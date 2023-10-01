LG представляет систему разумного обогрева Therma V для теплой энергоэффективной зимы

Теплый, уютный дом - это обязательное условие для того, чтобы пережить зиму комфортно. Однако тепло в помещениях в самые холодные месяцы года обходится недешево - увеличивает счета за электричество и при этом причиняет вред планете, увеличивая выбросы углекислого газа. Вот почему такие отопительные решения, как воздушно-водяные тепловые насосы LG, являются разумным выбором: они обеспечивают эффективность нового уровня и более экологичную работу, чтобы сохранить уют в помещении, когда на улице слишком холодно.

Вот как установка теплового насоса в доме поможет вам энергоэффективно насладиться зимой.

Отличный энергосберегающий обогреватель для вашего дома

Системы с тепловыми насосами, обладающие многочисленными преимуществами перед традиционными системами отопления, способны удовлетворить все ваши потребности в обогреве помещений и полов, а также обеспечить надежное снабжение горячей водой в течение всего сезона. Правильно установленный тепловой насос с производительностью, соответствующей размеру вашего помещения, может стабильно поддерживать заданную температуру и при этом производить меньше выбросов углекислого газа по сравнению с масляным или газовым котлом. Более того, по данным Немецкой ассоциации тепловых насосов (German Heat Pump Association), тепловые насосы, работающие на возобновляемых источниках энергии, могут помочь домохозяйствам даже выйти на углеродный нейтралитет.

LG предоставляет выгодные решения для различных типов зданий, предлагая как сплит-системы, так и моноблочные тепловые насосы , такие как высокоэффективная серия LG Therma V R32. Имея энергетический рейтинг A+++ в области отопления помещений с температурой выходящей воды (Leaving Water Temperature, LWT) 35°C , LG Therma V может обеспечить круглогодичное горячее водоснабжение, а также отопление и охлаждение для всего дома. Даже когда температура на улице опускается до -7°C, он все равно обеспечивает эффективное отопление на впечатляющей 100-процентной мощности .

Система LG Therma V также имеет режим Seasonal Auto Mode, который позволяет автоматически регулировать производительность в зависимости от температуры воздуха на улице, а также нагревать воду до температуры 80°C . Установив эффективную систему отопления, вы сможете сделать свой дом теплым и уютным оазисом без потребления большого количества электроэнергии, тем самым сократив расходы на электроэнергию и уменьшив свой энергетический след.

Интеллектуальное управление температурой

Все решения LG Therma V поставляются с пультом дистанционного управления, а некоторые модели оснащены встроенной панелью управления, на которой удобно просматривать различную оперативную информацию, например, текущий режим и температуру в помещении, и изменять настройки по мере необходимости. Решения компании также могут управляться дистанционно с помощью приложения LG ThinQ, так что вы можете установить комфортную температуру, ожидающую вас после тяжелого рабочего дня, или убедиться, что отопление установлено на низкий уровень, когда вы уезжаете в отпуск.

Наслаждайтесь теплой зимой дома в этом и каждом новом году с удобной и эффективной системой отопления.

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1Типы тепловых насосов см. на сайте www.lg.com/global/business/hvac-blog/which-heat-pump-type-is-right-for-me.

2 Рейтинг энергетической маркировки соответствует регламенту COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 811/2013. Энергетическая оценка может отличаться в зависимости от модели LG Therma V.

3Варьируется в зависимости от модели.

4Температура горячей бытовой воды (ГВС) от 58 до 80 градусов Цельсия доступна только при использовании электронагревателя. (www.lg.com/uk/heating-awhp/split)