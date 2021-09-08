НевооБРРРазимая покупка. LG x Coca-Cola Купи холодильник LG и получи 50 или 100 бутылок Coca-Cola Zero.

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Купите инновационный холодильник LG и получите запас Coca-Cola Zero
С 9 августа 2021 года LG запускает акцию, в рамках которой вы получаете 50 или 100 бутылок Coca-Cola Zero при покупке холодильника LG, участвующего в акции. Покупая холодильник DoorCooling+™ с нижней морозильной камерой, вы получите 50 бутылок, а при покупке InstaView™, получаете 100 бутылок Coca-Cola Zero.
Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести холодильник, зарегистрировать чек на промо-странице и получить SMS с подтверждением. В акции принимают участие 15 моделей холодильников в разных ценовых сегментах, поэтому каждый найдет модель под свои предпочтения, бюджет и интерьер.
Если модели LG InstaView™ отличаются увеличенной вместимостью, то все холодильники DoorCooling+™ имеют общую вместимость 384 литра, отличаясь только дизайном. Несмотря на габаритные и функциональные отличия, все модели холодильников работают на базе технологии DoorCooling+™. Что это значит?
Если в большинстве холодильников холодный воздух подается только с задней панели, из-за чего температура охлаждения в разных зонах отличается, то в LG DoorCooling+™ холод подается не только сзади, а еще и сверху. Так он попадает на дверные полки и обдувает переднюю часть камеры. Благодаря этому, охлаждение зон и продуктов происходит на 32% быстрее и равномернее1. Результат: продукты охлаждаются равномернее и дольше остаются свежими даже в отделениях на дверце.
Переходя к отличительным чертам моделей LG InstaView™, помимо большой вместимости, которая доходит до 626 литров, одно из основных отличий – передняя панель с дополнительной секцией из зеркального стекла, которое становится прозрачным, если по нему постучать дважды. Это позволяет проверять содержимое холодильника, не открывая дверцу и препятствует выходу холодного воздуха из основной камеры.
В холодильниках с нижней морозильной камерой установлен обновленный Смарт инверторный компрессор, а в холодильниках InstaView™ – линейный. Их основные отличия от аналогов – сниженное на 32% энергопотребление1, тихая, практически бесшумная работа2 и возможность поддержания постоянной температуры без перепадов.
Итак, если вы хотите принять участие в акции, вам осталось сделать несколько шагов:
- Выбрать модель холодильника и оформить покупку в одном из магазинов Technodom, Sulpak, Mechta, Evrika или Alser;
- Зарегистрировать чек о покупке на промо-странице: www.lg.com/kz/coca-cola-promo;
- Получить SMS с подтверждением выигрыша;
- Получить заслуженный подарок в течение 30 дней.
Акция действует с 9 по 22 августа 2021 года, поэтому, если вы читаете эту статью 21 августа, поторопитесь, завтра она завершится.
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1 На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению затрат времени на охлаждение с 24,8°С до 8°С у моделей LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг) и модели GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.
2 На основании тестирования ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мариинштрассе 28-В-63069 Оффенбах от 17.02.2014 номер 2473400-2568-0006/193203 - 4 моделей с Инверторным Линейным компрессором GBB530NSCXE - 24,7 дБ за 10 сек., а уровень шума в модели GBB530NSQWB - 33,3 дБ за 10 сек. Уровень шума холодильника с Инверторным Линейным компрессором на 25,8% ниже, чем у модели с обычным компрессором.