Приоритеты LG в области устойчивого развития

В 2018 году LG Electronics объявила о своих целях в области устойчивого развития и стратегии по их достижению. В начале этого года LG приступила к реализации директив на основе философии ESG (Environmental, Social and Governance), основанных на целях устойчивого развития. 21 июля, LG опубликовала отчет об устойчивом развитии за три года, прошедшие с момента объявления.



Рассмотрим некоторые из ключевых приоритетов LG в области ESG и будущих целей.

Ключевое направление LG в области ESG – стремление к нулевому негативному воздействию на окружающую среду в результате своей деятельности. Прогресс заключается в достижении 95% уровня переработки отходов в процессе производства и сокращении выбросов в два раза по сравнению с 2017 годом, а также в 100% переходе на использование возобновляемых источников энергии к 2050 году.

LG вкладывает значительные средства в продуманное проектирование продуктов и услуг, которые способствуют устойчивому будущему, и по состоянию на 2019 год порядка 2000 продуктов LG были признаны организациями по сертификации, как соответствующие экологическим требованиям. В прошлом году было выпущено 432 продукта – от мониторов и ПК, до кондиционеров и холодильников, которые получили сертификат Energy Star от Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Министерства энергетики США (DOE).

Для создания инклюзивного общества, LG уделяет особое внимание вовлечению местных сообществ. Например, более 71 000 человек в настоящее время участвуют в программе LG Technology That Cares, направленной на улучшение социального благосостояния с помощью технологий и продуктов LG, и почти 2,8 миллиона человек по всему миру участвуют в инициативе Trustworthy Partnership, нацеленной на поддержку роста и независимости бизнес-партнеров LG.

Кроме того, LG верит в важность повышения социальной ценности, через создание решений доступных для людей с ограниченными возможностями, чтобы все клиенты могли пользоваться продуктами компании. Благодаря тщательно продуманному применению технологий и решений на начальном этапе разработки, LG верит, что сможет создавать продукты более удобными и доступными для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и других потребителей с физическими ограничениями.

Руководство LG привержено разработке системы управления и соблюдению требований для обеспечения разнообразия, рациональности и прозрачности с помощью внедрения культуры ESG в компании. Путь к устойчивому развитию через максимальное увеличение положительной экологической ценности и стремление к инклюзивному росту – это основная философия LG Life's Good.