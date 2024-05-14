Откройте мир персонализированного образа жизни вместе с телевизорами LG OLED

В нынешнее время дом – это не просто крыша над головой, а пространство для самовыражения. Дом отражает уникальный вкус и образ жизни человека. Современные потребители, независимо от того, живут ли они одни или с семьей, все активнее обставляют жилые пространства так, чтобы все предметы отвечали их запросам и создавали комфорт.

Телевизоры LG OLED стали неотъемлемой частью жилого пространства для отражения Вашей индивидуальности. Они дарят захватывающие и незабываемые впечатления, позволяя Вам погрузиться в атмосферу любимого фильма или игры, не покидая пределов своего дома.

Рост популярности киберспорта и компьютерных игр как вида развлечения привел к появлению особого тренда – создания игровых комнат. Эти помещения - яркий пример пространства для самовыражения. Стремясь к полному погружению в игровой мир, геймеры активно обустраивают комнаты, учитывая свои уникальные вкусы и технические требования. Ключевую роль в создании эффекта погружения играет экран. Именно высокое качество изображения позволяет геймерам насладиться красочными мирами многопользовательских (MMORPG) и консольных игр.

Телевизоры LG OLED заслужили признание среди игрового сообщества благодаря яркой цветопередаче, которая буквально оживляет игровой мир. А молниеносная скорость отклика гарантирует бесперебойную и плавную демонстрацию движений в динамичных сценах. Их широкие экраны выводят развлечения на новый уровень вне зависимости от того, играете ли Вы в гостиной, в игровой комнате или за рабочим столом. Более того, телевизоры LG OLED включают в себя удобные облачные игровые сервисы, такие как NVDIA GeForce NOW1, что избавляет вас от необходимости скачивать специальные приложения или покупать дополнительную технику.

Чтобы сделать атмосферу игры еще более реалистичной и расширить возможности настроек, LG запустила новую линейку дисплеев LG OLED Flex. Они завораживают высоким качеством изображения OLED и гибким дисплеем, бросив вызов традиционным представлениям о телевизорах.

Гибкость дисплея LG OLED Flex позволяет легко переключаться между плоским экраном для рабочих задач и изогнутым экраном для развлечений. Эта технология позволяет Вам точно регулировать кривизну, высоту и наклон монитора, подстраиваясь под Вашу деятельность и даже позу.

Уникальный дизайн LG OLED Flex обеспечивает максимальное погружение и трёхмерный опыт игры без каких-либо отвлекающих элементов на фронтальной панели. Изображения игрового снаряжения на боковых и задней панелях, а также подставка в форме щита с рукояткой создают стильный и притягательный образ. А трехмерный звук Dolby Atmos в сочетании с X-образной подсветкой переносит Вас в самое сердце игрового мира.

Пользователи по достоинству оценили телевизор LG OLED Flex. Один из них отметил, что этот телевизор стал финальным штрихом в оформлении его игрового пространства: «По сравнению с другими экранами, LG OLED Flex дарит гораздо более насыщенные впечатления».

Телевизоры LG OLED и LG OLED Flex завоевали признание благодаря высокому качеству изображения и широкому набору функций, которые улучшают игровой опыт и позволяют создать уникальное пространство под любой стиль жизни.

Один из пользователей2 рассказал, как телевизор LG OLED помогает ему в работе при цветокоррекции фотографий и видеомонтаже, и отметил исключительную точность цветопередачи, необходимую для качественной работы. Он также подчеркнул многофункциональность экрана – его семья с удовольствием играет в совместные многопользовательские игры с помощью функции мультискрина, а также наслаждается просмотром телепередач с превосходной контрастностью и яркими цветами.

Другой пользователь поделился, как телевизор LG OLED обогащает его досуг: благодаря потрясающему качеству изображения и широкому экрану телевизора LG OLED он получает еще больше удовольствия от своих любимых занятий. Например, при просмотре видео-тренировок на телевизоре LG OLED ему намного легче и приятнее заниматься спортом. Телевизор стал неотъемлемой частью его повседневной жизни, создавая расслабляющую атмосферу для медитации или игр после долгого рабочего дня.

Телевизоры LG OLED и LG OLED Flex стирают границы привычных экранов. Они выводят развлечения на совершенно новый уровень, погружая пользователей в невероятный мир детализации и многофункциональности и предлагая быструю скорость и высокое качество изображения. LG предлагает совершенно новый образ жизни, где пространство трансформируется, а развлечения подстраиваются под индивидуальные потребности и ритм жизни каждого пользователя.

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1 Данная услуга требует регистрации и подписки. Игры могут потребовать отдельной покупки. Для некоторых игр, предлагаемых данной услугой, может потребоваться подключение геймпада, мыши, клавиатуры и т.д. Услуга может быть прекращена по обстоятельствам, связанным с компаниями-поставщиками игр. Услуга доступна на моделях LG OLED TV, выпущенных после 2020 года, и может быть недоступна в некоторых странах. Набор предлагаемых услуг может варьироваться в зависимости от страны.

2 Респондент был вознагражден за участие в интервью.

3 Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.