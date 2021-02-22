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Приедем когда удобно вам1

Приедем когда удобно вам

02/22/2021

Или как работает служба сервисной поддержки LG

Какой самый частый сценарий, если техника перестает работать? Мы либо начинаем искать мастера по объявлению, либо звоним в сторонние компании, которые занимаются ремонтом.

 

 

Но с вызовом мастера по объявлению есть несколько нюансов:

    •во-первых, он, как правило, не дает никаких гарантий на ремонт и запчасти;

    •во-вторых, есть риск, что после ремонта, техника может окончательно         выйти из строя или потребовать дополнительный ремонт, а значит, и дополнительные вложения;

    •и в-третьих, после вскрытия техники, у которой не истек гарантийный срок, он автоматически аннулируется, так как вскрытие делал не техник компании производителя, а посторонний человек.

Помимо технических тонкостей, бывает, что в ожидании мастера приходится весь день просидеть дома, без гарантии, что про вас просто не забудут. Обращаясь в сервисную службу LG, вы облегчаете себе жизнь и не переживаете за время ожидания и ремонта техники.

 

Почему вызов мастера напрямую от LG – это лучшее решение:

    •на каждую замененную деталь мастер дает гарантию;

    •время визита мастера не абстрактное, он приезжает в установленное время;

    •ремонт любой техники не растягивается на неделю, а завершается день в день;

    •гарантийный срок техники не аннулируется после ремонта.

Но бывает и так, что проблема с техникой, в сущности, небольшая, и решить ее вы могли бы своими силами и бесплатно. Для этого мы приглашаем вас на www.lg.com/kz/support, где собраны видеоуроки, советы по обращению с техникой и частые вопросы, которые нам задают клиенты. Возможно, там уже есть решение вашей проблемы.

А если вы все-таки не найдете ответ или вам нужно срочно привести технику в рабочее состояние – звоните в службу сервисной поддержки LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный) и наш мастер приедет в оговоренное время с интервалом +/– 1 час. И главное, не волнуйтесь за сроки ремонта, по нашей статистике, большинство технических проблем решается в течение дня.

Служба сервисной поддержки LG

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