Как продукты LG восстанавливают жизненные силы планеты?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Благодаря экологически безопасным технологиям компании, добиваться улучшения экологии каждый день становится намного легче.
Одна из основных тем, связанных с проблемами окружающей среды – это восстановление экосистемы. Улучшение экосистемы имеет важное значение для биологического разнообразия нашей планеты, представляя собой непрерывное взаимодействие между различными организмами – людьми, растениями и животными – и разнообразной средой, в которой они обитают, будь то тропические леса или бетонные джунгли, созданные человеком.
Существует множество способов вдохнуть новую жизнь в окружающую среду, которая была разрушена человечеством, и чтобы сократить выбросы парниковых газов, спасти редкие виды растений и животных, находящихся на грани исчезновения, гигантские корпорации и международные организации работают вместе больше, чем когда-либо. Для людей переосмысление будущего в пользу заботы об окружающей среде – это хорошее начало. Просто взяв в магазин многоразовую сумку для покупок, употребляя больше экологически чистых продуктов и учитывая влиянии покупок на экологию, каждый может изменить ситуацию к лучшему.
Помня о благополучии планеты, LG Electronics (LG) уже много лет помогает потребителям каждый день делать более осознанный и экологичный выбор. Обладая долгой историей инноваций в области бытовой техники, систем отопления и охлаждения жилых помещений, LG подает пример для компаний, производящих бытовую электронику, разработав экологически безопасные технологии, которые заботятся о домашнем микроклимате, не оставляя большого следа на окружающей среде.
Естественная сила пара
Технология TrueSteam™, которая используется в LG Styler, посудомоечной и сушильной машинах1, использует естественную силу пара для удаления грязи, остатков пищи, пятен на ткани, бактерий2 и запахов3. Благодаря тому, что высокотемпературный пар создается с помощью кипячения воды внутри продукта LG, в системы сточных вод попадает менее вредное моющее средство.
Хладагент нового поколения
Применяя хладагент с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), LG берет на себя экологическую ответственность, предлагая решения, которые представляют меньшую угрозу для окружающей среды. R32, наиболее обсуждаемый хладагент в отрасли, имеет на 70% меньший ПГП и требует на 20% меньше газа, чем R410A, что делает систему отопления и горячего водоснабжения Therma V и систему кондиционирования воздуха Multi V S более экологичными.
Компания LG обновила свою линейку сушильных машин DUAL Inverter Heat Pump, перейдя с хладагента R314A на R290 – один из хладагентов с самым низким ПГП. Более того, линейка сушильных машин LG соответствует высоким стандартам TÜV Rheinland, необходимым для сертификации экологически чистой продукции, благодаря устойчивому использованию ресурсов и смягчению последствий изменения климата.
Восстановление экосистемы должно лежать не в руках меньшинства, так как это ответственность каждого. Правительства, компании, сообщества и отдельные лица во всем мире – все должны сыграть жизненно важную роль в исправлении прошлого, и нет лучшего времени для начала экологической миссии, чем сегодня. Пришло время внести в повседневную жизнь те небольшие, разумные изменения, которые сделают будущее лучше.
###
1 Наличие технологии
2 Посудомоечная машина: сертифицирована Корейским испытательным и научно-исследовательским институтом для снижения 99,9% Escherichia coli, Listeria monocytogenes и Salmonella Typhimurium. Работала в цикле дезинфицирующей промывки (3-4 раза заключительного ополаскивания и выпуск пара) в течение 39 минут.
Сушильная машина: протестирована Корейским научно-исследовательским институтом одежды (KATRI). Опция Steam Hygiene дезинфицирует 99,99% вредных бактерий, включая Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Pneumococcal bacillus, при загрузке 6,4 кг, что является международным стандартом для испытаний.
Styler: одобрен Британским фондом аллергии (BAF) для уменьшения количества живых клещей домашней пыли и бактерий с нормальным санитарным циклом, а также вирусов (H3N2, H1N1, PEV, IBRV, ICHV, PEDV, MHV и hCoV-229E) с помощью Sanitary Heavy Duty. Сертифицирован Американским фондом астмы и аллергии (AAFA) как прибор, не влияющий на астму и аллергию®.
3 Сертифицировано Корейским научно-исследовательским институтом одежды (KATRI) по сравнению до и после использования цикла обновления.