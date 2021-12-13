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Компании по всему миру стремятся перейти от производства на основе ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. LG Electronics находится в выгодном положении, поскольку является одним из крупнейших производителей солнечных панелей в мире. В связи с этим LG взяла на себя обязательство к 2030 году достичь нулевого негативного воздействия на окружающую среду и сократить выбросы углерода, образующихся в процессе производства, на 50% по сравнению с показателями 2017 года.
В рамках обязательства полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, LG Electronics завершила строительство солнечной электростанции на крыше производственного предприятия в Районге, Таиланд. Завод был основан в 1997 году и является одним из ключевых центров компании по производству бытовой техники LG. Стоит отметить, что станция оснащена 9 400 солнечными панелями мощностью 4,2 МВт (мегаватт).
Этот бизнес был запущен в прошлом году совместно с несколькими партнерами, включая глобальную инвестиционную компанию BECIS (Berkeley Energy Commercial Industrial Solutions). Согласно взаимовыгодной структуре соглашения о покупке электричества (PPA), LG рассчитывает производить высококачественную возобновляемую энергию на основе передовых технологий и снизить затраты на оборудование за счет получения постоянного потока энергии по цене ниже рыночной.
«Являясь важной производственной базой для выпуска стиральных машин и кондиционеров LG, мы полностью привержены достижению целей RE100 по переходу на 100% возобновляемые источники энергии», – сказал Джесунг Ли, президент LG Electronics в Тайланде. «Установив солнечные панели на свободном участке крыши завода, мы смогли снизить общую стоимость строительства и при этом максимально использовать пространство».
LG уже генерирует солнечную энергию на производственной площадке в Ноиде, Индия, которая оснащена солнечными модулями мощностью 3,2 МВт. Головной офис LG в Северной Америке, расположенный в Энглвуд Клиффс, штат Нью-Джерси, США, сделал солнечную энергию ключевым элементом цели по преобразованию всей энергии, используемой в производстве и офисах Северной Америки, в 100% возобновляемую энергию к концу 2021 года.
Это лишь некоторые примеры инициатив, которые LG предпринимает для достижения целей в области устойчивого развития по всему миру, чтобы сделать мир лучше для всех.