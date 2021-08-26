По следам импрессионизма с LG и онлайн-кинотеатром IVI

В рамках культурной коллаборации, LG SIGNATURE и онлайн-кинотеатр IVI создали совместный проект «LG SIGNATURE x Пушкинский музей». Проект представляет из себя серию видеообзоров работ известных художников из коллекции Пушкинского музея.

Цель проекта – популяризировать искусство с помощью технологий, дав пользователям возможность познакомиться с шедеврами великих мастеров, не выходя из дома. Для зрителей это стало отличным способом лучше понять мировую живопись и проникнуться идеей импрессионизма, благодаря высокому качеству изображения и бесплатному доступу ко всем сериям виртуальной экскурсии.

Проект прекрасно иллюстрирует девиз LG SIGNATURE: «Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство».

Серию открыл первый демонстрационный фильм о шедевре Клода Моне «Завтрак на траве», который в свое время имел революционное значение и заставил как критиков, так и публику переосмыслить связи искусства с реальностью.

Следующей в обзоре стала работа Огюста Ренуара – «Портрет Жанны Самари», в которой художник смог с точностью передать характер своей натурщицы.

Последними в цикле обзоров стали шедевр Камиля Писсарро – «Оперный проезд в Париже», который буквально переносит зрителя в реальность суетливой улицы под дождем, и работа Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле» с драматическим накалом цветов.

Каждый обзор длится в среднем шесть минут. За это время вы успеете познакомиться с художником, его работой, стилем написания и идеей, которую автор закладывал в свое творение. Шесть минут в день – не так много для расширения кругозора и более глубокого понимания искусства.

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