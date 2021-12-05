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Ван Гог, Шишкин, Микеланджело или Айвазовский? Теперь у вас есть возможность создать дома картинную галерею в миниатюре. С новыми телевизорами LG Gallery Design OLED вы сможете менять картины по настроению, стилю интерьера и просто для разнообразия. Впрочем, давайте обо всем по порядку.
На выставке CES 2021 LG представила пополнение линейки Gallery Design в виде новой модели G1. Другими словами, если раньше в линейке OLED Gallery Design был только GX, то теперь там есть и G1, который уже доступен к продаже.
Перед тем, как перейти к телевизорам и их отличиям, сначала пару слов, что такое Gallery Design.
Это серия телевизоров с очень тонким дизайном, узкими минималистичными рамками и креплением с уникальным кронштейном, которое позволяет вешать телевизор вплотную к стене. Основная особенность этой серии – возможность использовать в качестве заставки любую картину, которая будет показываться в выключенном состоянии телевизора. А если вы не хотите размещать телевизор на стене, вы можете купить специальную стилизованную подставку, которая гармонично впишется в любой интерьер.
Если вы только знакомитесь с модельным рядом телевизоров и думаете о Gallery Design, предлагаем небольшой обзор технологии OLED и телевизоров LG Gallery Design OLED GX и G1.
LG OLED – это телевизоры, которые созданы на основе органических светодиодов с самоподсвечивающимися пикселями. Благодаря тому, что пиксели включаются и выключаются индивидуально, вы получаете тот самый глубокий черный цвет, который можно назвать гордостью LG. В результате вы получаете так называемую бесконечную контрастность.
Благодаря небольшому количеству слоев и отсутствию отдельной подсветки, OLED-модели получаются очень тонкими и легкими, а при выносе блока питания наружу можно получить идеально плоскую панель толщиной в несколько миллиметров, которая практически вплотную прилегает к стене.
В 2021 году вышло новое поколение OLED-дисплеев с приставкой evo, которые стали на 20% ярче в сравнении с предыдущими моделями, а также четче, детализированнее и еще реалистичнее. Такой дисплей установлен в новой модели LG OLED G1, что и является основным отличием от модели GX. Помимо дисплея, модель G1 имеет новый интеллектуальный пульт с поддержкой NFC, которая позволяет быстро передавать контент со смартфона на телевизор.
Какую бы модель Gallery Design вы не выбрали, любой OLED добавит изыска вашему дому.