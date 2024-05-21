Разрешение экрана — что это такое и какое лучше выбрать

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Один из основных критериев, на который мы обращаем внимание при покупке любого устройства с дисплеем – это разрешение экрана, так как именно оно определяет детализацию и качество картинки.
Что такое разрешение экрана?
Дисплеи состоят из пикселей, «строительных блоков» изображения на экране. Они образуют изображение путем комбинирования различных цветов и яркостей. Разрешение экрана – это количество пикселей, расположенных в высоту и в ширину экрана: например, разрешение 1280х720 означает, что на экране помещается 1280 пикселей в ширину и 720 в высоту. Соответственно, разрешение экрана напрямую зависит от пиксельной плотности (PPI, pixels per inch – пиксели на дюйм). Современные экраны имеют высокую плотность пикселей, что позволяет им создавать четкую и насыщенную картинку. Также благодаря разнице в PPI детализация мониторов с разной диагональю и одинаковым разрешением будет разной.
Пропорциональность экрана – это соотношение сторон дисплея, у которых, как правило, разная длина. От этого критерия также зависит и разрешение изображения, однако при одинаковом соотношении сторон оно может отличаться. Например, экран с пропорцией 4 на 3 может иметь разрешение 1280×960 либо 1600×1200. Поэтому важно проводить сравнение различных разрешений экрана перед покупкой. Формат экрана во многом определяет, где он будет использован: широкоформатной электроникой охотно пользуются геймеры, а экраны с соотношением 16:10 или 16:9 используются для просмотра фильмов.
Как узнать разрешение экрана?
Разрешений экрана существует более тысячи, и каждое из них имеет свое применение. Ниже представлен список самых распространенных:
1. HD 1280×720 (16:9)
2. WXGA 1366×768 (16:9)
3. Full HD 1920×1080 (16:9)
4. WQHD 2560×1440 (16:9)
5. UWQHD 3100×1440 (21:9)
6. 4K UHD 3840×2160 (16:9)
7. 8K UHD 7680×4320 (16:9)
Напомним, чем выше количество пикселей на экране, тем выше качество изображения. В последнее время набирают популярность экраны 4K, а также 8K для телевизоров.
Чаще всего разрешение экрана прописывается в характеристиках продукта и руководстве по использованию. Например, в описании монитора LG 32UN650-W Вы можете заметить, что его экран имеет разрешение 3840x2160, что равно параметрам UHD 4K в пикселях. Это значит, что данный монитор обеспечивает более высокую чёткость, детализацию и производительность, чем мониторы с разрешением Full HD, что делает его незаменимым компаньоном в работе, творчестве и на досуге. Такое же разрешение экрана также широко используется в телевизорах, например, в модели LG 50QNED756RA . В сочетании с возможностями QNED Color и интеллектуального процессора α5 AI 4K Gen 6, разрешение 4K подарит Вам качественный опыт просмотра ТВ и фильмов.
Факторы, влияющие на выбор разрешения экрана
Определив цель использования монитора, Вы можете найти оптимальное разрешение экрана для конкретных задач. Например, для работы Вас может заинтересовать широкий монитор, как LG UltraWide 29WQ600-W . Благодаря 29-дюймовому дисплею UltraWide™ Full HD с соотношением сторон 21:9 Вы сможете эффективно работать в многозадачном режиме без необходимости постоянно переключаться между программами. Разрешение экрана 2560x1080 обеспечит Вас качественной картинкой в формате UltraWide™ Full HD, а функции, разработанные с заботой о Ваших глазах, подарят комфорт на протяжении всего рабочего дня. Геймерам будет интересно опробовать монитор LG 32UN650 , который открывает новую эру игровых впечатлений в формате 4K, где контент становится более живым и реалистичным благодаря четкой и насыщенной картинке.
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