Как продукты LG восстанавливают жизненные силы планеты?

Благодаря экологически безопасным технологиям компании, добиваться улучшения экологии каждый день становится намного легче.

Одна из основных тем, связанных с проблемами окружающей среды – это восстановление экосистемы. Улучшение экосистемы имеет важное значение для биологического разнообразия нашей планеты, представляя собой непрерывное взаимодействие между различными организмами – людьми, растениями и животными – и разнообразной средой, в которой они обитают, будь то тропические леса или бетонные джунгли, созданные человеком.

Существует множество способов вдохнуть новую жизнь в окружающую среду, которая была разрушена человечеством, и чтобы сократить выбросы парниковых газов, спасти редкие виды растений и животных, находящихся на грани исчезновения, гигантские корпорации и международные организации работают вместе больше, чем когда-либо. Для людей переосмысление будущего в пользу заботы об окружающей среде – это хорошее начало. Просто взяв в магазин многоразовую сумку для покупок, употребляя больше экологически чистых продуктов и учитывая влиянии покупок на экологию, каждый может изменить ситуацию к лучшему.

Помня о благополучии планеты, LG Electronics (LG) уже много лет помогает потребителям каждый день делать более осознанный и экологичный выбор. Обладая долгой историей инноваций в области бытовой техники, систем отопления и охлаждения жилых помещений, LG подает пример для компаний, производящих бытовую электронику, разработав экологически безопасные технологии, которые заботятся о домашнем микроклимате, не оставляя большого следа на окружающей среде.

Естественная сила пара

Технология TrueSteam™, которая используется в LG Styler, посудомоечной и сушильной машинах1, использует естественную силу пара для удаления грязи, остатков пищи, пятен на ткани, бактерий2 и запахов3. Благодаря тому, что высокотемпературный пар создается с помощью кипячения воды внутри продукта LG, в системы сточных вод попадает менее вредное моющее средство.

Хладагент нового поколения

Применяя хладагент с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), LG берет на себя экологическую ответственность, предлагая решения, которые представляют меньшую угрозу для окружающей среды. R32, наиболее обсуждаемый хладагент в отрасли, имеет на 70% меньший ПГП и требует на 20% меньше газа, чем R410A, что делает систему отопления и горячего водоснабжения Therma V и систему кондиционирования воздуха Multi V S более экологичными.

Компания LG обновила свою линейку сушильных машин DUAL Inverter Heat Pump, перейдя с хладагента R314A на R290 – один из хладагентов с самым низким ПГП. Более того, линейка сушильных машин LG соответствует высоким стандартам TÜV Rheinland, необходимым для сертификации экологически чистой продукции, благодаря устойчивому использованию ресурсов и смягчению последствий изменения климата.

Восстановление экосистемы должно лежать не в руках меньшинства, так как это ответственность каждого. Правительства, компании, сообщества и отдельные лица во всем мире – все должны сыграть жизненно важную роль в исправлении прошлого, и нет лучшего времени для начала экологической миссии, чем сегодня. Пришло время внести в повседневную жизнь те небольшие, разумные изменения, которые сделают будущее лучше.

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1 Наличие технологии

2 Посудомоечная машина: сертифицирована Корейским испытательным и научно-исследовательским институтом для снижения 99,9% Escherichia coli, Listeria monocytogenes и Salmonella Typhimurium. Работала в цикле дезинфицирующей промывки (3-4 раза заключительного ополаскивания и выпуск пара) в течение 39 минут.

Сушильная машина: протестирована Корейским научно-исследовательским институтом одежды (KATRI). Опция Steam Hygiene дезинфицирует 99,99% вредных бактерий, включая Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Pneumococcal bacillus, при загрузке 6,4 кг, что является международным стандартом для испытаний.

Styler: одобрен Британским фондом аллергии (BAF) для уменьшения количества живых клещей домашней пыли и бактерий с нормальным санитарным циклом, а также вирусов (H3N2, H1N1, PEV, IBRV, ICHV, PEDV, MHV и hCoV-229E) с помощью Sanitary Heavy Duty. Сертифицирован Американским фондом астмы и аллергии (AAFA) как прибор, не влияющий на астму и аллергию®.

3 Сертифицировано Корейским научно-исследовательским институтом одежды (KATRI) по сравнению до и после использования цикла обновления.