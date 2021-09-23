Отношения между искусственным интеллектом и человеком

Сегодня на повестке дня две темы: динамика взаимоотношений искусственного интеллекта (ИИ) с человеком и то, как это отразится на развитии технологий.



На протяжении всей истории люди пользуются теми технологиями, которые сами создают. Все вроде логично, однако с развитием искусственного интеллекта динамика этих отношений может сильно измениться, так как ИИ отличается от других технологий тем, что может учиться на взаимодействии и использовании. Самые узнаваемые виртуальные помощники сегодня – те, которых мы называем по имени, когда нам что-то нужно, будь то поиск информации в интернете или выключение света на кухне. По мере того, как ИИ продолжает развиваться, ожидается, что он перерастет роль помощника и станет в большей степени партнером.

Даже сейчас, когда ИИ стоит в начале своего пути, интеллектуальные продукты уже могут восполнить нехватку в общении. Например, для пожилых людей и тех, кто живет самостоятельно, такие продукты, как умные колонки, могут предложить альтернативный вид общения, отвечая на запросы в разговорной форме. Помимо приятного голоса и ощущения поддержки, искусственный интеллект может дать определенный уровень безопасности, вызывая соответствующие службы при необходимости. Если мы сделаем еще один шаг вперед, ИИ в будущем сможет воспринимать изменения нашего поведения, определять наше настроение и реагировать соответствующим образом, позволяя людям забыть, что они общаются с машиной.



Ниже мы рассмотрим пять областей на тему постоянно развивающихся отношений между человеком и ИИ.

Сотрудничество

Сотрудничество человека и ИИ уже сейчас влияет на выполнение основных задач и принимаемые решения, хотя его масштабы в настоящее время достаточно ограничены. Когда технология достигнет достаточного уровня, а мы будем лучше понимать невербальные сигналы и мотивацию, ИИ сможет внести большой вклад в совместные усилия и существенно расширять наши возможности практически во всех сферах жизни.



«Мы все интересные существа не потому, что живем в вакууме и думаем только о себе, мы интересны, потому что взаимодействуем с другими», – сказал Чарльз Ли Исбелл-младший, декан факультета вычислительной техники Технологического института Джорджии. «Мы учимся, взаимодействуя с теми, кто передает знания из поколения в поколение. И я думаю, что в этом и есть прелесть ИИ».

Обучение

Сбор данных имеет решающее значение для машинного обучения и его постоянного улучшения. В будущем крайне важно, чтобы то, что изучает ИИ было максимально прозрачным. Чтобы процесс обучения ИИ был надежным, репрезентативным и этически обоснованным, в его разработке должны активно участвовать эксперты из различных дисциплин. Изучение искусственного интеллекта и его последствий – это то, чему каждый должен уделять время, а не только те, кто непосредственно участвует в его создании, поскольку образование может помочь нам прогнозировать и предотвращать будущие угрозы.



Профессор Зафироглу из Института 3A выступает за междисциплинарный подход, призывая следующее поколение практиков искусственного интеллекта «выходить в мир и работать в самых разных условиях, от политики и промышленности до научных кругов и образования на неуниверситетском уровне, чтобы создавать аналитические центры, команды по продуктам и стратегиям». Включение различных точек зрения и знаний в ИИ поможет создать интеллектуальные системы, которые могут работать как с нами, так и для нас.

Эмпатия

Наличие эмпатии означает способность понимать и разделять чувства другого человека, а это исключительно человеческая черта. Чтобы ИИ мог определять эмоциональное состояние человека и соответствующим образом реагировать, ему потребуется способность распознавать язык тела, тон голоса и физиологические изменения. Как только он сможет делать все это и точно интерпретировать требования в конкретном контексте, ИИ станет многократно более полезным. Например, учитывая беспокойство человека на собеседовании, ИИ может облегчить это беспокойство, создав список вопросов для собеседования, предоставив отзывы об ответах или рекомендуя оптимальный маршрут к месту собеседования.



С очевидными преимуществами ИИ с высоким эмоциональным коэффициентом также связаны большие риски в отношении конфиденциальности, поэтому для предотвращения неправильного использования ИИ необходимо создать систему безопасности. Европейский Союз и главы многих стран в настоящее время решают вопрос о том, как обеспечить эффективный надзор за технологиями искусственного интеллекта с высоким уровнем риска. В то же время компании, предоставляющие эти технологии, должны продемонстрировать, что помимо ценности, их главная забота – безопасность пользователей.

Ошибки

Как и в любых отношениях, для правильного развития отношений человека и ИИ потребуются время и усилия. Люди должны понимать, что искусственному интеллекту потребуется определенное время, чтобы обучиться их поведению и предпочтениям. Пользователям нужно согласиться, что подверженность ошибкам – это то, чего невозможно исключить, поскольку ИИ учится у них же. Вместе с этим пользователи должны бороться с любыми предубеждениями и заблуждениями, которые могут повлиять на характер и результат взаимодействия.



Независимо от того, принимает ли ИИ ошибочные решения целенаправленно или нет, мы должны учитывать то, что легло в основу данных решений. В любом случае наши отношения с ИИ будут такими же, как наши отношения друг с другом, и это потребует времени и усилий.

Интерфейс

От дизайна интерфейса напрямую зависит то, как мы взаимодействуем с ИИ. Некоторые технологии с ИИ для максимальной эффективности требуют частого участия человека, в то время как другие работают незаметно в фоновом режиме, облегчая нашу жизнь и поддерживая нас редким взаимодействием. Очевидно, что для разных типов систем требуются разные типы интерфейсов, однако в конечном итоге они должны быть интуитивно понятными в использовании, чтобы стать популярными и иметь более широкое распространение. Наряду с простотой использования, совместимость – это то, над чем должны работать компании, чтобы ИИ беспрепятственно переходил из одной области нашей жизни в другую.

«Стандартов взаимодействия не существует», – заявляет Габи Зидервел, директор по маркетингу и руководитель продуктовой стратегии Affectiva. «Я считаю, что для решения этой проблемы необходимо объединить усилия отраслевого консорциума, как в вертикальном, так и в перекрестном использовании».



Хотя некоторые все еще опасаются, что ИИ заменит реальных людей, более вероятное будущее – это товарищество и партнерство. Имея уже заложенный фундамент, мы можем рассчитывать на более равноправные и плодотворные отношения с ИИ, не говоря уже о новой главе в истории человечества.

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