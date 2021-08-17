Ощутите комфорт, созданный с помощью новейших решений LG для офисных и жилых помещений в любом месте и в любое время

Возможно ли испытать чувство комфорта виртуально? Компания LG Home Appliance & Air Solution постаралась сделать это возможным. В новом онлайн-шоуруме LG HVAC Virtual Experience использованы новейшие цифровые технологии. С их помощью посетители смогут познакомиться с разнообразным ассортиментом решений LG для улучшения внутренней среды жилых и коммерческих помещений, не выходя из дома.

Виртуальная платформа предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволит посетителям просматривать последние решения компании в различных виртуальных средах. Они смогут узнать о преимуществах новых технологий для создания максимального комфорта, улучшения качества воздуха в помещении и надежной системы контроля, которые необходимы покупателям, их семьям и сотрудникам.

При входе в LG HVAC Virtual Experience посетители смогут выбирать из ассортимента категорий деловых и жилых помещений то, что их интересует: жилые апартаменты или виллы, отдельно стоящие офисы, многоэтажные офисы, торговые помещения и гостиницы. Перемещение в трехмерной среде осуществляется с помощью мыши или сенсорного экрана. В меню доступна дополнительная информация по каждой модели, включая технические характеристики, функции, видеоролики о продуктах и примеры из практики. Новая виртуальная платформа LG – это простой в использовании и навигации инструмент для потребителей, профессионалов отрасли и партнеров, стремящихся создавать более здоровые и комфортные условия в их помещениях.

Более того, виртуальный шоурум позволяет посетителям увидеть внутреннюю сторону технологий. С помощью режимов Airflow и Piping можно посмотреть, как кондиционер или очиститель воздуха направляют воздушный поток, или как вода и хладогент проходят по трубопроводам. Переключая режимы работы, можно посмотреть, как меняется воздушный поток от одного кондиционера к другому. Помимо технологий в выставочном зале можно рассмотреть стильный дизайн всех продуктов и увидеть, как они сочетаются с различными виртуальными интерьерами.

LG HVAC Virtual Experience – это открытый и увлекательный онлайн-ресурс, который поможет посетителям составить полное представление о последних оптимизированных решениях LG HVAC для любых помещений и определиться, какие продукты лучше всего подходят для их конкретных потребностей.

Посетите LG Virtual HVAC Experience с компьютера или смартфона, чтобы познакомиться с новейшими технологиями компании, обеспечивающими комфорт в помещениях.