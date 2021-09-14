Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump. Преимущества использования

Сушильные машины с каждым годом становятся все более востребованными. Многие хозяйки предпочитают отказываться от традиционных раскладных сушилок, чтобы сократить время на сушку белья, не портить общий вид комнаты и не занимать место на балконе. Экономия времени и эстетика пространства не единственные причины, по которым стоит купить сушильную машину.

Дизайнеры интерьеров, чья работа заключается как в создании внешней красоты жилых помещений, так и в обеспечении эргономики, считают, что стиральные, посудомоечные и сушильные машины должны быть в каждом доме, потому что их наличие значительно облегчает быт.

Доверить современной сушильной машине можно даже самые деликатные ткани. В LG DUAL Inverter Heat Pump установлен тепловой насос Dual Inverter, благодаря которому температура сушки была снижена на 27%, то есть, вещи можно сушить не при 75°, а при 55°. Об усадке можно не беспокоиться. Кроме того, вещи можно сушить в сложенном виде и не бояться, что они растянутся.

Еще одно преимущество сушильной машины LG DUAL Inverter Heat Pump – способность заботиться о здоровье своих хозяев. Технология Allergy Care удаляет до 99,9% пылевых клещей1, являющихся причиной аллергии и респираторных заболеваний. Вам нужно просто включить программу «Гипоаллергенная», и сушильная машина продезинфицирует ваши вещи. Ворсовый фильтр задержит мелкие частицы ворса, нитки, волосы, которые остались на одежде после стирки.

Автоматически очищаемый конденсатор, не требует дополнительных средств для очистки и очищается до трех раз за цикл сушки с использованием обыкновенной воды. Вы можете не подключать машину к канализации, так как для сбора воды есть отдельная емкость, расположенная в верхней части сушильной машины.

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump поможет вам экономить не только время, а также электроэнергию. Имея класс энергоэффективности А⁺⁺⁺ она работает практически бесшумно, благодаря установленному в машине двухроторному инверторному компрессору и технологии Eco Hybrid.

Если вы считаете, что в вашем доме недостаточно места для сушильной машины, то вы ошибаетесь. LG DUAL Inverter Heat Pump можно установить рядом со стиральной машиной, изменив при необходимости стандартное открывание дверцы (дверь может открываться как в правую, так и в левую сторону), а также разместить сушильную машину над стиральной с помощью специальной полки, которая выдерживает нагрузку до 16 килограммов.

И еще одно важное преимущество – возможность контролировать процесс дистанционно. Контролируйте процесс сушки или объедините стиральную и сушильные машины LG с помощью LG ThinQ. Стиральная машина с Искусственным интеллектом определит тип ткани и передаст данные сушильной машине после окончания стирки, чтобы сушильная машина могла запустить правильный режим для определенного типа материала, после того как вы переложите белье и запустите сушку.

Забудьте навсегда о недосушенном белье и раскладных сушилках. Позвольте современным технологиям ухаживать за вашими любимыми вещами и создавать для вас более комфортную и беззаботную жизнь.

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1Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)