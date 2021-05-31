Все о возможностях LG ThinQ

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Говоря о разных продуктах LG, мы часто упоминаем возможность удаленного управления техникой через приложение ThinQ. А что это такое и какие у него возможности – об этом рассказываем в этой статье.
Итак, LG ThinQ – это интеллектуальное приложение для умного дома, которое помогает создать экосистему из умных продуктов LG. Другими словами, через приложение в смартфоне вы можете управлять всей техникой LG, которая работает на основе искусственного интеллекта.
Помимо управления техникой, приложение ThinQ помогает экономить электроэнергию, изучая и анализируя периодичность и частоту использования вами техники и подстраивая под них работу подключенных продуктов.
Например, в то время, пока вы находитесь на работе, приложение автоматически переводит работу компрессора холодильника в режим экономии энергии, чтобы обеспечить оптимальное потребление энергии. Помимо этого, вы можете свести к минимуму расход электроэнергии пока находитесь в длительной поездке, просто активировав режим отпуска в приложении.
Чтобы у вас сложилось более-менее полное представление о возможностях ThinQ, предлагаем пройтись по основным функциям и категориям совместимых продуктов.
Стиральные машины
Приложение позволит вам запускать стиральную машину, ставить стирку на паузу и проверять ее техническое состояние. А также добавлять свои режимы, отслеживать оставшееся время стирки, контролировать энергопотребление и по отдельности устанавливать цикл, температуру и обороты отжима для каждой стирки.
Телевизоры
С LG ThinQ вы можете выключать совместимые телевизоры, менять громкость, переключать каналы и менять настройки. Если коротко, то приложение ThinQ может заменить вам пульт дистанционного управления. А также, вы можете через приложение в телевизоре управлять всей техникой, не отрываясь от просмотра фильмов.
Кондиционеры
Помимо базовых возможностей удаленного включения и выключения кондиционера, через LG ThinQ вы можете переключать режимы работы, менять скорость вентилятора, менять температуру, настраивать направление потока воздуха и задавать график работы кондиционера на каждый день.
Холодильники
Приложение позволит менять температуру в холодильной и морозильной камерах, следить за состоянием водяного фильтра, включать и выключать гигиенический фильтр и корректировать функции быстрой заморозки и охлаждения.
Умная колонка
Позволяет управлять техникой LG через голосовые команды с помощью Алисы от Яндекс. Например, через голосовые команды, которые вы найдете в приложении, вы можете задать определенное время работы кондиционера, просто сказав: «Алиса, включи кондиционер через 40 минут».
Помимо возможности управления, в каждом продукте установлена функция Smart Diagnosis™.
Эта опция в приложении LG ThinQ позволяет отслеживать техническое состояние каждого подключенного продукта и получать уведомления о потенциальных проблемах с техникой. К примеру, если температура в холодильной камере поднялась выше нормы, приложение проверит настройки и даст простые инструкции по внесению необходимых корректировок.
Если с возможностями более-менее понятно, предлагаем перейти к установке приложения.
1. В зависимости от вашего смартфона, зайдите в Google Play или App Store, введите в поисковой строке LG ThinQ и загрузите приложение ThinQ.
2. Войдите в свою учетную запись LG, если она у вас есть, либо зарегистрируйте новую. Для входа вы можете использовать имеющийся аккаунт в Google, Facebook или Amazon.
3. В приложении нажмите + и выберите технику из списка.
4. Дальше следуйте инструкции в приложении и подключите технику.
5. Введите пароль от Wi-Fi и все, теперь вы можете с легкостью управлять своей техникой LG.
Итак, теперь у вас установлено приложение, а потому давайте подведем итог, что вы получаете от установки LG ThinQ:
Экономию электроэнергии;
Управление продуктами LG из любого места на планете в режиме реального времени;
Мониторинг технического состояния всей умной техники LG;
Получение рекомендаций по уходу и эксплуатации техники, которые помогут продлить ее срок службы.
LG ThinQ позволяет вам управлять умным домом с одного устройства и экономить свое время для более важных задач
###
* Продукты и отдельные функции могут различаться в зависимости от модели или региона / страны.