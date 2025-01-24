Прозрачная гармония: как слияние технологий и дизайна переопределяет современную жизнь

LG является лидером в области смелых инноваций, преобразуя опыт взаимодействия с экранами с помощью своих передовых технологий. В центре этой трансформации — LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной[1] 4K OLED телевизор. Это исключительное сочетание передовых технологий, изысканного дизайна и беспрецедентной универсальности расширяет границы возможного для современных жилых пространств.

SIGNATURE OLED T – настоящий прорыв, представляющий собой вершину современных инновационных телевизоров. Его прозрачный OLED-экран плавно переключается между прозрачным и непрозрачным режимами, обеспечивая уникальный опыт просмотра и исключительную свободу и гибкость в любом пространстве. В сочетании с технологией беспроводной передачи видео и аудио от LG, OLED T предлагает как визуальную эстетику, так и усовершенствованный опыт домашнего развлечения, создавая захватывающую атмосферу без прерываний и спутанных кабелей.

Компания LG, признанная за свое мастерство в области передовых технологий и изысканного дизайна, объединила усилия с Kartell, знаменитым итальянским дизайнерским брендом, известным своим профессионализмом в области прозрачных материалов и культовой мебели, чтобы продемонстрировать, как «мастера прозрачности» продолжают наследие инноваций. Эти два новатора представили вдохновляющий опыт на выставке CES 2025, где технологии и эстетические элементы сливаются в гармонии, превращаясь в трансформационные произведения искусства, которые улучшают общее восприятие пространства.

Разделяя стремление к преобразованию жилых пространств, LG и Kartell представили вдохновляющую презентацию на стенде LG на выставке CES, продемонстрировав, как прозрачные OLED-телевизоры и эстетика дизайна могут переосмыслить образ жизни, взаимодействие и связь людей с их пространством. Под названием «Прозрачная гармония: где технологии встречаются с дизайном» эта зона наглядно показала трансформационный потенциал прозрачной OLED-технологии в современных жилых пространствах.

На выставке CES 2025 компании LG и Kartell подчеркнули свою неизменную приверженность преобразованию жилых пространств через объединение передовых технологий и изысканного дизайна. LG продолжит свой путь новатора, стремясь к улучшению повседневной жизни и формированию будущего современного образа жизни.

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[1] Беспроводная передача относится к передаче видеосигналов и аудиосигналов между экраном телевизора и Zero Connect Box.