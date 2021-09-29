Потенциал виртуальной вселенной

Слияние физического и виртуального миров во многом изменит нашу повседневную жизнь.

Компания LG уже меняет алгоритмы работы с передовыми инструментами, такими как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Благодаря виртуальной реальности, позволяющей реалистично моделировать внешний вид продукта, дизайнеры LG создают виртуальную среду на основе реальных жилых помещений, чтобы точно оценить способность продукта пространственно и эстетически гармонировать с различными стилями и конфигурациями интерьера.

Когда появятся новые технологии, такие как очки AR, гарнитуры 8K VR и тактильные костюмы для всего тела, мы сможем работать в офисах метавселенной, заниматься в виртуальных классах, посещать виртуальные торговые центры, концерты, играть или как-то иначе взаимодействовать с другими людьми во всем мире. Сидя в своих гостиных, мы до сих пор до конца не осознаем, насколько близка новая реальность и каким стремительным будет наше погружение в нее.

Пока этого не произошло, можно исследовать бесконечные возможности метавселенной в интернете с помощью передовых устройств и решений LG. Не стоит ждать. Уже сейчас вы можете начать использовать игровой монитор LG UltraGearTM 27GN750 . Это многофункциональный монитор с высокой скоростью – благодаря частоте 240 Гц и времени отклика в 1мс (GtG), в сочетании с плавностью движений во время игры. Объекты на экране отображаются максимально четко. Матрица IPS охватывает 99% цветов sRGB. Этот монитор протестирован и официально верифицирован NVIDIA, он совместим с технологией G-Sync®, устраняющей разрывы изображения на экране и зависания, благодаря чему игра идет ровно и быстро. Кроме того, дисплей 27GN750 поддерживает HDR 10, что помогает обеспечить реалистичное погружение в происходящее на экране.

Для тех, кому не сильно важна скорость, как в предыдущей модели, а необходимо разрешение более Full HD, предлагаются мониторы LG 27UL650 и LG 27UL600 с поддержкой формата UHD 4K HDR. Они имеют одинаковые технические характеристики и разный дизайн подставок. Обе модели обеспечивают высокое качество изображения, высокую яркость и контрастность благодаря режиму VESA DisplayHDR™ 400.

Дисплеи преобразуют стандартный контент в HDR прямо на ваших глазах. Специальный алгоритм улучшает отображение тонов и яркость SDR-контента и у вас создается ощущение, будто вы просматриваете контент в качестве HDR. Упрощенный пользовательский интерфейс позволяет менять настройки всего несколькими щелчками мыши. Вы можете переключаться на режимы Gamer, FPS или RTS и подстраивать изображение под себя.

Ультраширокий монитор LG 29WP500 также идеально подходит для взаимодействия с виртуальной реальностью. Разрешение UltraWide™ Full HD (2560x1080) предполагает на 33% больше места на экране по ширине, чем дисплей с разрешением FHD (1920x1080), обеспечивая соотношение сторон 21:9. Это очень удобно, если вы регулярно проводите онлайн-совещания с большим количеством участников, ведете лекции или одновременно просматриваете несколько документов. Детальный контраст, реалистичная передача цветов и широкий угол обзора сделают взаимодействие с этим монитором максимально комфортным, как для решения рабочих задач, так и для развлечений.

С каждым годом мы становимся все ближе к той реальности, которую еще совсем недавно видели только в фантастических фильмах или представляли себе, читая футуристические романы. Инновации стремительно развиваются и меняют нашу жизнь. Двигаться к технологически совершенному будущему гораздо проще с продуктами LG, которые соответствуют всем тенденциям современного мира.