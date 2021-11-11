LG Electronics объявила о первой группе стартапов, принятых в программу глобального конкурса LG NOVA «Миссия будущего». В рамках предварительного конкурса Proto Challenge были выбраны 11 компаний на основе предложенных ими решений для улучшения качества жизни в таких областях, как онлайн здравоохранение, энергия для электромобилей, умный образ жизни, метавселенная и инновационное влияние. Это ключевые направления, на которых LG NOVA фокусируется в своем стремлении построить будущее с помощью инновационных стартапов.

Чтобы попасть в список «50 Первых», к выбранным стартапам присоединятся еще 40 компаний, прошедших в конкурсе «Миссия будущего». В процессе работы 50 финалистов будут реализовывать свои бизнес-идеи с командой LG NOVA, чтобы в дальнейшем получить ресурсы и финансирование для разработки своей концепции и развития совместного бизнеса с LG.

Отбор компаний проходил по следующим критериям: четкое видение развития бизнеса с LG, убедительный путь к коммерциализации и уникальность предлагаемого решения или продукта. LG NOVA намерена выделить до 20 миллионов долларов США в качестве финансирования и ресурсов на поддержку 10 ведущих предприятий, выбранных по результатам конкурса.

В конкурсе Proto Challenge приняли участие следующие компании:

Здравоохранение онлайн:

Quiqmeds – SaaS-платформа, предлагающая альтернативное решение для розничных аптек, где используются диспенсеры для выдачи рецептов на месте оказания медицинской помощи. Это решение позволяет пациенту получить назначенное лекарство в течение нескольких минут, пока он еще находится в кабинете врача.

XRHealth управляет современными виртуальными клиниками, используя запатентованные приложения виртуальной реальности (VR/AR), зарегистрированные FDA (Food and Drug Administration). XRHealth объединяет на одной платформе иммерсивную технологию VR/AR, лицензированных врачей и расширенную аналитику данных, предоставляя пациентам комплексное решение для терапевтического лечения, не выходя из дома. Компания специализируется на трех основных областях: обезболивание, неврологические расстройства и поведенческое здоровье.

MayaMD разрабатывает и продает интерактивные платформы искусственного интеллекта (ИИ), которые повышают качество здравоохранения. Решения Maya быстро собирают симптомы, историю болезни и/или результаты лабораторных исследований пользователя, преобразуя эти данные в список потенциальных диагнозов и рекомендаций по дальнейшему лечению.

Энергия для электромобилей:

Driivz – интеллектуальная платформа для зарядки электромобилей (EV), обеспечивающая управление операциями, энергопотреблением, пользователями, зарядкой в общественных и на рабочих местах, управление парком EV, а также различные расширенные возможности биллинга и приложения для водителей EV.

Resilient Power – зарядные станции EV, которые на 90 процентов сокращают расходы на модернизацию сети, получение разрешений и трудозатраты на установку.

SparkCharge – одна из первых в мире мобильных и интеллектуальных сетей для зарядки EV по запросу.

Умный образ жизни:

EveryKey – смарт-ключ с высокой степенью защиты, который по беспроводной сети разблокирует ваши девайсы и учетные записи в интернете, когда вы находитесь рядом. Как только вы отходите более чем на три метра, все моментально

блокируется.

Chefling – первый кухонный помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает вам планировать, совершать покупки и готовить блюда. Приложение автоматически подберет подходящие рецепты, отталкиваясь от имеющихся ингредиентов, а также поможет отследить срок годности продуктов и создать интерактивный список покупок.

Метавселенная:

IQ3Connect – веб-платформа для дистанционного обучения и совместной работы в виртуальной реальности, с помощью гарнитуры VR/AR

I3M.tv позволяет людям общаться, делиться опытом и взаимодействовать друг с другом в реалистичных, иммерсивных и интерактивных средах, оптимизированных для 3D и VR. Платформа еженедельно пополняется новыми возможностями и функциями. I3M.tv поддерживается международными инвесторами и готова к расширению в различных сферах, таких как развлечения, виртуальные путешествия, гостиничный бизнес и многое другое.

Инновационное влияние:

A.KIN – компания, возглавляемая женщинами, которая использует аватары и роботов с ИИ, чтобы помочь пользователям управлять своими домами, в частности, оказывая поддержку людям с ограниченными возможностями и опекунам.

После завершения приема заявок на участие в конкурсе LG NOVA с 15 по 19 ноября проведет серию виртуальных мероприятий Mission Launch для стартапов.

В мероприятии примут участие лидеры отрасли из различных технологических компаний, учредители компаний и предприниматели, которые внедряют инновации для решения глобальных проблем и задач. Всем кандидатам предлагается присоединиться к LG NOVA и экспертам отрасли для обсуждения ключевых тем, которые повлияют на наше будущее.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.