Полные надежды и оптимизма творческие люди делятся яркими моментами своей жизни

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Будучи первым поколением, которое выросло с доступом к интернету и цифровым технологиям, представители поколения Z сегодня стали лидерами общественного мнения во всем мире. Чтобы привлечь эту аудиторию, LG в мае запустила вторую волну глобальной кампании Life’s Good 2021 и призвала молодых амбициозных музыкантов и режиссеров поделиться своим видением того, что делает жизнь особенной.
На второй год кампании были привлечены певец и автор песен Чарли Пут, который возглавил проект Life’s Good Music, и режиссер Джексон Тиси, возглавивший проект Life’s Good Film. На время двухмесячного проекта, который собрал более 100 миллионов просмотров в различных социальных сетях, участникам была предоставлена платформа, где они могли делиться своим взглядом на знакомую LG тему. В общей сложности Life’s Good Music и Life’s Good Film получили более 1600 заявок из 48 стран.
По часовой стрелке сверху слева: Сэйд Уиттиер, Дэни Ким, Стейси Каперс, Стейси Райан
Один только музыкальный проект продемонстрировал уникальные способности более тысячи участников из 36 стран. Для представления проекта Life’s Good Music 2021 года в сотрудничестве с Чарли Путом, были выбраны четыре артиста из обширного количества креативных и талантливых участников, объединенных своей страстью к музыке: Стейси Каперс и Сэйд Уиттиер из США, Стейси Райан из Канады и Дани Ким из Южной Кореи. Выбранные победители получат возможность исполнить песню с Чарли Путом в музыкальном видео, а также получат OLED-телевизоры вместе с другими продуктами LG.
«Несмотря на различия в нашем личном опыте, истории, культуре и месте, где мы выросли, в совместном создании песни всегда приятно затронуть опыт каждого», – сказал Пут. «Мы можем объединиться с помощью универсального языка музыки и нашей веры в то, что Life’s Good».
Сотни молодых режиссеров из 33 стран запечатлели свои собственные счастливые, вдохновляющие моменты, которые имели особое значение в их жизни и в жизни их близких, и отправили свои работы в рамках проекта Life’s Good Film. В социальных сетях эти видео набрали более 44 миллионов просмотров, охватив по-настоящему глобальную аудиторию.
Глобальная кампания LG Life’s Good 2021 года напоминает нам о безграничных возможностях, которые позволяют нам менять свою жизнь так, как мы хотим. Благодаря вдохновляющим материалам, как наглядного воплощения таланта и энтузиазма следующего поколения, LG хочет поделиться с миром посланием надежды и единства.
Фильм Life’s Good Film 2021 года будет представлен 27 августа, а песня и видеоклип уже в следующем месяце. Чтобы узнать больше о глобальной кампании Life’s Good 2021, следите за обновлениями на YouTube-канале LG и в Instagram.