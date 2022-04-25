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Современные кондиционеры способны создавать комфортный климат в квартире, вне зависимости от времени года. С появлением инверторных кондиционеров представление об уровне комфорта и их энергопотреблении навсегда изменилось: инверторный компрессор позволил исключить резкие перепады температур и с высокой точностью сохранять заданную температуру при заметно пониженных мощностях энергопотребления. Компания LG в стремлении создавать клиенториентированные инновации пошла еще дальше и представила технологию Dual Inventor, сменив поколение обычных компрессоров инновационными двухроторными. Какими преимуществами они обладают и что еще содержат в себе передовые высокотехнологичные кондиционеры? Рассмотрим на примере моделей LG AP09RT и LG AP12RT.
Кондиционеры 3-в-1
Кондиционеры LG обладают тремя важными функциями, что делает их всесезонными: охлаждение, обогрев и очистка воздуха. Ключевое преимущество кондиционеров, оснащенных технологией очистителей воздуха, в их способности защищать воздух от воздействия пыли, вредных бактерий, аллергенов и вирусов на уровне полноценных воздухоочистителей. Встроенный датчик тонко оценивает концентрацию в воздухе вредных частиц и ультрамелкой пыли, размером PM 1.0. Ионизатор, расположенный в верхней части внутреннего блока, испускает до 5 миллиона отрицательно заряженных ионов, которые присоединившись к частицам обнаруженной пыли, захватываются системой фильтрации. Отныне качество воздуха в вашем доме больше ничем не уступает прохладному парку!
Технология Dual Inventor
В сравнении с обычным инверторным компрессором, двухроторный позволяет кондиционерам быстрее охлаждать помещение, снижая при этом энергопотребление до 70%1. Благодаря увеличенному диапазону вращения компрессор издает меньше вибраций, а значит, кондиционер работает тише и дольше – с гарантией на 10 лет.
Минимальный уровень шума
Изменив конструкцию лопастей вентилятора, LG удалось добиться еще меньшей вибрации, а значит еще меньшей громкости работы кондиционера. Вместе с технологией Dual Inventor кондиционеры LG AP09RT практически беззвучно охлаждают помещение: в тихом режиме звук, издаваемый внутренним блоком, не превышает 21 Дб, такая громкость сопоставима с громкостью слабого ветра или шелеста листвы.
Быстрое охлаждение
Благодаря технологии Dual Inventor инверторный компрессор работает быстрее, позволяя достигать высокоскоростного охлаждения. Заданная вами комфортная температура теперь устанавливается на 40% быстрее2, а режим Jet Cool, запуская сразу 12 струй мощных воздушных струй, охладит помещение меньше чем за полчаса.
Управляйте кондиционером онлайн
Возвращаетесь домой с летнего зноя и мечтаете как можно быстрее оказаться в прохладе своего дома? Воспользуйтесь приложением LG ThinQ — с ним вы можете управлять вашим кондиционером на расстоянии и в любое время, а также оставаться в курсе показателей чистоты воздуха в помещении. Задайте нужную температуру заранее и дома вас встретят прохлада и комфорт!
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1 По сравнению с кондиционерами LG с обычным компрессором
2 Согласно результатам испытаний, проведенных компанией TUV, инвенторный кондиционер LG (US – Q242K*) увеличивает скорость охлаждения почти на 40% по сравнению с моделью LG без инвертора (TS – 2465DAO).