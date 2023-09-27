Прозрачная автоматическая дверь LG OLED: что это такое и для чего она нужна?

Компания LG Electronics (LG) представила инновационный продукт, который перевернул представление о рекламе. Современные автоматические двери – Transparent OLED Automatic Door ¬– эта уникальная разработка с передовыми технологиями OLED1. Предлагая ряд потрясающих преимуществ и широкий спектр применения Transparent OLED Automatic Door создает впечатляющий внешний вид и повышает уровень информативности бренда для потребителей.

Новые прозрачные OLED-автоматические двери в сочетании с прозрачными OLED-вывесками выводят клиентов на передний план, предоставляя им фантастическое новое решение, когда дело доходит до настройки бренда и обслуживания клиентов. Новое устройство сочетает в себе прозрачные дисплеи OLED от LG и интегрированную систему для управления контентом на основе программного обеспечения SuperSign2 с автоматическими стеклянными раздвижными дверями шведского производителя ASSA ABLOY Entrance Systems3.

Технология Transparent OLED Automatic Door от LG Information Display приносит огромные выгоды для бизнеса. С возможностью отображения интерактивного контента и рекламных сообщений, автоматические двери помогают бизнесу выделиться, создать уникальный облик и увеличить привлекательность своего пространства. Благодаря OLED-технологии, Transparent OLED Automatic Door являются энергоэффективными, что помогает сэкономить электроэнергию и снизить экологическое воздействие. Поэтому двери могут быть успешно применены в различных отраслях, от розничной торговли до гостиничного бизнеса, делая их идеальным инструментом для привлечения клиентов и укрепления связи с бизнесом. Представьте какие возможности можно осуществить для людей, которые входят: в магазины, бутики, аэропорты, бизнес-центры. И при этом всем могут быть встречены приветствиями, сообщениями, важной информацией или рекламными объявлениями.

За счет использования решения LG WRGB, самоподсвечивающиеся пиксели OLED воспроизводят точные цвета с исключительной яркостью и высокой контрастностью. Технология прозрачности в LG OLED предоставляет пользователям возможность управлять настройками в зависимости от типа входа, помещения, освещения. Прозрачность новых дверей позволяет им «гармонировать с окружающей средой, одновременно предоставляя полезную информацию», а прочность конструкции с закаленным стеклом обеспечивает большую долговечность и безопасность. Интерактивность также является преимуществом. Двери оборудованы сенсорным интерфейсом, что дает пользователю взаимодействовать с контентом и информацией, отображаемой на поверхности двери.

Для максимальной эффективности и долговечности Transparent OLED Automatic Door рекомендуется следовать некоторым рекомендациям: важно обратиться к профессиональным специалистам для установки и настройки дверей, чтобы гарантировать их корректную работу. Также регулярная проверка и обслуживание помогут сохранить надежную работу дверей на протяжении многих лет. И чтобы оставаться актуальными и привлекательными для вашей аудитории, необходимо обновлять контент на дверях регулярно.

Transparent OLED Automatic Door — это революционный продукт, который объединяет функциональность, дизайн и технологические новшества. С такой уникальной разработкой это лучшая возможность привнести в ваш бизнес инновационность и привлекательность. При этом Transparent OLED Automatic Door откроют новые возможности для передачи приветственных сообщений клиентам, общения с сотрудниками и ненавязчивого рекламного контента потребителям.

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1 – Аббревиатура OLED расшифровывается как Organic Light Emitting Diode, то есть, светодиод из органического материала, который начинает светится отдельно от других при контакте с электрическим зарядом. На практике это означает, что каждый отдельный пиксель является самоподсвечивающимся, поэтому изображения на экране сменяются за счет включения одних пикселей и выключения других.

2 – Программное обеспечение SuperSign - комплексные и полнофункциональные технические решения с новейшими цифровыми компонентами и функциями, разработанные с учетом конкретных задач предприятий.

3 – ASSA ABLOY Entrance Systems - мировой лидер, производитель автоматизированных дверей для промышленных и жилых помещений