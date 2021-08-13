Полные надежды и оптимизма творческие люди делятся яркими моментами своей жизни

«Несмотря на различия в нашем личном опыте, истории, культуре и месте, где мы выросли, в совместном создании песни всегда приятно затронуть опыт каждого», – сказал Пут. «Мы можем объединиться с помощью универсального языка музыки и нашей веры в то, что Life’s Good».

Сотни молодых режиссеров из 33 стран запечатлели свои собственные счастливые, вдохновляющие моменты, которые имели особое значение в их жизни и в жизни их близких, и отправили свои работы в рамках проекта Life’s Good Film. В социальных сетях эти видео набрали более 44 миллионов просмотров, охватив по-настоящему глобальную аудиторию.

Глобальная кампания LG Life’s Good 2021 года напоминает нам о безграничных возможностях, которые позволяют нам менять свою жизнь так, как мы хотим. Благодаря вдохновляющим материалам, как наглядного воплощения таланта и энтузиазма следующего поколения, LG хочет поделиться с миром посланием надежды и единства.

Фильм Life’s Good Film 2021 года будет представлен 27 августа, а песня и видеоклип уже в следующем месяце. Чтобы узнать больше о глобальной кампании Life’s Good 2021, следите за обновлениями на YouTube-канале LG и в Instagram.