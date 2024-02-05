Преодолевая границы: исследование инноваций с клиентоориентированным подходом в LG Labs

LG постепенно трансформируется в современную инновационную компанию, активно поддерживая новаторские продукты и технологии, интересные для молодого поколения. Ключевую роль в этом переходе играет LG Labs - платформа, которая стремится расширить границы инноваций и воплотить в реальность самые смелые идеи с помощью нестандартных подходов.

С момента своего мирового дебюта на крупнейшем технологическом мероприятии CES в 2023 году LG Labs демонстрирует одни из самых прогрессивных продуктов и услуг для пользователей со всего мира. LG Labs сосредоточена на разработке продуктов, которые вдохновляют и отвечают запросам именно молодого поколения. Это помогает компании укрепить свой инновационный имидж и сохранить лидирующие позиции в будущем.

"Мы поддержим любую новаторскую идею, которая создаст уникальный опыт для наших клиентов, независимо от её прибыльности или размера рынка," - объяснил Конг Дэ-Вон (Kong Dae-won), руководитель LG Labs. "Даже до запуска LG Labs активно сотрудничала с реальными клиентами через различные каналы и учитывала их искреннюю обратную связь. Такой подход, ориентированный на потребителей, открывает нам больше возможностей воплотить наши революционные идеи в жизнь".

(Слева направо) Конг Дэ-Вон (Kong Dae-won), руководитель LG Labs, и Ву Хен Би (Woo Hyung-bihn), специалист LG Labs

Прежде чем создать продукт LG Labs объединяет ведущих экспертов из различных департаментов компании, таких как Global Marketing Group, Design Management Center, CX Center, Quality Management Center и другие. Каждый эксперт LG Labs должен ответить на следующие вопросы: "Представляет ли эта идея новаторский подход? Является ли данный концепт уникальным для данной отрасли? Имеет ли он потенциал для успешного внедрения в бизнес?"

Например, смарт-колонка DukeBox, представленная на CES в 2024 году, создает совершенно новую категорию продукта и уникальный музыкальный опыт, объединив в себе вакуумные лампы и прозрачную OLED-панель. Несмотря на то, что LG Labs была запущена всего год назад, они уже создали несколько продуктов, которые ранее не встречались на рынке. Например, капсульную кофемашину DUOBO, мобильное жилое пространство Bon Voyage и устройство для контроля сна brid.zzz.

"Нам важно предоставить клиентам возможность лично испытать наши инновационные продукты," - поделился Конг Дэ Вон (Kong Dae-won). "За последний год устройства brid.zzz, Bon Voyage и DUOBO были представлены в интерактивных зонах LG Labs на различных мероприятиях в Южной Корее, таких как Wanderlust Korea, Isegye Festival и Go Out Camp Festival. Благодаря этому мы смогли показать наши новые продукты более чем 40 000 клиентам и собрать ценную обратную связь от более чем 2 000 посетителей."

В этом году стенд LG Labs на форуме CES был вдвое больше, чем в прошлом году, и количество посетителей, соответственно, увеличилось вдвое. Одним из главных хитов стала смарт-колонка DukeBox. Ее безупречное звучание и инновационный дизайн особенно впечатлили крупные музыкальные лейблы. В результате LG сейчас ведет переговоры с известным лейблом о потенциальном сотрудничестве, что несомненно вызовет большой резонанс у молодых фанатов музыки.

Интерактивная зона LG Labs на фестивале Isegye в Корее

С начала прошлого года компания LG активно привлекает внимание молодых клиентов. В этом году компания активизировала присутствие в социальных сетях и онлайн-каналах для повышения вовлеченности пользователей. LG совместно с популярными среди молодёжи инфлюенсерами планирует реализовать гибридную маркетинговую стратегию, онлайн и офлайн, чтобы рассказать о своих захватывающих проектах LG Labs более широкой аудитории. Кроме того, компания планирует проводить мероприятия как в Южной Корее, так и за рубежом.

LG Labs стремится расширить бизнес портфолио компании за счет создания организационной культуры, поощряющей инновации. В такой среде и руководители, и сотрудники смогут предлагать и реализовывать свои новаторские идеи без каких-либо ограничений. В ближайшие годы LG Labs планирует презентовать еще больше революционных разработок, призванных сделать нашу жизнь лучше!