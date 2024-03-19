Семейный уикенд: наслаждайтесь выходными вместе с семьей

Хотите превратить обычный семейный уикенд в приключение и создать неповторимые впечатления от просмотра фильмов, сериалов и игр вместе с вашими близкими? Превратите вашу гостиную в настоящий домашний кинотеатр вместе с саундбаром LG . Благодаря единому дизайну, они образуют прекрасную комбинацию, обеспечивая впечатляющий звуковой опыт.

Встроенная технология WOW Orchestra1 создает потрясающий звук, который позволяет почувствовать каждую деталь, объединяя качество телевизионного звука и возможности саундбара LG.

Приятным бонусом станет также возможность насладиться удобством управления через ваш телевизор, ведь WOW Interface2 делает настройку громкости, проверку состояния подключения и выбор режима звука легкими и приятными. Также управлять саундбаром через телевизор LG можно с помощью одного пульта - одним нажатием на кнопку вы можете вывести на экран телевизора меню и настройки самого саундбара LG.

Оснащенная функцией TV Sound Share3, система использует AI-процессор телевизора LG, что обеспечивает четкий и качественный звук для самых разнообразных видов контента, от новостей до игр, обеспечивая пользователям наслаждение звуком.

Система саундбара LG использует трехуровневый пространственный звук4 - эта технология создает виртуальный звуковой купол, обеспечивая точность звуковых паттернов видеоряда. А что же именно входит в этот звук? 9.1.5-канальный звук, мощность 810 Вт, тройные каналы, направленные вверх, 3-полосные боковые верхние колонки и сабвуфер - всё вышеперечисленное является необходимым набором характеристик для чистого и объемного звука. Наслаждайтесь действительно захватывающим домашним кинотеатром с шестью каналами и звуковым охватом 135 градусов.

В результате сотрудничества LG с Meridian Audio, лидером в области аудио с высоким разрешением, вы можете пережить невероятный, удивительный опыт от использования звуковой системы саундбара LG и превратить ваш семейный уикэнд в уютное времяпровождение, погружаясь в мир захватывающего звука и создавая приятные воспоминания, которые будут с вами долго.

Ознакомиться с полным ассортиментом бытовой техники, а также аудио и видео продукцией - возможно в нашем интернет-магазине LG . Доступные цены, возможность оформить рассрочку, официальная гарантия, а также доставка и установка продукции.

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1 - Совместимые телевизоры: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Обратите внимание, что услуга может быть недоступна в момент покупки. Для обновления требуется подключение к сети.

2 - Управление режимом саундбара может зависеть от модели саундбара. Использование пульта дистанционного управления телевизора LG ограничено только некоторыми функциями. Совместимые телевизоры: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/75, UHD UR/UQ, FHD 63. Данная функция поддерживает проверку состояния саундбара и изменение настроек через экранное меню телевизора, соответствие уровня громкости (40- 100), управление режимом саундбара. Обратите внимание, что услуга может быть недоступна в момент покупки. Для обновления требуется подключение к сети.

3 - Режим TV Sound Share может отличаться в зависимости от модели телевизора. Версия TV AI Processor зависит от модели телевизора.

4 - Dolby и Dolby Vision являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Символ двойной буквы D является товарным знаком Dolby Laboratories Licensing Corporation».