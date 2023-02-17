Ни капли рутины: преимущества влажной уборки с пылесосами LG

Согласитесь, мало кто любит тратить свободное время на то, чтобы наводить дома идеальную чистоту. При выборе пылесоса мы все чаще обращаем больше внимания на комплексные решения, нам важна: и скорость уборки, и ее эффективность, и лёгкость управления.

Также немаловажно время, уделяемое на это не самое интересное занятие. Сейчас больше потребителей прибегают к влажной уборке, одновременно сочетая устранение пыли и мытье пола, экономя при этом затраченное время и усилия.



Современные беспроводные вертикальные пылесосы LG CordZero™ A9 с функцией влажной уборки блестяще справляются с этой задачей. Они практически исключают любой контакт с содержимым пылесборника, а их стильный минималистичный внешний вид станет приятным дополнением современного дизайна – как в процессе уборки, так при хранении на изящной зарядной станции.

Благодаря целому ряду инновационных технологий и инженерных разработок беспроводные пылесосы LG CordZero™ превращают рутинную работу по дому в приятное развлечение. Остановимся подробнее на их технических возможностях.

Следим за чистотой не только пола, но и воздуха

При уборке с помощью обычного пылесоса часть пыли неизбежно попадает в воздух, а затем снова оседает на полу и мебели.

При влажной уборке эффект чистого воздуха будет еще заметнее. Для этого в ряде моделей пылесосов LG предусмотрена моющая насадка Power Drive Mop™¹ с вращающимися тканевыми накладками. Для того, чтобы напольное покрытие было тщательно вымыто, но при этом не испортилось под воздействием влаги, важно наличие регулятора подачи воды. Система автоматически контролирует подачу воды при уборке разных типов напольных покрытий и позволяет избежать образования луж во время мытья полов, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата.

LG A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1 оснащены производительным высокоскоростным инверторным мотором LG Smart Inverter Motor™ с максимальной для серии A9 мощностью всасывания до 200 Вт, а также поддерживают технологию Kompressor™, которая позволяет спрессовывать пыль и мусор в пылесборнике и уменьшать их до 2,4 раза² , благодаря чему пылесос можно очищать гораздо реже.

Вакуумная технология воздушного потока LG AEROSCIENCE™ позволяет использовать мощные мини-вихри воздуха для отделения и улавливания частиц пыли и мусора. Она создает быстрый поток воздуха, благодаря которому пыль моментально всасывается и полностью поглощается пылесосом. Технология Axial Turbo Cyclone™ обеспечивает эффективное разделение пыли и мусора на мелкие и крупные фракции внутри вакуумных циклонных камер.

Пятиступенчатая система фильтрации LG CordZero™ A9 позволяет удалить до 99,97%³ пыли размером от 0,3 микрона. Фильтры легко извлечь и почистить, просто промыв под обычной проточной водой, что обеспечит вам дополнительную экономию на расходных материалах.

Одним махом

Многие считают, что влажная уборка по сложности сравнима с генеральной. Для максимально комфортной работы по дому лучшим помощником станет беспроводной пылесос LG, например, модели LG CordZero™ серии A9, которые представляют из себя легкие и маневренные решения для быстрой и неутомительной домашней уборки, без какой-либо привязки к проводам и розеткам.

Удобная ручка Opti-balanced Handle™ обеспечивает максимальный комфорт в использовании. Телескопическая трубка принимает 4 положения для удобства всех членов семьи и помогает проникать во все труднодоступные углы, при этом эргономичный дизайн ручки сводит к минимуму нагрузку на запястье во время уборки.

Оба флагманских пылесоса серии A9 – LG A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1 – поставляются с двумя мощными литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают автономную работу до 120 минут без подзарядки⁴. Пользователь может быстро заменить батарею и продолжить уборку, при этом станции способны заряжать оба аккумулятора одновременно.

Модели также оснащены беспроводным интерфейсом Wi-Fi и легко интегрируются в экосистему умного дома при подключении к приложению LG ThinQ™, с помощью которого можно получать полезные уведомления на смартфон, например: о возникновении засоров, необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора. Кроме того, приложение ведет журнал уборки и при необходимости поможет запустить процесс диагностики пылесоса, в том числе, в дистанционном режиме.

Разнообразные насадки позволяют решать любые задачи без лишних усилий. Кроме того, найти место для хранения несложно – беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 комплектуется универсальной зарядной станцией с тремя вариантами ее размещения – на стене, на полу вертикально или на полу горизонтально. Она отлично вписывается в любой интерьер, придавая ему современный премиальный вид.

Элегантная и в то же время многофункциональная компактная станция All-in-One™, которой комплектуется только LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2, выполнена в современном сдержанном дизайне и легко вмещает пылесос, аксессуары и максимальную комплектацию сменными насадками, включая комбинированную щетку 2-в-1, щелевую насадку и насадку для влажной уборки⁵ .

После установки пылесоса на станцию она автоматически переносит содержимое контейнера для мусора в прикрепленный мешок⁶, предотвращая попадание мельчайших частиц обратно в воздух. В станцию также встроен светодиодный источник ультрафиолетового света UVC, который препятствует распространению бактерий внутри мешка⁷. Ультрафиолетовые UVC-светодиоды работают в течение 2 часов, пока пылесос находится на зарядке. Станция хранит сменные насадки, а также заряжает дополнительный аккумулятор для пылесоса, так что пользователи могут быстро заменить батарею и продолжить уборку, не дожидаясь подзарядки.

Процесс домашней уборки не должен быть долгим и утомительным, и беспроводные пылесосы LG CordZero™ серии A9 – мобильные, маневренные, легкие и не зависимые от проводов и розеток – прямое тому подтверждение. Помимо своего прямого назначения – поддержания чистоты в доме для здоровья и хорошего самочувствия всей семьи, эти пылесосы также дополнят любой интерьер своим стильным внешним видом.

Используйте преимущества влажной уборки с пылесосами LG для максимальной чистоты и свежести в вашем доме!

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¹ В отличие от предыдущих моделей, LG CordZero захватывает углы на 89° лучше, повышая качество уборки в углах до 94°

² Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.

Насадки и аксессуары, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от региона или модели продукта.

³ Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTM F1977-04 (2017), в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий использования пылесоса

⁴ Согласно результатам внутреннего тестирования LG, время работы в Нормальном, Мощном и Турбо режимах составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Эти значения применимы, когда используются две батареи, одна заряжается в пылесосе, а другая напрямую заряжается зарядной станцией. С одним аккумулятором (аккумулятор заряжается напрямую от зарядной станции) время работы для каждого режима Нормальный, Мощный и Турбо составляет до 60 минут, 30 минут, 7 минут соответственно. Фактическое время работы может сократиться при использовании насадки Power Drive Nozzle с двигателем, а также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и часов использования. Тест проводился при комнатной температуре (26°C), без щетки и с включенным Wi-Fi.

⁵ Насадки и аксессуары, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от региона или модели продукта.

⁶ Пылевой мешок следует заменять, когда индикатор на дисплее мигает. LG рекомендует заменять пылевой мешок каждые 3 месяца для обеспечения оптимальной производительности и предотвращения роста бактерий.

⁷ Протестировано KRIBS (Корейский научно-исследовательский институт биологических наук и биотехнологий) в соответствии с протоколом LG Electronics, сравнивающим количество живых бактерий в мешке для пыли станции «все в одном» после работы светодиода UVC в течение двух часов (номер модели: VDS-ST1*U) при температуре 23,0 градусов Цельсия (±2,0℃) и относительной влажности 45% (±5%). Мешок в универсальной станции заполняется имитацией домашней пыли (указанной в стандарте IEC 628852 7.2.2.3) и бактериями (золотистый стафилококк, pseudomonas aeruginosa, pneumonia bacilli, кишечная палочка – около 107 КОЕ/мл для каждой тестируемой бактерии), выращенными в чашке Петри. Тестируемые бактерии располагаются на девяти репрезентативных участка поверх пыли. Скорость ингибирования роста бактерий может варьироваться в зависимости от фактических условий окружающей среды.

