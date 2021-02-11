Сервисные роботы приобретают актуальность в эпоху социального дистанцирования

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Условия пандемии и, как следствие, самоизоляции, дали толчок развитию технологий, которые уменьшат необходимость контакта между людьми. По данным Международной федерации робототехники (IFR), продажи автономных сервисных роботов в секторе логистики будут расти на 30% ежегодно с 2020 по 2023 год. В прошлом году компания LG основала в США лабораторию LG Boston Robotics Lab с целью ускорения передовых исследований в области сервисных роботов и повышения конкурентоспособности в смежных технологиях.
Семейство сервисных роботов LG CLOi, включая GuideBot, ServeBot, ChefBot и UV-робота, идеально подходят для создания более безопасной среды за счет бесконтактного обслуживания в общественных местах, таких как торговые центры, рестораны и отели. Потребители, которые обычно не решаются контактировать с другими людьми, охотнее получают помощь от роботов.
При разработке роботов одна из основных целей LG – создать продукт, который способен облегчить жизнь потребителей. «Сервисные роботы могут помочь людям справляться с трудными задачами, освобождая время на более важные дела и привнося в жизнь удобство и комфорт», – сказал доктор Бэк Сын-мин, руководитель лаборатории передовой робототехники LG Electronics.
В связи с ростом покупок на дому компания LG разработала робота для доставки внутри и вне помещений, которого представила на 18-й Международной конференции по повсеместным роботам в Корее. Четырехколесный робот LG отличается повышенной мобильностью, адаптируясь к различным типам местности за счет автоматической регулировки расстояния между колесами и режимов движения для оптимальной производительности, что дает преимущество в использовании как внутри помещений, так и на улице.
Разработка сервисного робота для коммерческого использования в различных условиях сопряжена с огромными трудностями. Например, надежно двигаться с высокой скоростью по всем типам поверхностей и при этом обходить различные препятствия – задача не из легких. Бордюры могут быть мелким неудобством для людей, но их довольно сложно преодолеть колесному роботу. Инженеры провели реальные испытания с различными переменными, от регулировки давления воздуха в шинах до изменения рисунка резьбы на передних и задних колесах. Omni-колеса обеспечили наилучшую производительность как на крытых, так и на открытых поверхностях, что позволило роботу двигаться в разных направлениях – вперед, назад и из стороны в сторону.
«Мы планируем испытать робота-доставщика к концу года», – сказал доктор Бэк Сын-мин. «Когда робот достигнет стадии коммерциализации, надеемся, что он откроет новую главу инноваций в сфере логистики».
Сервисные роботы идут тем же путем, что и первые компьютеры с автомобилями, которые, прежде чем стать частью повседневной жизни людей, внедрялись в сферах промышленности и торговли. Сейчас они переходят в коммерческую фазу и внедряются в сфере обслуживания. LG Electronics уверена, что покупка собственного робота-доставщика будет доступна уже в ближайшем будущем.