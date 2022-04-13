Беспроводные наушники почти полностью вытеснили с рынка св оих проводных предшественников — очевидные преимущества де лают их девайсом номер один в современном мире. Освободив от проводов, они подарили пользователям свободу действий и сей час продолжают удивлять все новыми возможностями технологи й и комфорта. LG Tone Free FP8 и LG Tone Free FP9 от крыли собой новое поколение беспроводных наушников, подроб нее об их достоинствах расскажем в этой статье.



Большие технологии в компактном устройстве

Чистый и мощный звук, полностью погружаю щий вас в контент — новые беспроводные наушники LG Tone Free сери и FP созданы с использованием технологий мирового лидера в о бласти звука высокого разрешения – компании Meridian. Качествен но новый уровень звучания, имитирующий прослушивание динам иков класса high-end, теперь помещается в компактных беспроводн ых наушниках, чтобы создавать для вас совершенно новый опыт восприятия.



Усиленный бас

Добавленные эффективна я площадь мембраны динамика и силиконовые края делают беспр оводные наушники LG Tone Free FP мощными и глубокими в звучании ба сов, без потери прозрачности звука. Вы можете подбирать особ ые режимы воспроизведения в приложении Tone Free или задавать с вои в зависимости от предпочтений: от усиленных средних час тот до глубоких басов и трехмерных звуковых сцен.



Пе рвые наушники с УФ-обработкой

С технологией UVnano вам б ольше не придется беспокоиться о чистоте наушников — всего за пять минут ультрафиолетовая обработка уничтожит до 99,9%1 б актерий на поверхности сетки. Просто поместите наушники LG Tone Free FP8 и LG Tone Free FP9 в зарядный футляр и доверьтесь UVnano — чистота и гигиена вам гарантированы!



Оптимальное шумоподавление

С наушниками серии LG Tone Free FP вы можете настраивать внешний з вуковой фон: полностью подавляя наружный шум или включая ре жим окружающего звука. Усовершенствованный динамик улавлив ает и подавляет шум, создавая антишум соответствующей громк ости — вы будете четко слышать своего собеседника на том кон це линии даже посреди оживленной улицы. А если вам понадобит ся переключиться на живую беседу — просто активируйте режим разговора, не вынимая наушник.



Новые возможности аккумулятора

Всего пять минут заряда и LG Tone Free FP смогут работать целый час в режиме воспроизведения! При полном заряде вы сможете автономно прослушивать музыку 24 часа. Наслаждайтесь любимыми мелодиями без ограничений!



Вам будет удобно

Мы разраб отали уникальный эргономичный дизайн наушников, полностью повторяющий форму ушной раковины. Теперь они отлично прилег ают к уху, не создают дискомфорт при длительном ношении и не выпадают. Для максимального комфорта вы можете подобрать по дходящий вам размер гипоаллергенных силиконовых вкладышей — они представлены в трех вариантах: большой, средний и мале нький.





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1Независимые исследова ния подтверждают, что зарядный футляр UVnano за пять минут в пр оцессе зарядки убивает 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia на сетке динамика наушника.