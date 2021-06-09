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Криптовалюта – еще один пример того, как виртуальная среда становится частью нашей повседневной жизни.
История криптовалюты берет свое начало с первой централизованной платёжной системы DigiCash, которая начала использоваться в 1990 году для конфиденциальных платежей и спустя 8 лет обанкротилась. В 2009 году, стараниями одного человека или группы людей под псевдонимом Сатоси Накамото появляется платежная система Биткойн, которая за десять лет становится самой популярной, а вместе с этим и самой дорогой, криптовалютой в мире.
Позже начали появляться так называемые альткойны – все криптовалюты, появившиеся после Биткойна. По своей сути, большинство альткойнов очень похожи на Биткойн, однако некоторые криптовалюты имеют существенные отличия. Например, Ethereum с помощью «умных контрактов» превратилась в крипто-платформу. Или Ripple, которая фактически является централизованной системой. А еще есть ряд криптовалют, вроде Dash, которые сделали акцент на усилении анонимности. Так или иначе, сегодня децентрализованная цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн, все чаще стала использоваться для покупок товаров и онлайн-услуг.
На самом деле, без криптовалют, вероятно, не было бы рынка для новой развивающейся NFT-технологии, или невзаимозаменяемых токенов, которые можно рассматривать как цифровые активы, куда входят произведения искусства, изображения и видео, которые можно покупать и продавать в интернете. NFT – идеальное решение для цифровых художников и фотографов, которые хотят продавать свои работы в онлайн-пространстве.
Помимо NFT, популярной инвестиционной возможностью для многих остаётся покупка криптовалюты, вроде Bitcoin, Ethereum и Dogecoin. А чтобы отслеживать изменения на рынке криптовалют, инвесторам нужны лучшие дисплеи, которые помогут реагировать на изменение рынка соответствующим образом.
Одно из лучших решений для такой задачи – 34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD с соотношением сторон 21:9 и матрицей IPS.
LG UltraWide – это монитор с самым большим экраном в линейке LG, который позволяет разместить на рабочем пространстве пару графиков, открыть таблицу и запустить мессенджер, без необходимости использовать Alt + tab для переключения между окнами. А если вы одновременно запускаете сразу несколько окон, которым нужно больше места, вы можете легко настроить рабочее пространство, разделив экран и настроив основные параметры монитора. Для этого потребуется всего несколько щелчков мыши.
За качество изображения отвечает IPS-матрица, которая обеспечивает широкий угол обзора и высокую точность цветопередачи с 95%-ным охватом цветового спектра sRGB.
В мониторах UltraWide установлена технология Flicker Safe, которая уменьшает невидимое мерцание на экране и обеспечивает комфортную рабочую среду для ваших глаз. Другими словами, даже если вы по нескольку часов безотрывно сидите за компьютером, ваши глаза не будут так уставать, как при работе с обычным монитором.
Если 34-дюймовый UltraWide для вас немного великоват, в серии мониторов LG есть 29 и 27-дюймовые решения, которые не менее эффективно справятся с режимом вашей многозадачности и позволят мгновенно реагировать на все изменения на крипторынке. С линейкой мониторов LG вы можете ознакомиться здесь.