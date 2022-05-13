Как сделать выбор между OLED и QNED телевизором?

Сегодняшнюю ситуацию на рынке телевизионной техники можно назвать самой благоприятной и одновременно самой сложной. Современному пользователю телевизора широко доступно потоковое вещание с бесконечным выбором контента, появляется все больше каналов, фильмов и игр в формате Ultra HD 4K, а также с расширенным динамическим диапазоном (HDR), постепенно становится доступным контент с высочайшим качеством 8K.

Выбор современного телевизора, соответствующего нашим потребностям, усложняет множество аббревиатур и маркетинговых терминов в этой сфере. Одно из главных затруднений, как правило, состоит в сравнении двух технологий, конкурирующих в премиальном сегменте рынка телевизоров: OLED и QNED. И здесь не помогает даже традиционный для многих способ отдать предпочтение любимому бренду, поскольку многие из них используют в своих премиальных линейках телевизоров обе технологии. К примеру, LG Display – подразделение LG Electronics – успешно разрабатывает и выпускает дисплеи обоих типов.

В этом небольшом тексте на примере новейших телевизоров LG 2022 года выпуска рассматривается разница между технологиями OLED и QNED, а также приводится ряд рекомендаций, которые могут помочь вам при выборе оптимальной покупки для ваших нужд.

Ключевое различие между OLED и QNED

Дисплеи OLED (Organic Light-Emitting Diode), как следует из их названия, выполнены на основе технологии органических светодиодов, где каждый из них может самостоятельно излучать свет. Каждый пиксель OLED матрицы совершенно независим от других светодиодов и способен очень быстро переключаться между максимально ярким и абсолютно черным – то есть, полностью выключенным состоянием.

В свою очередь, разработанные LG экраны QNED (Quantum NanoCell Emitting Diode) берут истоки из технологии жидкокристаллических (ЖК) дисплеев, предлагая комбинацию технологий квантовых нано-точек и излучающей светодиодной подсветки Mini LED. Микроскопические квантовые точки при подсвечивании светодиодами подсветки генерируют собственное излучение разного цвета.

Десятки тысяч излучающих светодиодов с тысячами отдельных зон регулировки яркости, применяемые в новейшей технологии Mini LED, значительно меньше подсветки традиционных ЖК панелей, поэтому в телевизорах LG QNED Mini LED больше светодиодов и больше зон затемнения на экране. Это позволяет значительно увеличить пиковую яркость, получить более глубокий черный цвет, уровень точности и детализации, не сопоставимый с обычными ЖК-телевизорами.

Ответ на вопрос о главном различии между OLED и QNED телевизорами очень прост. Если в первом случае мы имеем дело с картинкой, которая формируется из пикселей самоподсвечивающихся светодиодов, которые можно включать и выключать по отдельности, то во втором случае речь о светодиодной подсветке, которая затем «просвечивает» матрицу пиксельных цветовых фильтров.

В случае OLED технологии идеальный черный цвет, невероятно естественные оттенки и бесконечная контрастность обеспечиваются полным «выключением» пикселя. Как следствие, экран OLED без слоя подсветки получается тоньше и легче любой другой технологии отображения, что позволяет создавать беспрецедентные форм-факторы, включая сгибаемые и сворачиваемые телевизоры.

В свою очередь, чрезвычайно высокий запас по яркости, обеспечиваемый подсветкой, является дополнительным преимуществом QNED технологии LG. Такие телевизоры способны обеспечить более глубокий черный цвет, высокие уровни точности и детализации, а также беспрецедентно высокие уровни яркости, недостижимые обычной ЖК-технологией. Особенно востребованы пиковые режимы яркости QNED телевизоров LG, например, при просмотре контента в очень освещенных помещениях и при работе с HDR-контентом.

В то же время следует отметить, что разрешение, глубина цвета, возможности обработки видео и другие ключевые параметры в основном определяются электронной «начинкой» телевизора, а выбор доступных диагоналей с разрешением 4К и 8К – развитостью современных технологий производства.

Наконец, вопрос стоимости. При сравнимых ключевых характеристиках – таких как размер диагонали, разрешение и частота обновления экрана, телевизоры QNED обладают более привлекательной ценой по сравнению со аналогичными моделями OLED.

Современные телевизоры LG OLED



В телевизорах OLED линейки 2022 года LG сделала ставку на точность цветопередачи изображения, благодаря чему теперь можно наслаждаться фильмами именно в виде, задуманном режиссерами. Телевизоры LG OLED обеспечивают передачу мельчайших оттенков вне зависимости от яркости или затемнения отображаемой картинки. Все модели LG OLED 2022 года сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek на 100% точность цветопередачи и 100% цветовой объем , а также компаниями TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories на отсутствие мерцания и бликов UL. Телевизоры LG OLED также первыми в мире сертифицированы на соответствие требованиям американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe по излучению синего света.

В этом году в новой серии OLED телевизоров LG G2 будут доступны модели с диагоналями 65 и 77 дюймов. Телевизоры серии G2 получили усовершенствованную панель LG OLED с технологией OLED evo, которая обеспечивает более высокую яркость благодаря новому интеллектуальному процессору LG α (Alpha) 9 Gen 52 и технологии Brightness Booster Max™.

В новейшую серию LG C2 OLED с изысканным оформлением и тонкими рамками вокруг экрана в 2022 году вошел первый в мире телевизор OLED с 42-дюймовым экраном, ориентированный на любителей компьютерных игр, а также модели с диагоналями 48, 55, 65, 77, 83 дюйма.

Современные телевизоры LG QNED Mini LED



Все модели расширенной линейки QNED-телевизоров LG 2022 года выполнены на панелях Quantum Dot NanoCell и обеспечивают высококачественную цветопередачу3 с насыщенными, точными цветами в самых ярких и темных областях сцены, а также отличную контрастность за счет технологии точечного затемнения подсветки Mini LED.

Флагманская серия телевизоров LG QNED с разрешением 8K QNED99 оснащена подсветкой Mini LED с более 2000 зонами локального затемнения подсветки, в более доступной серии количество зон управления подсветкой меньше. В 2022 году телевизоры LG QNED будут представлены вариантами с диагональю 86, 75, 65, 55 и 50 дюймов.

Не диагональю единой



В 2022 году LG предлагает дальнейшее переосмысление роли телевизора в качестве универсального домашнего аудиовизуального устройства с множеством новых функций и сервисов для более персонализированного и интерактивного опыта.

Ключевым электронным компонентом большинства новых моделей телевизоров LG 2022 года стал процессор α 9 Gen 5 с глубоким машинным обучением для обеспечения высокой производительности и реалистичности изображения на экране. В частности, в премиальных моделях процессор α9 Gen 5 обеспечивает поддержку технологии LG AI Sound Pro с возможностью воспроизведения виртуального объемного звука 7.1.2 встроенными динамиками телевизора.

Телевизоры LG 2022 после получения обновления системы ThinQ AI станут полноправными центрами «умного дома», предлагая пользователям простое голосовое управление и совместимость с другими продуктами экосистемы ThinQ. Кроме того, ThinQ AI получила поддержку отраслевого стандарта Matter для безопасного и удобного подключения к «умному» дому, что позволяет использовать телевизор LG в качестве контролера для подключенных устройств4 . Теперь владельцам телевизоров LG доступно легкое переключение между игровыми функциями и предустановками дисплея из меню Game Optimizer телевизора, в том числе, к новому режиму темной комнаты для более комфортной игры при выключенном свете.

Последняя версия инновационной платформы LG Smart TV с webOS 22 предоставляет пользователям персональные профили с быстрым доступом к любимым стриминговым сервисам и спецпредложениям на основе истории просмотра, а также присылает уведомления в реальном времени для мониторинга игр любимых спортивных команд.

Функция NFC Magic Tap позволяет отображать картинку экрана мобильного устройства на телевизоре LG5 , при этом с помощью функции Room To Room Share6 можно отразить контент одного телевизора на экране другого через Wi-Fi без дополнительной приставки. С помощью новой функции Always Ready телевизор LG можно превратить в цифровой холст для демонстрации произведений искусства, отслеживания времени или воспроизведения музыки7.

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1Панель LG OLED сертифицирована Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).

2Процессор α (Alpha) 9 Gen 5 AI доступен в моделях OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95.

3 Сертифицированные Intertek телевизоры LG QNED обеспечивают высокое качество цветопередачи, зафиксированное как 100% по CIE DE2000 в 18 цветовых шаблонах при угле обзора ±30°.

4Поддержка Matter появится во второй половине 2022 года.

5Обмен контентом (например, фотографиями, музыкой, видео) поддерживается на совместимых устройствах Android и iOS. Зеркальное отображение экрана поддерживается на совместимых устройствах Android, поддержка устройств iOS будет добавлена позднее в 2022 году.

6Функция Room To Room Share будет доступна после обновления прошивки в первой половине 2022 года. Поддерживается только контент с телеприставок и эфирных трансляций.

7Функция Always Ready доступна в OLED Z1, OLED G2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95, QNED Mini LED QNED90. Функция может быть отключена в меню настроек телевизора.