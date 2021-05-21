Все что нужно знать о телевизорах QNED

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Во второй половине текущего года в Казахстане стартуют продажи нового телевизора LG QNED Mini LED, который обещает задать новый стандарт в мире премиальных ЖК-телевизоров. А что в нем такого уникального и что это дает простому пользователю, об этом рассказываем дальше.
В основе новинки лежит технология ЖК-телевизоров, только с улучшенным качеством изображения. Если сейчас в ЖК-телевизорах премиум-класса используется локальное затемнение по всему массиву, то в случае с Mini LED компания создала подсветку, состоящую из порядка 30 000 крошечных светодиодов и почти 2500 блоков затемнения, которые обеспечивают пиковую яркость 3000 нит и контрастность 1000000:1.
Доступные в вариантах 8K и 4K телевизоры с частотой обновления до 120 Гц, оснащены технологией LG Quantum Dot NanoCell и мини-светодиодной подсветкой для достижения глубоких оттенков черного и более ярких цветов, чем у обычных ЖК-телевизоров. Переводя на простой язык, эти изменения привели к лучшей контрастности изображения и большей точности цветопередачи в сравнении с обычными ЖК-телевизорами.
Помимо высокого качества изображения, которое формирует Mini LED подсветка, телевизоры QNED 8K оснащены новым интеллектуальным процессором Alpha 9 четвертого поколения (α 9 Gen 4 AI). Этот процессор может автоматически распознавать обрабатываемый контент как по жанру, так и по сцене, и настраивать параметры изображения, адаптируя их под окружающую среду. В новом процессоре установлена функция AI Picture Pro, которая распознает лица и тела на экране и различает передний и задний план, делая изображение трехмерным. Благодаря определению жанров, процессор α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует качество изображения, учитывая все окружающие условия.
Дополнительные преимущества телевизоров QNED Mini LED – они поддерживают расширенную функцию HDMI 2.1 и улучшенный канал возврата звука (eARC), что упрощает процесс подключения телевизора к звуковой системе и оптимизирует звук.
Благодаря совокупности новых технологий и качеству изображения, LG QNED в скором времени может стать одной из самых популярных серий телевизоров LG, находясь между линейками NanoCell и OLED.