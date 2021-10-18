Побеждайте с LG UltraGear

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
От пульсометров в смарт-часах до акселерометров и гироскопов для измерения параметров движения – технологии выводят спорт на совершенно новый уровень. В мире киберспорта передовые технологи уже стали необходимостью. И в этом мире мониторы LG UltraGear являются одними из лучших.
По данным International Data Corporation (IDC), в 2020 году рынок игровых ПК и мониторов быстро расширился, достигнув 55 миллионов проданных единиц, что на 26,8% больше по сравнению с прошлым годом. Поскольку все больше людей работают и играют дома, спрос на качественное оборудование для ПК резко вырос. Продажи игровых мониторов LG в период с 2019 по 2020 год увеличились более чем в три раза.
Давайте посмотрим, чем игровые мониторы LG UltraGear отличаются от остальных.
По сравнению с другими технологиями панелей, такими как Twisted Nematic (TN) или Vertical Alignment (VA), панель LG In-Plane Switching (IPS) имеет более широкий угол обзора с минимальным искажением цвета, а также широкий цветовой охват с отличной контрастностью. LG первой представила IPS-монитор со временем отклика в одну миллисекунду, что можно назвать явным преимуществом относительно 5 миллисекунд у обычных мониторов. Быстрый отклик и плавное движение игрового процесса позволяют игроку быстрее реагировать на действия соперников. А благодаря частоте обновления до 240 Гц, сверхвысокому разрешению экрана и исключительно реалистичному качеству изображения легко понять, почему LG UltraGear стал фаворитом киберспорта.
В настоящее время в линейке мониторов UltraGear насчитывается 19 моделей, включая новую 32-дюймовую (модель 32GP850) с инновационной технологией дисплея Nano IPS, которая обеспечивает высокое качество цвета и максимально живую картинку во время игры. В этом году LG представит первый в отрасли 34-дюймовый монитор со встроенной технологией NVIDIA G-SYNC ULTIMATE для быстрой синхронизации с видеокартами NVIDIA.
LG стремится понять, чего действительно хотят поклонники видеоигр. Один из способов – Консультативный совет UltraGear, онлайн-сообщество под управлением LG, объединяющее около 200 геймеров со всего мира. Участники совета имеют право голоса при разработке новых продуктов, консультируя как по техническим, так и по дизайнерским аспектам.
Игровые мониторы LG UltraGear – это не просто отличный выбор для домашних игр, а бренд, пользующийся большим спросом у киберспортсменов. В настоящее время LG сотрудничает с Gen.G Esports, одной из ведущих киберспортивных организаций, для поддержки их команды League of Legends Champions Korea (LCK). Используя мониторы LG UltraGear, команда уже лидирует в соревнованиях этого года.
С момента выпуска в 2018 году игровые мониторы LG UltraGear по праву завоевали сердца многих геймеров. И будь вы профессиональным игроком или просто любителем, с LG UltraGear вы наверняка почувствуете вкус заслуженной победы.