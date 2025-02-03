Программа LG Trade Up: обновите свою технику с дополнительной скидкой до 30%

LG предлагает уникальную программу Trade Up, которая позволяет обновить вашу старую технику на новую LG с дополнительной скидкой до 30%. Это отличная возможность для тех, кто планирует замену старой техники по выгодной цене, не тратя лишние деньги. Узнайте, как воспользоваться этим предложением и получите все преимущества.

Период акции с 3 февраля по 31 марта 2025 года.

Как приобрести технику по программе LG Trade Up?

Заполните форму на сайте

Для начала посетите страницу LG Trade Up, где вам необходимо заполнить специальную форму. После этого на вашу электронную почту будет отправлен промокод, который обеспечит вам скидку на покупку новой техники.

После получения промокода выберите технику и добавьте в корзину

Ознакомьтесь с ассортиментом товаров, участвующих в программе, и выберите подходящую модель. Список доступной техники представлен на сайте LG, и в нем можно найти разнообразные категории товаров.

Введите промокод при оформлении заказа

При оформлении заказа на сайте, введите полученный промокод в специальное поле. Скидка будет автоматически применена, и вы сможете приобрести выбранную технику по выгодной цене.

Дополнительные преимущества программы LG Trade Up

Помимо значительной скидки, программа LG Trade Up предлагает дополнительные выгодные условия:

- Бесплатная доставка

Ваш заказ будет доставлен бесплатно, что делает покупку еще более выгодной.

- Бесплатная установка

В некоторых категориях товаров предусмотрена бесплатная установка, чтобы вы могли сразу начать использовать свою новую технику.

- Рассрочка на 24 месяца

Если вам нужно распределить платежи, LG предлагает рассрочку на 24 месяца, что позволяет облегчить финансовую нагрузку.

Участие всех категорий товаров

На сайте LG представлены различные категории товаров, участвующих в программе Trade Up. Вы можете обновить не только свою бытовую технику, но и другие устройства, такие как телевизоры, аудиосистемы, смартфоны и другие.

Не упустите шанс обновить свою технику с дополнительной скидкой до 30% и воспользоваться всеми дополнительными преимуществами программы LG Trade Up!