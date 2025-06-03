Почему выбирают LG DUALCOOL™ Deluxe?

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Кондиционеры уже давно стали неотъемлемой частью современного дома, особенно в жаркие месяцы. Часто, заезжая в новый дом, мы в первую очередь заботимся о наличии в нем кондиционера. Однако несмотря на широкое распространение, вокруг этих устройств всё ещё ходит множество мифов: от «они сушат воздух» до «кондиционер – это дорого и шумно». Разбираемся, что из этого правда, а что – устаревшие предубеждения. В качестве примера берём один из флагманов бытового охлаждения от LG – модель H09S1D.
Миф №1: Кондиционеры сушат воздух
Правда:
Кондиционеры действительно могут снижать уровень влажности в помещении, однако не до критических значений, если устройство правильно настроено. LG H09S1D работает деликатно: система контроля комфортной влажности отслеживает уровень влажности, чтобы поддерживать подачу воздуха на оптимальном уровне для выбранной вами температуры.
Миф №2: От кондиционеров легко заболеть
Правда:
Заболеть можно не от кондиционера, а от несвоевременного ухода за ним. Сквозняки, загрязнённые фильтры и неправильно направленный поток воздуха действительно могут спровоцировать дискомфорт. LG H09S1D решает эту проблему комплексно: функция Soft Air обеспечивает мягкое и непрямое охлаждение – при её активации нижняя лопасть закрывается, а поток воздуха выходит через переднюю часть, направляясь от потолка вниз. Это исключает прямое обдувание и делает использование кондиционера более комфортным. Функция самоочистки теплообменника AutoClean+ предотвращает образование плесени, а многоступенчатая фильтрация эффективно задерживает пыль, шерсть и аллергены. Уникальная технология Freeze Cleaning создаёт слой льда, который, тая, смывает загрязнения и бактерии с поверхности испарителя. Всё это делает LG H09S1D безопасным и комфортным решением даже для аллергиков и людей с повышенной чувствительностью.
Миф №3: Кондиционер – это только охлаждение
Правда:
Современные кондиционеры универсальны. LG H09S1D не просто охлаждает, он также работает на обогрев. Это отличный вариант для демисезонного периода – когда центральное отопление ещё не включили, а в доме уже прохладно.
Миф №4: Кондиционеры сильно шумят
Правда:
Этот стереотип тянется со времён старых оконных блоков. Технологии ушли далеко вперёд: в LG H09S1D уровень шума при охлаждении в режиме SL не превышает 19 дБ – тише, чем шепот. Это делает его подходящим выбором для спальни, детской или кабинета.
Миф №5: Кондиционеры потребляют много энергии
Правда:
Старые модели могли быть энергозатратны, однако LG H09S1D оснащён инверторным компрессором Dual Inverter, который позволяет устройству работать значительно эффективнее – он поддерживает заданную температуру без резких скачков. А в удобном приложении ThinQ™ вы можете определять периоды использования и уровень энергопотребления. При превышении суточного лимита потребления, оставшиеся дни автоматически перерассчитываются в рамках заданных вами ограничений. Таким образом вы получаете комфорт без лишних трат.
Миф №6: Кондиционеры сложно настраивать
Правда:
С LG всё проще. Модель H09S1D поддерживает умное управление через приложение LG ThinQ. Вы можете включить кондиционер, изменить режим или настроить таймер прямо со смартфона, даже находясь вне дома. Это особенно удобно в жаркие дни: комфортная температура будет ждать вас к вашему возвращению.
Вывод
Многие мифы о кондиционерах остались в прошлом благодаря современным решениям. Техника, подобная LG H09S1D, совмещает в себе эффективность, умное управление и заботу о здоровье. Это больше не просто способ охладить комнату – это полноценный климат-контроль, работающий для вашего комфорта круглый год.
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