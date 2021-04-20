С чего начинаются инновационные изобретения, и как патентная система в этом помогает?

Если необходимость – мать изобретения, то инновации можно считать отцом патентов. По состоянию на конец 2020 года LG Electronics была одним из ведущих патентообладателей в мире с более 87 000 патентов. Большая их часть связана с паровыми технологиями, которые присутствуют во всей линейке бытовой техники премиум-класса.

Два успешных продукта, как результат многолетних исследований и разработок, эффективность которых зависит от пара – это LG Styler и LG TWINWash™.

Styler дебютировал в 2011 году, через девять лет после того, как идея парового продукта для ухода за одеждой получила зеленый свет на начало разработки. Однако без патентной системы, защищающей сотни тысяч часов и сотни миллионов долларов, вложенных в разработку таких продуктов, как LG Styler, у компании не было бы большого стимула к инновациям.

Фактически, Styler – это сборник из более 180 патентов, куда входят такие функции, как подвижная вешалка для вытряхивания бактерий и аллергенов* из костюмов и платьев с частотой 200 колебаний в минуту и Gentle Dry для удаления влаги из одежды без усадки и повреждения деликатных тканей. Запатентованная технология TrueSteam™ в сочетании со средствами для ухода за брюками, без гладильной доски обеспечивает отсутствие складок на брюках с острыми стрелками.

В то время как инновации LG с продуктом Styler открыли новую категорию бытовой техники, LG TWINWash по-своему изменила правила игры. Инженеры и дизайнеры LG TWINWash взглянули на продукт, в котором не было значительных инноваций на протяжении десятилетий, и приступили к решению этой проблемы. Теперь с TWINWash можно одновременно стирать сильно загрязненную детскую одежду отдельно от платьев из деликатных тканей. Один из патентов, сделавших возможным TWINWash, принадлежит технологии LG Direct Drive™, которая обеспечивает более эффективные и более быстрые результаты в сравнении с конкурирующими технологиями.

Один из многих людей, отвечающих за инновационное лидерство LG – Донг-вон Ким, доктор философии и руководитель лаборатории исследований и разработок Бытовой техники в LG. За 25 лет работы исследователем в LG он получил более 1000 патентов, а в 2019 году был удостоен награды «Король изобретений года» Корейского ведомства интеллектуальной собственности.

«По сути, бытовая техника должна сводить к минимуму усилия, необходимые для выполнения одного или нескольких домашних дел, и при этом она должна быть удобной и простой в использовании», – пояснил господин Ким. «При разработке нового продукта важно постоянно спрашивать себя: Приносит ли это пользу покупателю? Мы в LG считаем, что это должно быть основой для любого хорошего продукта».

Господин Ким черпает идеи для своих изобретений, слушая клиентов LG. «LG Styler родился из разговора с супругой коллеги, которая рассказала, что убирала складки с одежды, развешивая их в ванной, наполненной паром», – вспоминает он. «Styler берет эту базовую задачу и расширяет ее, сочетая удобный дизайн и ряд уникальных технологий».

«Идея LG TWINWash возникла после проведенного нами в 2007 году опроса, в ходе которого 60% респондентов ответили, что хотели бы стиральные машины, которые могли бы стирать отдельные вещи одновременно», – прокомментировал господин Ким. «Я уверен, что другие производители стиральных машин слышали эту жалобу и раньше, однако двухбарабанная стиральная машина – дело непростое, что объясняет, почему TWINWash до сих пор не имеет себе равных даже спустя шесть лет».

Как и все продукты LG, TWINWash и Styler – это продукты, основанные на инновациях и творчестве, идея которых основана на желании потребителей сделать свою жизнь проще. А так как внедрение инноваций – это трудоемкий и дорогостоящий процесс, патентная система может способствовать техническому прогрессу. Для таких изобретателей, как Ким Дон-вон, уверенность в том, что его интеллектуальная собственность будет защищена – это стимул продолжать создавать и улучшать жизнь потребителей.

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* Сертифицирован Британским фондом аллергии (BAF) на снижение 99,9% аллергенов клещей домашней пыли и бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Сертифицирован Американским фондом астмы и аллергии (AAFA) как безопасный прибор для аллергиков и больных астмой®.