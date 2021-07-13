Как создавался кассетный кондиционер LG Dual Vane?

Создание успешных решений начинается с понимания потребностей клиентов – обсуждают инженер-исследователь О Чжэ-хен и дизайнер продукции Юнг Сун-хо

Когда дело доходит до систем кондиционирования воздуха, одни люди предпочитают прямой поток воздуха, другим же нравится рассеянный воздушный поток, который охлаждает комнату, не направляя воздух прямо на них. Инновационное решение, которое может удовлетворить обе стороны – это кондиционер кассетного типа Dual Vane™ от LG Electronics (LG). Благодаря четырем кристаллическим лопастям, встроенным в блок, универсальный кондиционер LG может регулировать направление и силу воздушного потока в зависимости от любых индивидуальных предпочтений и является отличным выбором для большинства помещений.

В основе этого решения лежит один простой принцип: удовлетворение потребностей клиентов



Руководителями разработки потолочного кассетного кондиционера LG были инженер по кондиционированию воздуха О Чжэ-хен и дизайнер продукции Юнг Сун-хо. «Чтобы разработать эффективную и универсальную систему кондиционирования воздуха, вы должны начать с тщательного анализа и глубокого понимания потребностей клиентов», – сказал О Чжэ-хен. «Именно с этого мы и начали, когда разработали кондиционер Dual Vane™ Cassette потолочного типа, который обеспечивает шесть различных режимов воздушного потока, включая прямой и рассеянный поток, делая его подходящим для любых помещений».

Для больниц и медучреждений идеально подходит режим непрямого обдува Dual Vane™, который направляет воздушный поток горизонтально, обеспечивая приятное охлаждение, не вызывая дискомфорта у пациентов и не раздражая медицинский персонал. Еще один из шести доступных режимов – Direct Wind, который идеально подходит для холлов с высотой потолков более пяти метров. Помимо этих режимов есть также интеллектуальный режим, который автоматически переключает кондиционер LG Dual Vane™ с прямого обдува на непрямой после достижения заданной температуры.

Лаконичный дизайн для гармоничного сочетания с любым интерьером

«Воздушные дефлекторы часто используются в помещениях с низкими потолками или там, где обитатели предпочитают непрямой воздушный поток», – отмечает Юнг. «Недостаток установки воздушных дефлекторов – то, что из-за них кондиционер выглядит грязным и вызывает образование конденсата. Кристаллические лопасти, которые мы разработали для Dual Vane™ позволяют пользователям легко переключаться между прямым и непрямым потоком воздуха и делают решение более тонким и простым».

Используя знания в области дизайна и большой опыт в производстве потолочных кондиционеров, LG удалось создать решение, которое идеально вписывается в любой интерьер. «Благодаря плавным линиям, тонким, изогнутым краям и более низкому профилю, чем у многих аналогичных продуктов, Dual Vane™ не вторгается в личное пространство», – отметил Юнг. «Что также отличает его от других кассетных кондиционеров потолочного типа – то, что он устраняет необходимость в дополнительных принадлежностях, таких как дефлекторы воздуха».

Помимо прочего, высокопроизводительный кассетный кондиционер LG Dual Vane™ был отмечен тремя лучшими мировыми организациями по тестированию и сертификации продукции – Underwriters Laboratories (UL),1 Intertek2 и TÜV Rheinland3, за его способность улучшать качество воздуха в помещении. Используя проверенные технологии очистки воздуха, это решение является еще одним примером приверженности LG разработке продуктов, в которых приоритет отдается чистому и здоровому воздуху.

О Чжэ-хен и Юнга Сун-хо на протяжении многих часов непрерывных исследований и разработок поддерживает то, что они в конечном итоге создают то, что повышает ценность жизни людей. Ведь все начинается с того, чтобы выслушать и понять потребности клиента.

Благодаря талантливым и преданным делу сотрудникам, а также философии, ориентированной на людей, LG продолжит расширять линейку инновационных решений для кондиционирования воздуха и помогать делать внутренние помещения более здоровыми и комфортными.

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1 Получен сертификат GREENGUARD Gold от UL по выбросам летучих органических соединений (ЛОС).

2 Сертифицировано Intertek для удаления более 99,9% бактерий, включая Escherichia coli KCCM 11234, Staphylococcus aureus KCCM 40050 и Pseudomonas aeruginosa KCCM 11321.

3 Сертифицировано TÜV Rheinland для удаления 99,9% ультратонкой пыли размером 50 нм за 35 минут и 99,9% ультратонкой пыли размером 100 нм за 41 минуту. Также сертифицирован для снижения до 99,9% бактерий Staphylococcus epidermidis за 60 минут и до 99,4% вируса Phi-X174 за 30 минут. Испытания проводились в камере 60 м3.