работы: будние дни с 09:00 до 19:00.

 

Для обслуживания крупногабаритной техники, нет никакой необходимости в доставке в сервисный центр. Выездной мастер сам приедет к Вам и произведет профессиональное обслуживание на месте.

 

По вопросам ремонта и установки техники, а также для консультации обращайтесь в службу поддержки LG по номеру 2255 с мобильного (Казахстан) ежедневно с 09:00 до 21:00 по времени г. Астана.

 

Все звонки внутри страны бесплатные.

 

 

 

 