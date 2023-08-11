Готовьте лучшие осенние блюда с техникой LG Studio

С наступлением холодов хочется проводить больше времени дома. Создать уютную атмосферу можно не только с помощью предметов интерьера, а и благодаря особым угощениям для семьи и гостей. Порадуйте себя и своих близ-ких традиционными рецептами мировой кухни.

Тыквенный суп





Чтобы согреться после возвращения домой, приготовьте тыквенный суп. Он не только вкусный, а и полезный.

Ингредиенты:

овощной бульон 700 мл

тыква 800 г

средняя луковица 1 шт.

зубчик чеснока 2 шт.

сливочное масло 2 ст. л.

жирные сливки 4 ст. л.

соль, свежемолотый белый перец

тыквенные семечки 100 г

Нарежьте тыкву и картофель кубиками, измельчите лук, растопите в кастрюле сливочное масло или масло гхи. Обжарьте лук, добавьте тыкву и картофель, по-солите и поперчите, и варите на медленном огне до готовности. Снимите с огня, добавьте сливки и измельчите содержимое кастрюли блендером. Суп можно по-давать, украсив тыквенными семечками и сухариками. Готовить это блюдо будет приятнее на газовой варочной поверхности LG Studio – конфорки с двойным пламенем равномерно распределяют тепло по дну кастрюли, ускоряя процесс.

Ризотто с грибами





Наличие четырех конфорок позволяет одновременно готовить несколько блюд. Первое можно дополнить главным блюдом - ризотто с грибами.

Ингредиенты:

рис арборио 300 г

сливочное масло 100 г

репчатый лук 1 головка

сыр Пармезан 200 г

куриный бульон1 л

шампиньоны 300 г

соль по вкусу



Мелко нарезанные лук и грибы обжаривайте на сливочном масле, постоянно по-мешивая. Затем добавьте рис и залейте содержимое сотейника куриным бульоном, варите на медленном огне до готовности риса, постоянно помешивая. При подаче посыпьте ризотто сыром Пармезан. Детектор затухания пламени, установленный на варочной поверхности LG Studio, обеспечивает безопасность – если в процес-се приготовления, вы случайно зальете конфорку, то подача газа автоматически прекратиться.

Тушеная говядина по-ирландски





Ждёте в выходные гостей – отличный повод приготовить тушеную говядину по-ирландски.

Ингредиенты:

сливочное масло 80 г

чеснок 6 зубчиков

мясной бульон 5 стаканов

томатная паста 2 ст. л.

тимьян сушеный 1 ч. л.

вустерширский соус1 ст. л.

лавровый лист 1 шт

лук репчатый 1 шт

морковь 4 шт

картофель 1 кг

петрушка зелень по вкусу

соль 1 щепотка

перец черный молотый 1 щепотка

говядина 800 г



Нарежьте говядину, посолите и поперчите, растопите сливочное масло на сково-роде и обжарьте мясо с обеих сторон. Добавьте чеснок, говяжий бульон, томат-ную пасту, тимьян и вуштерский соус. Перемешайте, убавьте огонь, закройте крышкой и тушите в течение часа. Параллельно на второй сковороде обжарьте на сливочном масле крупно нарезанные лук и морковь, затем тушите 15 минут, по-мешивая. После смешайте их с основным блюдом, добавив порезанный кубиками картофель и тушите все вместе еще 30 минут. Затем разложите блюдо по горшоч-кам и отправьте в разогретый до 180 ℃ духовой шкаф LG Studio на полчаса. Готовое блюдо можно подать, украсив зеленью.

Яблочный пирог





Перед приготовлением десерта, распылите воду внутри духовки, нажмите кноп-ку EasyClean и включите режим «Легкой очистки» для удаления остатков еды за 15 минут. Теперь духовой шкаф LG Studio готов к приготовлению яблочного пи-рога.

Ингредиенты:

зеленые яблоки твердые 4 шт.

корица 1 щепотка(и)

Для начинки:

сливочное масло 70 г

сахар коричневый 70 г

мука 2 ст.л.

вода 1.5 ст.л.

Для теста:

мука 200 г (форма диаметром 18 см)

холодное сливочное масло 90 г

яйцо куриное 1 шт.

холодная вода 1 ч.л.

сахар 1 ст.л.



Для приготовления теста соедините муку, масло, яйцо, сахар и ложку воды. За-мешайте и отправьте в холодильник. Для начинки очистите яблоки от кожуры и нарежьте тонкими дольками. Растопите масло, добавьте муку и смешайте с кори-цей, сахаром и водой. Варите до однородной консистенции. Затем соедините по-лучившийся крем с яблоками. Раскатайте тесто, выложите в форму и равномерно распределите начинку. Оставшееся тесто порежьте полосками и выложите поверх начинки сеточкой. Отправьте пирог в разогретую до 180-190 ℃ духовку LG Stu-dio и выпекайте в течение 40-45 минут. Технология «Точная конвекция» от LG Studio позаботиться о том, чтобы ваш пирог равномерно выпекался внутри и сна-ружи, вне зависимости от места и уровня его расположения в духовом шкафу.

Варочные поверхности и духовые шкафы LG Studio помогут Вам готовить на собственной кухне не хуже шеф-повара. Радуйте себя и родных рецептами самых вкусных блюд и получайте удовольствие от процесса.