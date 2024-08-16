Принцип проектирования бытовой техники LG: приверженность инновациям, ориентированным на клиента

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Хороший дизайн продукта – это о понимании и удовлетворении потребностей клиентов. Являясь лидером отрасли бытовой техники, компания LG интегрирует клиентоориентированность на каждом этапе процесса проектирования, чтобы гарантировать более удобный и эмоционально удовлетворяющий пользовательский опыт. Компания продолжает идти вперед, создавая инновационную бытовую технику и решения для умного дома, чтобы обеспечить лучшую жизнь на основе своей философии дизайна «3F».
Суть “3F”: Fit, Feel, Finish
«LG использует термин «3F» для обозначения внешнего вида, производительности и других осязаемых и неосязаемых качеств своей продукции, которые видит и чувствует покупатель», — сказал господин Чон Ук-джун (Chung Wook-jun), вице-президент и руководитель H&A Design Lab в LG Electronics Life Innovation Design Center. «По сути, 3F — это набор принципов, которыми руководствуется компания, вплетая основные ценности завершенности, простоты использования и эмоционального удовлетворения в каждый производимый ею продукт».
«3F» означает «Fit, Feel and Finish» (подгонка, ощущение и отделка). «Подгонка» относится к бесшовному (без зазоров) дизайну продукта и общей однородности дизайна, в то время как «Ощущение» охватывает плавную и устойчивую работу движущихся частей, а также удовлетворительную отдачу, которую обеспечивают интерфейсы, двери и другие компоненты при обращении с ними со стороны пользователей. «Отделка» фокусируется на сочетании цветов с правильными материалами и достижении чистой, единообразной эстетики во всех линейках продуктов. Определение «3F» постепенно расширялось с течением времени и теперь распространяется на такие элементы, как эргономика, оптимизация пользовательского опыта (UX) и удобство использования пользовательского интерфейса (UI).
Официально представленный в 2001 году, принцип «3F» глубоко укоренился в работе LG. Чтобы сосредоточиться на нем, компания даже сформировала специализированную организацию, которая тесно сотрудничает с несколькими отделами, включая планирование продукции, дизайн, разработку, контроль качества и продажи, чтобы поддерживать целостный подход к дизайну, ориентированному на клиента.
Исследования дизайна, ориентированные на клиента
Основной аспект работы 3F — гарантировать полноту каждого продукта, разрабатываемого LG. Обеспечивая высокий уровень завершенности на этапе разработки, компания помогает предотвратить возникновение потенциальных проблем с качеством в процессе производства.
На этапе планирования концепции LG выявляет и устраняет любые недостатки или неудобства, связанные с ранее выпущенными моделями, чтобы предотвратить их повторение в новых продуктах. Используя собственные внутренние стандарты эргономики, компания тщательно оценивает продукты на предмет простоты использования и определяет, нужны ли дальнейшие улучшения. Перед завершением подготовки и массовым производством LG повторно оценивает свои продукты, используя до 160 различных критериев, чтобы определить, была ли достигнута завершенность.
Когда на этапе проверки конструкции создается прототип, он тестируется в реальных условиях использования. Обратная связь на основе данных, полученная в результате этих испытаний, как, например, точное измерение силы, необходимой для открытия дверцы прибора, позволяет соответствующим отделам вносить необходимые коррективы.
Контроль качества в LG включает в себя обширные процессы, гарантирующие, что продукты соответствуют стандартам использования и надежности. Если продукт не проходит какой-либо тест, LG определяет и устраняет основную причину проблемы. Впоследствии продукт проходит сотни дополнительных тестов, пока не будет соответствовать строгим внутренним стандартам компании. Для подтверждения того, что каждое произведенное устройство отвечает стандартам удобства использования и надежности, установленным на этапе разработки, используются различные методы. Данные, собранные в ходе этих различных процессов, тщательно анализируются для совершенствования следующих дизайнов.
Тонкие детали, отражающие принципы дизайна LG «3F»
Недавно выпущенная стиральная машина с сушкой LG SIGNATURE является примером приверженности компании принципам дизайна «3F». Изготовленная с применением тех же методов, которые используются для производства предметов роскоши, стиральная машина с сушкой успешно обеспечивает эстетику «высокого класса» и сохраняет ощущение первичной концепции дизайна LG. Внимание к тонким деталям, которое является такой важной частью дизайна «3F», можно увидеть в ручке фильтра сушилки, которая была разработана в соответствии с исследованиями ширины костяшек пальцев и многочисленными опросами клиентов, чтобы обеспечить оптимальное удобство использования.
Чтобы повысить изысканность и удобство использования ручек управления, применяемых в стиральных машинах LG, компания провела комплексный ряд исследовательских инициатив для «3F» и даже разработала собственное измерительное оборудование. Усилия компании привели к созданию ручки управления, напоминающей кнопки управления на центральной консоли, которые можно найти в автомобилях класса люкс, что обеспечивает приятный премиальный вид и ощущения, а также способствует созданию лучшего пользовательского опыта как в практическом, так и в эмоциональном смысле.
Система автоматического мягкого закрывания, представленная в прошлом году на некоторых моделях холодильников LG, является еще одним примером клиентоориентированного дизайна LG «3F». Устройство использует демпферы, чтобы дверь холодильника закрывалась мягко и бесшумно, что повышает удобство использования и удовлетворенность клиентов.
Принцип дизайна «3F», который демонстрирует твердую приверженность LG стремлению к совершенству, переплетается с другой уникальной концепцией LG: «Affection-ism» (Аффекционизм). Ее можно описать как «дизайнерский образ мышления», сосредоточенный на заботе о клиентах посредством предоставления «Бескомпромиссного качества обслуживания клиентов», «Клиентоориентированных инноваций» и «Теплоты, которая дарит улыбку». Оставаясь верной своим основным ценностям и философии, ориентированной на клиента, LG продолжит выпускать продукцию, которая превосходит ожидания и делает повседневную жизнь намного лучше.