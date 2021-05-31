Все о возможностях LG ThinQ

Говоря о разных продуктах LG, мы часто упоминаем возможность удаленного управления техникой через приложение ThinQ. А что это такое и какие у него возможности – об этом рассказываем в этой статье.

Итак, LG ThinQ – это интеллектуальное приложение для умного дома, которое помогает создать экосистему из умных продуктов LG. Другими словами, через приложение в смартфоне вы можете управлять всей техникой LG, которая работает на основе искусственного интеллекта.

Помимо управления техникой, приложение ThinQ помогает экономить электроэнергию, изучая и анализируя периодичность и частоту использования вами техники и подстраивая под них работу подключенных продуктов.

Например, в то время, пока вы находитесь на работе, приложение автоматически переводит работу компрессора холодильника в режим экономии энергии, чтобы обеспечить оптимальное потребление энергии. Помимо этого, вы можете свести к минимуму расход электроэнергии пока находитесь в длительной поездке, просто активировав режим отпуска в приложении.

Чтобы у вас сложилось более-менее полное представление о возможностях ThinQ, предлагаем пройтись по основным функциям и категориям совместимых продуктов.

Стиральные машины

Приложение позволит вам запускать стиральную машину, ставить стирку на паузу и проверять ее техническое состояние. А также добавлять свои режимы, отслеживать оставшееся время стирки, контролировать энергопотребление и по отдельности устанавливать цикл, температуру и обороты отжима для каждой стирки.

Телевизоры

С LG ThinQ вы можете выключать совместимые телевизоры, менять громкость, переключать каналы и менять настройки. Если коротко, то приложение ThinQ может заменить вам пульт дистанционного управления. А также, вы можете через приложение в телевизоре управлять всей техникой, не отрываясь от просмотра фильмов.

Кондиционеры

Помимо базовых возможностей удаленного включения и выключения кондиционера, через LG ThinQ вы можете переключать режимы работы, менять скорость вентилятора, менять температуру, настраивать направление потока воздуха и задавать график работы кондиционера на каждый день.

Холодильники

Приложение позволит менять температуру в холодильной и морозильной камерах, следить за состоянием водяного фильтра, включать и выключать гигиенический фильтр и корректировать функции быстрой заморозки и охлаждения.

Умная колонка

Позволяет управлять техникой LG через голосовые команды с помощью Алисы от Яндекс. Например, через голосовые команды, которые вы найдете в приложении, вы можете задать определенное время работы кондиционера, просто сказав: «Алиса, включи кондиционер через 40 минут».

Помимо возможности управления, в каждом продукте установлена функция Smart Diagnosis™.

Эта опция в приложении LG ThinQ позволяет отслеживать техническое состояние каждого подключенного продукта и получать уведомления о потенциальных проблемах с техникой. К примеру, если температура в холодильной камере поднялась выше нормы, приложение проверит настройки и даст простые инструкции по внесению необходимых корректировок.

Если с возможностями более-менее понятно, предлагаем перейти к установке приложения.

1. В зависимости от вашего смартфона, зайдите в Google Play или App Store, введите в поисковой строке LG ThinQ и загрузите приложение ThinQ.

2. Войдите в свою учетную запись LG, если она у вас есть, либо зарегистрируйте новую. Для входа вы можете использовать имеющийся аккаунт в Google, Facebook или Amazon.

3. В приложении нажмите + и выберите технику из списка.

4. Дальше следуйте инструкции в приложении и подключите технику.

5. Введите пароль от Wi-Fi и все, теперь вы можете с легкостью управлять своей техникой LG.

Итак, теперь у вас установлено приложение, а потому давайте подведем итог, что вы получаете от установки LG ThinQ:

Экономию электроэнергии;

Управление продуктами LG из любого места на планете в режиме реального времени;

Мониторинг технического состояния всей умной техники LG;

Получение рекомендаций по уходу и эксплуатации техники, которые помогут продлить ее срок службы.

LG ThinQ позволяет вам управлять умным домом с одного устройства и экономить свое время для более важных задач

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* Продукты и отдельные функции могут различаться в зависимости от модели или региона / страны.