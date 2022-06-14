Мощный саундбар с пространственным звучанием в компактном исполнении

Качеству изображения современных телевизоров могут позавидовать многие кинотеатры, а ряд стандартов, изначально разработанных для больших киноэкранов, сегодня успешно используются для просмотра фильмов на экране телевизора.



Как дополнить превосходное изображение качественным звуком? На помощь приходят саундбары, которые помогают плоским телевизорам компенсировать недостающий объем для создания акустических волн с пространственным «живым» звучанием. Правильно выбранный саунбар — это четкий объемный звук, который сможет придать драматизма и напряжения захватывающей сцене фильма.

Сверхкомпактный саундбар LG Éclair , недавно появившийся на рынке Казахстана, разработан специально для работы с современными телевизорами LG и отлично впишется в любой интерьер. Благодаря интеллектуальному аудиопроцессору и поддержке новейшего аудио стандарта Dolby Atmos® , новинка позволит воссоздать полноценную объемную звуковую картину в вашем доме с качеством не хуже полноформатной акустической системы.



Колонка саундбара LG Éclair выполнена в стилизованном овальном «эклерном» дизайне с деликатной тканевой драпировкой, и доступна в цветовом оформлении «темно-синий» и «белый трикотаж». Мощный двухполосный сабвуфер, выполненный в том же стиле, имеет самые компактные размеры среди саундбаров LG. Благодаря беспроводному подключению LG Éclair можно разместить в любом удобном месте, гарантированно сохранив высокое качество звучания системы.



Как такая компактная система справляется с пространственным акустическим заполнением помещения качественным объемным звуком? Секрет кроется в особенностях конструкции и новейших технологиях. Так, центральный динамик колонки LG Éclair излучает звук непосредственно вперед, но при этом динамики слева и справа, расположенные под углом 45 градусов, расширяют стереофонический эффект звучания далеко за физические пределы колонки. Между ними находятся еще два динамика, излучающие звук почти вертикально вверх, что обеспечивает более пространственную звуковую картину благодаря отражению от потолка.

Интегрированная в LG Éclair технология Horizon британской компании Meridian – пионера в области аудио высокого разрешения – используется для преобразования двухканального звука в многоканальную пространственную акустическую картину, которая формирует широкую звуковую сцену для реалистичного звучания. Поддержка технологии Dolby Atmos®, изначально созданной для работы в кинотеатрах, обеспечивает мощный динамичный звук, окружающий слушателя со всех сторон, и даже над головой.



Компактная конструкция сабвуфера скрывает два мощнейших низкочастотных динамика, которые формируют хорошо детализированные и ощутимые басы для эффектов Dolby Atmos®, но с гораздо меньшей вибрацией, чем полноразмерные саундбары. Сабвуфер обеспечивает чистый, высококачественный звук с меньшими искажениями при любой громкости, при этом можно наслаждаться фильмами и музыкой, не беспокоясь о том, что вы помешаете соседям.



LG Éclair поддерживает технологию TV Sound Mode Share, которая применяется в новых телевизорах LG и сочетает вычислительные возможности новейших процессоров LG α (Alpha) с технологией AI Sound Pro для точного позиционирования в пространстве всех нюансов звучания, с возможностью управлять LG Éclair через меню настроек телевизора. AI Sound Pro автоматически анализирует контент для мгновенной оптимизации настроек звука в соответствии с воспроизводимым материалом – например, фиксирует детали с четкими диалогами или более мощными действиями, в зависимости от жанра.



Для дополнительного расширения звукового поля за пределы компактного корпуса используется функция Sound Field Expander. Благодаря поддержке сквозной передачи 4K с HDR и Dolby Vision, LG Éclair раскрывает все тонкости звуковой дорожки фильма для полного погружения в каждую сцену.



Несмотря на очень компактные габариты, LG Éclair обеспечивает качественное 3.1.2 канальное звучание суммарной мощностью до 320 Вт RMS. С помощью пульта можно выбрать один из четырех звуковых профилей саундбара: стандартный с настройкой Meridian, «Кино» с микшированием верхних динамиков, «Игра» и опция AI для автоматического переключения.

Для подключения к источнику аудио сигнала у LG Éclair предусмотрен реверсивный интерфейс HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), который без потерь обеспечивает передачу несжатого 5.1- и 7.1-канального звука, а также аудио с высоким битрейтом – HBR (High Bit Rate), например, Dolby Atmos® или DTS: X®, на совместимые телевизоры. С помощью беспроводного интерфейса Bluetooth саундбар LG Éclair можно подключить не только к телевизору, но и к смартфону или другому мобильному устройству.



Впечатляющее звучание и совершенно новый компактный дизайн LG Éclair объединяются возможностями вашего телевизора LG, чтобы в итоге стать чем-то большим – настоящим центром переосмысления пространства. Вы можете расположить этот компатный саундбар в любом месте вашей комнаты без потери качества звука и создания безупречного внешнего вида.



1Dolby, Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными торговыми марками Dolby La-boratories.