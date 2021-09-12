Каждый год количество подключенных автомобилей растет, а технологии автономного вождения развиваются. Поэтому сегодня программное обеспечение для транспортных средств является очень важным. По мере того, как автомобили становятся умнее, производители уделяют внимание не только аппаратному обеспечению, а также программным решениям, чтобы сделать поездки удобнее и безопаснее.

В соответствии с этой эволюцией LG Electronics ускоряет коммерциализацию своего программного решения дополненной реальности (AR) для автомобилей. Это передовое программное обеспечение предназначено для водителей – в режиме реального времени оно помогает точно оценивать условия вождения, чтобы обезопасить себя и других людей на дорогах.

Программное обеспечение дает водителям возможность лучше оценивать условия вождения, проецируя на внутреннюю часть лобового стекла в виде проекционного дисплея (HUD) транспортного средства ключевую визуальную информацию: текущую скорость, относительное положение ближайших транспортных средств и пешеходов, лучший маршрут к выбранному пункту назначения и другие параметры. Для просмотра информации водителю не придется отвлекаться от дороги, так как все данные появляются на ярком и четком дисплее информационно-развлекательной системы автомобиля (IVI).

Ряд основных технологий LG интегрирован в передовое решение AR. Vehicle Sensor Fusion (датчик автомобиля) анализирует информацию ADAS, собранную передней камерой, а также карту в реальном времени, данные GPS и данные о движении автомобиля, чтобы вывести наиболее точные параметры на дисплей IVI. Автоматизированный интерфейс (HMI – человеко-машинный интерфейс) помогает в визуализации информации, в то время как система прогнозирования данных (Driving Data Prediction) компенсирует задержку датчика путем интеграции изображений внешней среды с камеры с данными автомобиля в реальном времени. Решение LG AR предлагается автопроизводителям в виде пакета, который включает SDK (комплект для разработки программного обеспечения), UI (пользовательский интерфейс), компоновщик и инструменты имитационного моделирования. Все это упрощает обслуживание, обновление по мере необходимости и интеграцию в программные платформы автомобилей клиентов.

LG Vehicle component Solutions (VS) производит навигационные системы, приборные панели, проекционные дисплеи, решения HMI и системы IVI. Эти возможности позволяют компании адаптироваться и реагировать на разнообразные потребности своих клиентов в автомобильной отрасли, включая уникальные требования, связанные с политиками платформ для транспортных средств и стратегиями закупок. Дополненная реальность – ключевая опора непрерывной оцифровки автомобильной промышленности, и решения LG в этой области позволяют сделать большой эволюционный шаг вперед, который повысит качество вождения и сделает наши дороги более безопасными для всех.