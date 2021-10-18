Побеждайте с LG UltraGear

От пульсометров в смарт-часах до акселерометров и гироскопов для измерения параметров движения – технологии выводят спорт на совершенно новый уровень. В мире киберспорта передовые технологи уже стали необходимостью. И в этом мире мониторы LG UltraGear являются одними из лучших.

По данным International Data Corporation (IDC), в 2020 году рынок игровых ПК и мониторов быстро расширился, достигнув 55 миллионов проданных единиц, что на 26,8% больше по сравнению с прошлым годом. Поскольку все больше людей работают и играют дома, спрос на качественное оборудование для ПК резко вырос. Продажи игровых мониторов LG в период с 2019 по 2020 год увеличились более чем в три раза.

Давайте посмотрим, чем игровые мониторы LG UltraGear отличаются от остальных.

По сравнению с другими технологиями панелей, такими как Twisted Nematic (TN) или Vertical Alignment (VA), панель LG In-Plane Switching (IPS) имеет более широкий угол обзора с минимальным искажением цвета, а также широкий цветовой охват с отличной контрастностью. LG первой представила IPS-монитор со временем отклика в одну миллисекунду, что можно назвать явным преимуществом относительно 5 миллисекунд у обычных мониторов. Быстрый отклик и плавное движение игрового процесса позволяют игроку быстрее реагировать на действия соперников. А благодаря частоте обновления до 240 Гц, сверхвысокому разрешению экрана и исключительно реалистичному качеству изображения легко понять, почему LG UltraGear стал фаворитом киберспорта.

В настоящее время в линейке мониторов UltraGear насчитывается 19 моделей, включая новую 32-дюймовую (модель 32GP850) с инновационной технологией дисплея Nano IPS, которая обеспечивает высокое качество цвета и максимально живую картинку во время игры. В этом году LG представит первый в отрасли 34-дюймовый монитор со встроенной технологией NVIDIA G-SYNC ULTIMATE для быстрой синхронизации с видеокартами NVIDIA.

LG стремится понять, чего действительно хотят поклонники видеоигр. Один из способов – Консультативный совет UltraGear, онлайн-сообщество под управлением LG, объединяющее около 200 геймеров со всего мира. Участники совета имеют право голоса при разработке новых продуктов, консультируя как по техническим, так и по дизайнерским аспектам.

Игровые мониторы LG UltraGear – это не просто отличный выбор для домашних игр, а бренд, пользующийся большим спросом у киберспортсменов. В настоящее время LG сотрудничает с Gen.G Esports, одной из ведущих киберспортивных организаций, для поддержки их команды League of Legends Champions Korea (LCK). Используя мониторы LG UltraGear, команда уже лидирует в соревнованиях этого года.

С момента выпуска в 2018 году игровые мониторы LG UltraGear по праву завоевали сердца многих геймеров. И будь вы профессиональным игроком или просто любителем, с LG UltraGear вы наверняка почувствуете вкус заслуженной победы.