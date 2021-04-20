С чего начинаются инновационные изобретения, и как патентная система в этом помогает?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Если необходимость – мать изобретения, то инновации можно считать отцом патентов. По состоянию на конец 2020 года LG Electronics была одним из ведущих патентообладателей в мире с более 87 000 патентов. Большая их часть связана с паровыми технологиями, которые присутствуют во всей линейке бытовой техники премиум-класса.
Два успешных продукта, как результат многолетних исследований и разработок, эффективность которых зависит от пара – это LG Styler и LG TWINWash™.
Styler дебютировал в 2011 году, через девять лет после того, как идея парового продукта для ухода за одеждой получила зеленый свет на начало разработки. Однако без патентной системы, защищающей сотни тысяч часов и сотни миллионов долларов, вложенных в разработку таких продуктов, как LG Styler, у компании не было бы большого стимула к инновациям.
Фактически, Styler – это сборник из более 180 патентов, куда входят такие функции, как подвижная вешалка для вытряхивания бактерий и аллергенов* из костюмов и платьев с частотой 200 колебаний в минуту и Gentle Dry для удаления влаги из одежды без усадки и повреждения деликатных тканей. Запатентованная технология TrueSteam™ в сочетании со средствами для ухода за брюками, без гладильной доски обеспечивает отсутствие складок на брюках с острыми стрелками.
В то время как инновации LG с продуктом Styler открыли новую категорию бытовой техники, LG TWINWash по-своему изменила правила игры. Инженеры и дизайнеры LG TWINWash взглянули на продукт, в котором не было значительных инноваций на протяжении десятилетий, и приступили к решению этой проблемы. Теперь с TWINWash можно одновременно стирать сильно загрязненную детскую одежду отдельно от платьев из деликатных тканей. Один из патентов, сделавших возможным TWINWash, принадлежит технологии LG Direct Drive™, которая обеспечивает более эффективные и более быстрые результаты в сравнении с конкурирующими технологиями.
Один из многих людей, отвечающих за инновационное лидерство LG – Донг-вон Ким, доктор философии и руководитель лаборатории исследований и разработок Бытовой техники в LG. За 25 лет работы исследователем в LG он получил более 1000 патентов, а в 2019 году был удостоен награды «Король изобретений года» Корейского ведомства интеллектуальной собственности.
«По сути, бытовая техника должна сводить к минимуму усилия, необходимые для выполнения одного или нескольких домашних дел, и при этом она должна быть удобной и простой в использовании», – пояснил господин Ким. «При разработке нового продукта важно постоянно спрашивать себя: Приносит ли это пользу покупателю? Мы в LG считаем, что это должно быть основой для любого хорошего продукта».
Господин Ким черпает идеи для своих изобретений, слушая клиентов LG. «LG Styler родился из разговора с супругой коллеги, которая рассказала, что убирала складки с одежды, развешивая их в ванной, наполненной паром», – вспоминает он. «Styler берет эту базовую задачу и расширяет ее, сочетая удобный дизайн и ряд уникальных технологий».
«Идея LG TWINWash возникла после проведенного нами в 2007 году опроса, в ходе которого 60% респондентов ответили, что хотели бы стиральные машины, которые могли бы стирать отдельные вещи одновременно», – прокомментировал господин Ким. «Я уверен, что другие производители стиральных машин слышали эту жалобу и раньше, однако двухбарабанная стиральная машина – дело непростое, что объясняет, почему TWINWash до сих пор не имеет себе равных даже спустя шесть лет».
Как и все продукты LG, TWINWash и Styler – это продукты, основанные на инновациях и творчестве, идея которых основана на желании потребителей сделать свою жизнь проще. А так как внедрение инноваций – это трудоемкий и дорогостоящий процесс, патентная система может способствовать техническому прогрессу. Для таких изобретателей, как Ким Дон-вон, уверенность в том, что его интеллектуальная собственность будет защищена – это стимул продолжать создавать и улучшать жизнь потребителей.
###
* Сертифицирован Британским фондом аллергии (BAF) на снижение 99,9% аллергенов клещей домашней пыли и бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Сертифицирован Американским фондом астмы и аллергии (AAFA) как безопасный прибор для аллергиков и больных астмой®.